Портрет Сталина, парад Победы и президент США: ветеран тыла поделилась своими воспоминаниями

Ветеран тыла кызылординка Елизавета Оспанова 9 мая 1945 года встретила в Ленинграде. А еще через 3 дня девушка была уже в Москве на Красной площади, где в честь Победы прошел Всесоюзный парад физкультурников.

Открывал мероприятие Сталин. А наша землячка представляла делегацию Ленинградского института физкультуры им. Лесгафта, передает Zakon.kz.

Память о войне

В память о Великой Отечественной войне в доме Елизаветы Оспановой хранятся фотографии того времени, документы ее супруга – ветерана, разведчика Аубакира Оспанова, прошедшего всю войну и дошедшего до Берлина. Еще есть портрет Сталина, который она вышила сама. Елизавета Оспанова помнит все, что происходило в те опаленные голодом и военные годы.

"Когда началась Великая Отечественная война, мне исполнилось 14 лет. Я жила в Киргизии (в настоящее время Кыргызстан. – Прим. ред.), в городе Токмаке. Воспитывалась в детском доме, так как моего отца в 1930-е годы репрессировали. Мать не могла содержать меня и двоих братьев, а ее знакомая, которая работала поваром в детском доме, посоветовала отдать нас в детдом, чтобы мы не умерли с голода. Уже когда мы стали старше, помню, как детей собрали в актовом зале перед черным репродуктором, и мы слушали обращение Сталина, в котором он сказал, что началась война". Елизавета Оспанова

Осенью 1941 года девочке-подростку пришлось идти работать уборщицей на швейную фабрику, и уже через год она стала швеей. Трудились мастерицы по 12-14 часов – было много заказов для фронта.

"Очень уставали, но, когда видели перед собой на рабочем месте плакат "Все для фронта, все для Победы!", забывали обо всех трудностях. Хотелось только одного – трудиться ради победы Красной армии. Кто-то подумает, что у меня была тяжелая жизнь. Да, так и есть, но я не жалуюсь, живу свою эпоху, видела и войну, и разруху, и расцвет нашего государства, и независимость". Елизавета Оспанова

Когда девушке исполнилось 18 лет, в Киргизию (в настоящее время Кыргызстан. – Прим. ред.) эвакуировали Ленинградский институт физкультуры. И она поступила в это учебное заведение. В 1943 году в этом вузе открыли военный факультет, так как фронту нужны были профессиональные стрелки, лыжники, парашютисты.

18 января 1943 года блокаду Ленинграда (ныне Санкт-Петербург. – Прим. ред.), продолжавшуюся 872 дня, прорвали, а через год сюда вернулись сотрудники и студенты института. Поехала с ними и Елизавета. По такому поводу председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин вручил каждому студенту теплый лыжный костюм.

"Для нас началась не учеба, а трудовые будни. Город был освобожден, но кругом руины, здания разбиты снарядами, нельзя было включать свет, по улицам установлены громкоговорители и круглосуточно передавались сигналы. Быстрый темп означал, что начинается воздушная тревога, а медленный, что ее нет. Главный корпус института тоже был разбомблен. Мы расчищали территорию института от разрушений и завалов. Холод был адский. Ночью мы дежурили на прожекторной установке, размещенной на крыше соседнего дома". Елизавета Оспанова

В студенческое время все жили трудно, но очень дружно. В маленькой комнатке 5 девушек. Время было голодным, еды не хватало, на хлеб, крупу, макароны выдавали карточки. Вдоволь ели только картофель, так как его студенты выращивали сами на учебном полигоне института, и его было много.

Несмотря на голод, студенты находили возможность посещать Театр оперы и балета им. Кирова, сейчас он называется Мариинский.

