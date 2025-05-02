Бесплатная диагностика: офтальмологи КазНИИ глазных болезней провели масштабную акцию в Шымкенте

В рамках социальной акции более 400 человек прошли обследование и получили рекомендации врачей-офтальмологов, сообщает Zakon.kz.

Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней может похвастаться более чем 90-летней историей. В его шымкентском филиале выполняются операции по восстановлению сетчатки, лазерной коррекции зрения и более чем 22 вида других процедур.

Однако казахстанцы, как признаются специалисты КазНИИ ГБ, редко обращают внимание на свое здоровье. Что же, если пациент не идет к врачу, то врач идет к пациенту!

Так, 1 мая в одном из шымкентских ТРЦ посетителей встречали специалисты-офтальмологи, которые совершенно бесплатно проверяли зрение любому желающему. Цель – повысить осведомленность населения о необходимости регулярных визитов к докторам, особенно если "картинка" окружающего мира становится нечеткой.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

"Сейчас все проводят большое количество времени в гаджетах, за компьютером, и наблюдается значительное ухудшение зрения. Мы хотим, чтобы все наши граждане понимали это и вовремя обращались к врачу в случае ухудшения зрения. С сожалением хочу отметить, что сейчас к нам обращаются много пациентов, зрение которых уже нельзя поправить. В некоторых случаях врачи уже бессильны. Чтобы не потерять зрение безвозвратно, необходимо вовремя обследоваться", – пояснил директор филиала Глазного института Рустем Ботабеков.

Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова

К слову о гаджетах. Глазные недуги за последние годы серьезно "помолодели". Особенно врачей тревожат проблемы со зрением детей и подростков. К примеру, миопия – один из самых распространенных диагнозов у ребят. Это заболевание очень важно выявить на ранней стадии – тогда ребенку будет куда легче помочь, предупреждают специалисты.