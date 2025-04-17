300-летний кобыз, необычные домбры и три забытых казахских музыкальных инструмента

А вы когда-нибудь заглядывали в Музей народных музыкальных инструментов им. Ыхласа, что находится у Парка им. 28 гвардейцев-панфиловцев? Одно дело поглядеть на нечто необычное, другое – прикоснуться к интересной летописи. Zakon.kz уверен, эти пронзительные истории сыграют по струнам души.

Сакральное хранилище

Неспроста внешне музей напоминает сказочный теремок. Попав в него, будто оказываешься в небылице. Тайну магических инструментов раскрыла экскурсовод Арна Бекболатова.

"Музей носит имя композитора-кюйши и одного из основателей Школы кобыза Ыхласа Дукенулы. За 44 года существования в девяти тематических залах собраны 1300 экспонатов. Из них более 60 видов – казахские инструменты, остальные – коллекция, сформированная из 55 стран. Здесь каждый инструмент пропитан историей, особенной энергетикой и красиво оформлен. Но самое уникальное, что ими пользовались выдающиеся личности". Арна Бекболатова

Фото: Zakon.kz

По словам Арны Бекболатовой, фонд продолжает щедро пополняться. В основном в этом помогают родственники знаменитых музыкантов.

"Коллекция растет благодаря амбассадорам из разных стран, которые передают зарубежные инструменты. Если говорить про наши, то их приносят родственники акынов и коллекционеры. Допустим, у нас имеется домбра Нургисы Тлендиева, ее нам передала его жена. В любом случае мы с удовольствием принимаем в дар редкое наследие. Даже если оно не выставляется здесь, они попадают в мультимедийный центр традиционной музыки в Алматы". Арна Бекболатова

Фото: Zakon.kz

Три самых редких

Самым редким инструментом девушка называет желбуаз. На первый взгляд это будто фляжка для кымыза. Однако это казахская волынка, напоминающая шотландскую и английскую. Когда-то ее казахи использовали на похоронах.

"Желбуаз изготавливается из внутренностей животных, таких как желудок и мочевой пузырь. Либо просто из цельного куска кожи. Это траурный музыкальный инструмент. На нем казахи играли во время похорон. Звук у него очень пронизывающий и печальный. Таким способом оповещали соседей, что у семьи случилось горе. Его звучание соотносили к плохому знаку, поэтому он не дошел до современности. Точных сведений о том, когда этот инструмент появился, не имеется. Поговаривают, что он принадлежал кыпшакам. А воссоздали его мастера по письменным источникам". Арна Бекболатова

Фото: Zakon.kz

Дудыга тоже относится к вымершим. Это шумовой ударный музыкальный инструмент из XX века.

"Он был инструментом военачальников. Его использовали прямо на скаку. Так глава вел за собой воинов, направлял их. Также он подавал сигнал, когда наступали враги. Еще играли на нем при праздновании победы. Он очень необычный, в форме головного шлема. Натянута тонкая кожа, снаружи деревянная подвеска, которая во время тряски издает звук вибрации. Иногда внутрь добавляли колокольчики, чтобы увеличить звучание. В настоящее время дудыга практически не используется". Арна Бекболатова

Фото: Zakon.kz

В тройку забытых попал керуиш – многострунный щипковый музыкальный инструмент. Он словно казахская арфа.

"Изначально он был без струн в форме рогатки. С помощью него очищали шкуры разных животных. Керуиш был бытовым инструментом. Но спустя время на него натянули струны и играли пальцами, как на арфе. Но он тоже не прижился среди музыкантов". Арна Бекболатова

Фото: Zakon.kz

Ортеке стал популярным

Учитывая, что Zakon.kz недавно писал про мастера из Тараза, который воссоздал ортеке из прошлого, мы поинтересовались, есть ли этот инструмент в музее. Экскурсовод кивнула в знак согласия и продемонстрировала экспонат.

Это казахское исполнительное искусство, в котором используются домбра и деревянная фигурка горного козла. Фигурка, прикрепленная к поверхности барабана, соединена с пальцами музыканта струной. Когда играют на домбре, кукла оживает, прыгая в такт музыке и отбивая ритм на барабане.