"У нас для таких выходов в свет было одно праздничное платье на пятерых и одна пара туфель. Поэтому ходили по очереди. Помню, как в 1944 году, когда уже не было блокады, 1 сентября театр открыл первый сезон. Ставили оперу Глинки "Иван Сусанин". На премьеру попала только я – такой был ажиотаж вокруг представления, да и платье и туфли, как я уже говорила, были одни на всех". Елизавета Оспанова

Портрет Сталина

День Победы 9 Мая 1945 года Елизавета встретила в Ленинграде, а через три дня уже была в Москве. Здесь 12 августа 1945 года на Красной площади в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне прошел Всесоюзный парад физкультурников, который принимал Сталин. Елизавета приехала туда с делегацией своего института.

"Я видела Сталина, а рядом с ним был маршал Жуков и будущий президент США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр. Я шла в колонне, которая проходила ближе к мавзолею Ленина, поэтому хорошо видела, кто находился на трибунах. До этого времени всегда думала, что Сталин высокий, но его было еле видно из-за трибун. Уже позже, через несколько лет, я увидела и Берию. Он приезжал в 1951 году на Семипалатинский полигон, когда мой муж проходил там службу. В гарнизонном Доме офицеров проводились выставки, на которых жены офицеров представляли свои работы. Я вышила портрет Сталина. Это было накануне 8 Марта". Елизавета Оспанова

Все говорили, что Сталин на ее вышивке как живой. Так как советским атомным проектом руководил Берия, то он часто бывал в штабе атомного полигона. Он похвалил работу Елизаветы и сказал, что такие работы надо поощрять. Нашей героине выдали грамоту и спецпитание.

Любовь

Почти каждый человек хоть раз в жизни испытывает глубокие и сильные чувства. Так случилось и у нашей героини. Любовь так захватила Елизавету, что она даже уехала из дорогого ей Ленинграда.

"Мой супруг Аубакир Оспанов День Победы встретил в Ленинграде. Ему тогда был 21 год, у него три ранения и грудь в орденах. Он был родом из аула №6 Сыр-Дарьинского района Кзыл-Ординской области (в настоящее время Сырдарьинский район Кызылординской области. – Прим. ред.). На фронт пошел в 17 лет, прибавив себе один год. Трое его родных братьев – Шама, Ишанбек и Макаш – тоже пошли на фронт. Служил Аубакир в 312-й стрелковой дивизии. В дивизии числилось более 11 тысяч бойцов. Из них казахов было 3 556 человек, а призывников из Кзыл-Орды (ныне Кызылорда. – Прим. ред.) – 450 человек. Дивизия участвовала в обороне Москвы в составе 43-й армии Западного фронта". Елизавета Оспанова

Осенью 1945 года Аубакир поступил в военно-политическое училище им. Энгельса в Ленинграде. Так Елизавета с ним и познакомилась, а через год пара поженилась. После окончания училища в 1947 году молодого супруга направили в самое засекреченное место СССР того времени – на Семипалатинский испытательный ядерный полигон. Елизавета, конечно, двинулась с ним в путь.

Как вспоминает ветеран тыла, во время взрывов всех людей размещали в бункерах. Когда они возвращались назад, то в домах были выбиты окна, двери, сорваны крыши, повалены столбы и заборы. После демобилизации мужа в 1958 году семья вернулась в Кзыл-Орду (ныне Кызылорда. – Прим. ред.). Здесь жили все родственники мужа. Елизавета пошла работать на ткацкую фабрику.

Была бригадиром, позже начальником ткацкого цеха. Затем ее перевели в областное управление местной промышленности, где она стала бухгалтером и экономистом. В 1971 году женщина была избрана секретарем обкома профсоюза рабочих местной промышленности, где трудилась до самого выхода на пенсию. Аубакир-ага рано ушел из жизни, но каждый год в День Победы 9 Мая и в день рождения мужа 20 сентября она приходит на его могилу с цветами. Дома в зале на стене висит его большой портрет.

9 Мая 2025 года к ней придут дети и внуки и тихо, по-семейному, вспомнят всех, кто выстоял в те страшные годы, и тех, кто погиб. Эта традиция в их семье хранится уже не один десяток лет, и наша героиня надеется, что будущие поколения Оспановых не забудут своего предка-героя.