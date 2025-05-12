Книги снова в тренде у зумеров: каких писателей читает казахстанская молодежь

В мире сторис и клипов книга казалась обреченной, но 2025 год доказывает обратное. Молодежь возвращает чтение в тренды как личный ритуал и способ диалога с собой. Зумеры и альфы не просто читают, а заново переосмысливают, зачем это нужно.

В 2025 году чтение стало культурным явлением. Молодежь активно следит за мировыми книжными новинками, поддерживает локальных авторов, участвует в читательских клубах и создает литературные тренды наравне с глобальной аудиторией. Чтение книг стало неотъемлемой частью портрета современного человека, сообщает Zakon.kz.

Поколение зумеров и альфа – это люди, родившиеся в условиях интернета и цифрового шума. Их восприятие обострено, выбор часто интуитивен, а интерес быстр. Но именно они сегодня с любовью заворачиваются в плед, включают прикроватную лампу, открывают бумажную или электронную книгу и погружаются в истории, которые помогают им анализировать, мечтать, вдохновлять и творить. Чтение стало не обязанностью, а личным выбором и актом замедления, своеобразным цифровым детоксом. Однако очень заметна смена приоритетов в предпочтении жанров среди молодого поколения.

"Читательские интересы молодежи заметно изменились. Сегодня студенты и молодое поколение чаще обращаются к мотивационной литературе и книгам по психологии. Это отражает их стремление к личной эффективности, профессиональному росту и финансовой устойчивости. Это вызывает некие опасения. Студенты сосредоточены на будущем, карьере, саморазвитии, поэтому художественная литература отходит на второй план. Однако это не означает, что классика полностью потеряла свое значение. Студенты продолжают читать произведения художественной литературы, но акцент сместился: в приоритете книги, дающие практическую пользу и ответы на актуальные внутренние запросы. Такая переориентация говорит о смене ценностных установок и все более заметна с каждым годом", – говорит Анель Токпанова, филолог, руководитель Клуба русского языка КазНИТУ им. Сатпаева.

Популярные направления жанров среди молодежи: Классика – произведения, которые всегда актуальны, с глубокими темами и вечными вопросами.

Романтика – особенно в формате young adult с современными темами.

Фэнтези – от эпического до городского, с увлекательными мирами и героями.

Нон-фикшн – книги о саморазвитии, науке, мотивации и биографии.

Психология – изучение личных границ, осознанности и внутренней работы.

Русская классика: перезагрузка для нового поколения

Вопреки стереотипам, русская классика остается в поле интересов молодых читателей. Причина проста: экзистенциальные вопросы, поднимаемые Достоевским, Толстым, Булгаковым, оказались удивительно актуальны в 2025 году. В условиях мировых кризисов, вопросов справедливости и свободы эти тексты читаются по-новому не как "литературное наследие", а как философия жизни.

"Преступление и наказание" теперь обсуждается как триллер морали, "Анна Каренина" как феминистский роман, "Мастер и Маргарита" как антитеза цинизму и страху. Социальные сети стали новыми площадками для анализа и популяризации классики от мини-эссе до "реакций на главы".

Казахская литература: в диалоге с собой и миром

Молодые казахстанцы все чаще обращаются к национальной литературе: как к классике, так и к современным произведениям. Причина очевидна, в этих текстах они находят свои истории, свои переживания, свой голос. Современная казахская литература сегодня стала гораздо более доступной и понятной молодому поколению, ведь она затрагивает темы, близкие каждому, и говорит на языке, который понятен и актуален.

Молодежь с интересом читает произведения признанных мастеров, таких как Дулат Исабеков, и работы современных авторов Сауле Калдыбаевой и Адиля Норузова. Их книги активно обсуждаются в социальных сетях. Это не случайно, ведь произведения точно отражают реалии сегодняшнего дня и отвечают на вопросы, которые волнуют новое поколение. Литература становится живым, откровенным диалогом между писателем и читателем.

"Я считаю, что сегодня мы получили доступ к тем пластам казахской литературы, которые находились в тени официального литературного канона. Это открыло новые возможности для осмысления собственной культуры и истории", – отмечает Алиби Куаныш, участник Клуба русского языка.