"Ортеке в принципе стал очень популярным. Обычно он идет с одним козликом, а у нас он с тремя. Одна фигурка привязана снизу к нитке, а остальные две работают на педалях. Раньше инструмент использовали, когда детям рассказывали сказки. Это было зрелищно. Игра на нем зависит от мастерства музыканта, потому что очень сложно играть на домбре, одновременно нажимать на две педали, еще и контролировать плавное движение горных козлов". Арна Бекболатова

Фото: Zakon.kz

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Мистический кобыз

А вот настоящим сокровищем музея алматинка называет старинный кобыз. Ему 300 лет, на нем играли семь поколений кобызистов. Мистический инструмент даже лечил больных и предсказывал будущее.

"Наркобыз баксы жараса – двухструнный смычковый инструмент. Он приобретен у потомка баксы Бижана Сауырбаева. Он жил в селе Карой Таласского района Жамбылской области. У шаманов есть поверье, что после смерти акына хоронили вместе с его музыкальным инструментом. Этот кобыз был похоронен вместе с владельцем. Но каждый, кто посещал могилу, слышал звуки кобыза под землей. Он как будто звал к себе. Поэтому родные умершего посоветовались и решили выкопать инструмент, чтобы играть на нем дальше. Семь поколений его звуками лечили больных, предсказывали будущее. Люди верили в эту способность и магию". Арна Бекболатова

Фото: Zakon.kz

По словам собеседницы, потомки Бижана Сауырбаева периодически намеревались забрать магический кобыз, однако музей намерен сохранить его.

"Родственники владельца кобыза часто приходят в музей, тоскуют по инструменту, читают здесь Коран усопшему. Говорят, без кобыза болеют, происходят несчастья. Хотели в какое-то время забрать экспонат, но у них не получилось, потому что инструмент находится под охраной государства. Кобыз древний, залатан во многих местах. Судя по всему, его не раз чинили. Нет струн. Видно, что подвесок на нем было больше, их собирали как талисманы. Он из абрикосового дерева, поэтому так долго хранится. Мне кажется, нужно хранить это достояние в первоначальном виде, чтобы передать историю". Арна Бекболатова

Необычные домбры

Экскурсовод уточнила, что в музее экспонаты хранятся при определенных условиях: важна температура, свет, и ограждены они стеклом в целях сохранности.

"Обязательно нужна определенная температура для хранения, должна быть повышенная влажность. Также из-за яркого освещения кожа имеет свойство стягиваться, поэтому у нас приглушенный свет. Реставрируем инструменты, если на них имеются трещины или они без струн. Например, на поверхности домбры Нургисы Тлендиева видны потертости. Также в прошлом году нам подарили домбру актера театра Куана Лекерова, у него аспап без струн, он сейчас на реконструкции". Арна Бекболатова

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Также в хранилище богатая коллекция домбры – больше 30. Но особенно бросается в глаза двойная.

"Вообще, делим домбру на два вида: овальная каплевидная и ширококорпусная вислообразная квадратная. Здесь необычной формы домбра кос саз, то есть двойная домбра. Она до сих пор используется. Играет на ней один человек по очередности с каждой стороны. Особенность заключается в том, что струны настраиваются по-разному, соответственно, звуки каждой из сторон отличаются. Имеется даже архивное видео Нургисы Тлендиева, как он держал две раздельные домбры и играл одновременно на них. Есть археологические раскопки о том, что и раньше были такие инструменты". Арна Бекболатова

Фото: Zakon.kz

Удивить даже знатного акына способна двусторонняя домбра. Этот перевертыш в единственном числе по всему миру.

"Это четырехструнный щипковый музыкальный инструмент. Играют на ней с помощью переворачивания. Домбра, к сожалению, не прижилась. Она сейчас не используется. Согласно некоторым легендам, раньше такие домбры были у баев. Но точное время, когда этот инструмент был создан и кто его придумал, неизвестно. Она тонка, музыкальное отверстие находится только с одной стороны, поэтому звук у нее не громкий, вероятно, поэтому она считается непрактичной". Арна Бекболатова

К слову, на всю эту красоту могут посмотреть не только казахстанцы и гости Алматы. В прошлом году наши музыкальные инструменты выезжали в Сербию, Чехию и Венгрию. В этом году 50 инструментов отправятся в штаб-квартиру ЮНЕСКО во Францию в честь 100-летия Нургисы Тлендиева. Но это только ради выставки. Прикоснуться к ним, а тем более гастролировать не разрешают даже искусным музыкантам.