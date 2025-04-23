Национальный день книги: как в Казахстане относятся к чтению

В 2025 году 23 апреля по инициативе главы государства в Казахстане впервые отмечается Национальный день книги. В рамках подготовки к праздничной дате с 14 по 18 апреля на платформе eGov mobile провели опрос граждан: читают ли они и что читают, сообщает Zakon.kz.

В опросе приняли участие 46 190 человек из всех регионов страны. Из них:

50,7% женщин и 49,3% мужчин;

70% казахов, 18% русских и 12% других этносов;

21% (в возрасте 18-29 лет), 50% (30-45 лет), 22% (46-60 лет), 5% (61 и старше лет).

Целью опроса стало изучение книжных предпочтений населения и выявление общего отношения к чтению.

Как оказалось, большая часть казахстанцев (57,3%) читают книги на регулярной основе. Социологические данные показывают, что чтение книг является популярным для получения знаний и информации занятием среди казахстанцев.

31% респондентов читают от 1-3 книг в год, 26,3% – более трех книг, что свидетельствует о сохранении интереса к чтению у значительной части населения.

При этом книголюбов больше среди женщин (58,7%), чем мужчин (55%).

Интерес к чтению также варьируется в зависимости от возраста: наибольшую заинтересованность чтению книг уделяет внимание молодежь в возрасте 18-29 лет, а также люди старшего поколения (в возрасте 61 и старше лет). Сравнительно меньше читают люди в возрасте 30-45 лет.

Однако почти треть (30,6%) признались, что не читают вовсе из-за отсутствия времени.

В то же время только 6,2% указали, что не читают по причине отсутствия желания, что демонстрирует высокий потенциальный интерес к книгам при наличии условий.

Лидером рейтинга предпочитаемых жанров являются книги исторического содержания (26,4%).

Современный казахстанский читатель среди книжных жанров отдает предпочтение книгам по истории, историческим романам, биографиям и документальной литературе (20,5%).

Каждый шестой выбирает приключения, романы о любви, детективы (16,3%).

Далее среди интересующих читателей жанров расположились:

книги по психологии, саморазвитию (15,4%);

учебники, научная и профессиональная литература (8,2%);

классическая литература (7,7%).

Мужчины и женщины выбирают для себя разные жанры. "Мужскими" направлениями для чтения являются исторические книги, а также научная и профессиональная литература.

"Женскими" направлениями в литературе являются приключения, романы о любви, детективы, а также книги по психологии, саморазвитию.

В целом, жанровые предпочтения казахстанцев, а также устойчивый интерес к содержательной литературе, свидетельствуют о стремлении к интеллектуальному развитию и самосовершенствованию.

50,8% опрошенных читают книги в традиционном бумажном формате.

28% респондентов читают книги через свои смартфоны.

5,3% читают на электронных планшетах.

Альтернативным способом для чтения является распечатка книг на принтерах. На это указали 1,25% опрошенных.

Логично, что практика чтения книг в электронном формате через смартфоны, планшеты и компьютеры наиболее распространена среди молодых казахстанцев (в возрасте 18-29 лет).

Люди активного трудоспособного возраста (от 46 до 60 лет) и старшего поколения (61 лет и старше) более вовлечены в чтение книг в традиционном печатном формате.

Нужно отметить, что обычно респонденты предпочитают не один, а сразу несколько удобных форматов чтения. Наиболее распространенной остается комбинация "бумажная книга и смартфон", особенно среди молодежи и людей среднего возраста.

Проведенный анализ показывает, что пока нет оснований утверждать, что цифровые устройства полностью вытеснят бумажные из читательской практики казахстанцев.

Каждый пятый казахстанец читал "Путь Абая" Мухтара Ауэзова и "Слова назидания" Абая.

Среди других популярных литературных произведений выделяются "Кочевники" (Ильяс Есенберлин); "Кровь и пот" (Абдижамил Нурпеисов); "Ак-Орда. История Казахского ханства" (Радик Темиргалиев); собрание книг Бауыржана Момышулы.

Абсолютными лидерами в списке произведений являются "Путь Абая" Мухтара Ауэзова и "Слова назидания" Абая. Это еще раз демонстрирует высокую актуальность идей великого мыслителя Абая для современного общества.

В топе наиболее популярных литературных произведений также произведения известных казахских классиков.

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 23 апреля, поздравил казахстанцев с новым праздником – Национальным днем книги.