Однако и классика не забыта. Творчество Ауэзова, Сейфуллина, Сокпакбаева молодые читатели воспринимают через призму "казахской современности", что позволяет по-новому осмыслить культурную преемственность. Так литературный процесс становится живым и динамичным, переплетающим прошлое и настоящее, сохраняя связь с историей и одновременно открывая новые горизонты.

"Я сам замечаю, что интерес к казахской литературе растет. Мои друзья увлечены произведениями Абиша Кекильбаева, Дулата Исабекова, но важно отметить, что для нас это не всегда классика на бумаге. Современное поколение предпочитает электронные книги и аудиоформаты. Мне, например, очень удобно слушать аудиокниги, когда я занимаюсь домашними делами или еду в транспорте. Это позволяет совмещать приятное с полезным и максимально эффективно использовать время, не отказываясь от чтения", – утверждает Азамат Жоламанов, студент 1-го курса.

Фентези и нон-фикшн

Современная молодежь охотно читает то, что помогает им интерпретировать реальность. Отсюда и популярность жанров фэнтези и нон-фикшн. Фэнтези – это способ выживания в тревожном мире. На тему того, что фэнтези занимает многие годы лидирующую позицию среди молодежи, не случайность. Любовь к данному жанру объяснила филолог, руководитель Клуба русского языка Анель Токпанова:

"В условиях неопределенности будущего молодежь все чаще обращается к жанру фэнтези как к способу символического ухода от реальности. Такие произведения создают пространство для воображения, где можно представить альтернативные сценарии жизни и увидеть себя в более позитивном свете. Фэнтези привлекает легкостью, возможностью трансформаций и элементами мистики, что позволяет молодым людям почувствовать контроль над сюжетом и выразить внутренние переживания. Возможно, именно поэтому жанр остается столь востребованным".

Если раньше нон-фикшн казался чем-то скучным и академичным, то в 2025 году он читается "на одном дыхании". Молодые люди читают такие книги с интересом. Им важно понимать, как работает мозг, откуда берутся эмоции, как устроена экономика и политика, как строить карьеру и какие навыки действительно нужны в будущем. Нон-фикшн стал чем-то большим, чем просто жанром. Это способ успокоить тревогу, навести порядок в голове и найти ответы на вопросы. Это книги, которые не просто учат, а объясняют, вдохновляют и дают чувство контроля в мире, где все быстро меняется.

Читательские клубы

Если в начале 2000-х чтение часто воспринималось как уединенное занятие, тихое, личное, немного отстраненное от социума, то в 2025 году оно все больше приобретает форму коллективной практики. Читательские клубы, офлайн и онлайн, становятся не просто пространством для обсуждения книг, а настоящими точками сбора единомышленников. Это про комьюнити, где через литературу можно делиться эмоциями, обсуждать важные темы, проживать тревогу, радость, вдохновение или боль вместе с другими. Книга становится поводом для диалога и способом быть услышанным.

На кафедре казахского и русского языков Satbayev University действуют клубы русского и казахского языка, а также читательский клуб. В рамках этих клубов студенты участвуют в открытых чтениях, конкурсах стихов и монологов. Также проходят обсуждения жизни и творчества известных писателей и поэтов. Это отличная возможность для студентов поделиться своими мыслями о литературе и просто интересно провести время.

"Студенты развивают свои языковые навыки, читают произведения, участвуют в публичных выступлениях и осваивают искусство декламации. Это важные составляющие образовательного процесса. Современная молодежь постоянно ищет интерактив и динамичность. Им важно не просто усваивать информацию, но и участвовать в живом общении. Поэтому в клубе русского языка я большое внимание уделяю творческим заданиям, диспутам и командной работе, направленной на здоровую конкуренцию. Такие подходы помогают студентам не только развивать свою личность, но и стимулируют интерес к литературе и языкам". Анель Токпанова

В 2025 году книга уже не увлечение, это современный, гибкий и трендовый формат. Молодежь Казахстана активно участвует в глобальном литературном движении, они не только читают, но и обсуждают, пишут, создают. Открытые миру, но не забывающие свои корни, они стремятся к знаниям, находя их между строк.

Новое поколение Казахстана не теряет связь с литературой. Наоборот, оно делают ее новой, живой и по-настоящему своей.