Сколько ветеранов ВОВ осталось в Казахстане и какую помощь им окажут к 80-летию Победы

В Казахстане в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ планируется выплатить единовременную материальную помощь в размере 5 млн тенге. Об этом Zakon.kz 23 января 2025 года рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 20 января в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ. В их числе:

жители блокадного Ленинграда – 67 человек;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 139 человек;

супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ, – 743 человека;

вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ – 2 человека;

труженики тыла – 41 594 человека.

"Традиционными стали ежегодные выплаты единовременной материальной помощи. В этом году, по информации местных исполнительных органов областей, столицы и городов республиканского значения, в честь празднования 80-летия Дня Победы 120 ветеранам ВОВ будет оказана единовременная материальная помощь в размере 5 млн тенге", – говорится в сообщении, опубликованном в четверг.

В Минтруда заявили, что забота о ветеранах и тружениках тыла, повышение качества их жизни является одним из главных приоритетов социальной политики государства. Меры социальной защиты пожилых людей реализуются как на центральном, так и на местном уровнях.

Во-первых, ежегодно увеличиваются размеры пенсионных и иных социальных выплат. 19 категориям граждан (участники войны, труженики тыла, реабилитированные граждане и др.) независимо от иных социальных выплат осуществляется выплата специального государственного пособия.

По состоянию на 1 января 2025 года совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсий для участников ВОВ составил 262 334 тенге и для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 279 330 тенге.

Во-вторых, оказываются дополнительные меры социальной поддержки ветеранов. Все они имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих. Пользуются льготами по налогообложению, им оказывается квалифицированная медицинская помощь в специализированных госпиталях в Астане и Алматы, предоставляется санаторно-курортное лечение.

Материал по теме Названа дата военного парада к 80-летию Победы, который пройдет в Астане

3 января в большом интервью газете "Ana tili" глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что чествование 80-летия Великой Победы займет видное место в государственной повестке 2025 года. В частности, президент анонсировал военный парад, который пройдет в Астане.