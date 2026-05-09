Токаев посетил Парад Победы в Москве
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад по случаю 81-й годовщины Великой Победы на Красной площади в Москве, сообщает Zakon.kz.
Пресс-служба президента Казахстана опубликовала кадры с парада.
Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и президентом России Владимиром Путиным в торжественных мероприятиях участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Беларуси Александр Лукашенко, Король Малайзии Султан Ибрагим, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и другие.
Президент Казахстана также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.
Утром 9 мая Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы.
