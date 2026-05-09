#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+26°
$
461.26
542.58
6.18
События

Токаев посетил Парад Победы в Москве

люди, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 14:38 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад по случаю 81-й годовщины Великой Победы на Красной площади в Москве, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба президента Казахстана опубликовала кадры с парада.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 14:38

Фото: Акорда

Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и президентом России Владимиром Путиным в торжественных мероприятиях участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Беларуси Александр Лукашенко, Король Малайзии Султан Ибрагим, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и другие.

парад, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 14:38

Фото: Акорда

Президент Казахстана также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 14:38

Фото: Акорда

возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2026 14:38

Фото: Акорда

Утром 9 мая Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
люди
14:54, Сегодня
Бессмертный подвиг поколения в сердцах народа
Касым-Жомарт Токаев
15:06, 09 мая 2024
Токаев посетил военный парад по случаю Дня Победы в Москве
встреча президентов
22:52, 08 мая 2025
Токаев посетил праздничный концерт в Большом Кремлевском дворце
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Окжетпес&quot;
17:11, Сегодня
"Окжетпес" и "Атырау" не выявили победителя в КПЛ
Бокс в Казахстане
16:45, Сегодня
Казахстан сравнял счёт в противостоянии с Индией в полуфиналах на чемпионате Азии по боксу
Бокс в Узбекистане
16:11, Сегодня
Боксёрша из Узбекистана "уничтожила" казахстанку на чемпионате Азии по боксу
Ансарбек Гайнуллин
15:24, Сегодня
Несите валидол: бешеной рубкой окончилась битва Казахстан - Россия на GS в Астане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: