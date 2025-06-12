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Как мышцы ног защищают от деменции

тренировка ног, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2025 19:36 Фото: freepik
Врач-физиотерапевт Меган Оливос рассказала о важности сильных мышц ног для здоровья, особенно в защите от деменции и болезни Альцгеймера, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Men Today.

"Поддержание силы ног с помощью упражнений может помочь защитить от таких заболеваний, как деменция или болезнь Альцгеймера, которые связаны с уменьшением гиппокампа. Более сильные мышцы ног положительно связаны с большим объемом гиппокампа".Меган Оливос

По словам врача, такой вывод сделали после исследования 2015 года с участием однояйцевых близнецов, где с помощью МРТ выявили связь между силой ног и улучшением когнитивных функций при старении.

Врач-физиотерапевт отметил, что пожилым можно выбрать самые простые упражнения, доступные для практики дома. Например, держась за кухонный стол, можно делать подъемы на пятки и носки или маршировать на месте. Со временем тренировки стоит разнообразить, включить в них умеренно тяжелые предметы. Главное, чтобы вам было комфортно, это позволит рутинизировать регулярные нагрузки.

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Асель Аукешева
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