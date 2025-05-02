Бесплатная диагностика: офтальмологи КазНИИ глазных болезней провели масштабную акцию в Шымкенте
Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней может похвастаться более чем 90-летней историей. В его шымкентском филиале выполняются операции по восстановлению сетчатки, лазерной коррекции зрения и более чем 22 вида других процедур.
Однако казахстанцы, как признаются специалисты КазНИИ ГБ, редко обращают внимание на свое здоровье. Что же, если пациент не идет к врачу, то врач идет к пациенту!
Так, 1 мая в одном из шымкентских ТРЦ посетителей встречали специалисты-офтальмологи, которые совершенно бесплатно проверяли зрение любому желающему. Цель – повысить осведомленность населения о необходимости регулярных визитов к докторам, особенно если "картинка" окружающего мира становится нечеткой.
Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова
"Сейчас все проводят большое количество времени в гаджетах, за компьютером, и наблюдается значительное ухудшение зрения. Мы хотим, чтобы все наши граждане понимали это и вовремя обращались к врачу в случае ухудшения зрения. С сожалением хочу отметить, что сейчас к нам обращаются много пациентов, зрение которых уже нельзя поправить. В некоторых случаях врачи уже бессильны. Чтобы не потерять зрение безвозвратно, необходимо вовремя обследоваться", – пояснил директор филиала Глазного института Рустем Ботабеков.
Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова
К слову о гаджетах. Глазные недуги за последние годы серьезно "помолодели". Особенно врачей тревожат проблемы со зрением детей и подростков. К примеру, миопия – один из самых распространенных диагнозов у ребят. Это заболевание очень важно выявить на ранней стадии – тогда ребенку будет куда легче помочь, предупреждают специалисты.
Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова
А вот пациентам постарше, от 18 до 45 лет, рекомендуют рассмотреть возможность лазерной коррекции зрения. Тем более что эта процедура безболезненна и длится всего 15 минут.
Постоянные консультации необходимы и людям старше 45-ти. Одна из пришедших на акцию местных жительниц призналась журналисту: будучи пенсионеркой, она не слишком серьезно относилась к подбору очков.
"Хотя проблемы начались давно, после 40 лет. Сначала плохо видела вблизи, потом и вдаль. Очки подбирала хаотично. Теперь хочу, чтобы специалисты дали точное назначение. Спасибо за такую бесплатную акцию!" – рассказала она.
Некоторые приходили к врачам целыми семьями.
"Я пришла в ТРЦ и увидела акцию – позвала родных. Мы все обследовались, врачи все очень понятно объяснили. Удобно, что можно обследоваться прямо в торговом центре. За повседневными заботами мы редко думаем о здоровье. Обследовавшись, я решила, что нужно записаться на лечение", – поделилась жительница Шымкента.
Фото: Zakon.kz/Карина Адильбекова
Показательно, что в рамках акции практически у каждого второго обследованного были выявлены какие-либо проблемы со зрением. Что лишний раз доказывает: регулярная проверка необходима всем, независимо от возраста и образа жизни.
Поэтому филиал Казахского научно-исследовательского института глазных болезней в Шымкенте приглашает всех желающих пройти обследование и получить консультацию квалифицированных офтальмологов в рамках ОСМС или на платной основе по адресу: ул. Аргынбекова, 54.