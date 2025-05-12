Цифровые кочевники: как казахстанцы покоряют мир без привязки к месту

Забудьте образ офисного клерка, ведь в 2025 году актуален другой архетип: человек с ноутбуком, беспроводной зарядкой и интернетом в рюкзаке. Он может быть на балийском пляже или в гестхаусе где-нибудь в Барселоне. Где обитают цифровые кочевники Казахстана, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Кто они такие

Это казахстанская молодежь, которая выбрала не привычную карьерную лестницу, а гибкий график и рабочее место с видом на океан или горы. Они цифровые кочевники нового времени: дизайнеры, маркетологи, преподаватели, программисты, аналитики, SMM-специалисты. Их объединяет свобода от офиса и географии, а расписание подстраивается под ритм жизни, а не наоборот. Они не убегают от рутины, они ее трансформируют. Видеоконференция с клиентом в 11:00, кофе с видом на Босфор в 14:00, монтаж ролика в Батуми ближе к ночи.

Каждый пришел к такому формату по-своему. Кто-то с юности мечтал работать из разных точек мира и сам себе быть начальником, а кого-то к цифровому кочевничеству подтолкнули обстоятельства: выгорание или проблемы со здоровьем. Для многих удаленка стала способом наконец-то жить по-настоящему осознанно и гибко для себя.

“До перехода в онлайн я работала преподавателем немецкого языка в различных компаниях, курировала факультеты и буквально жила в офисе. Пробки, график, усталость. Все изменилось после того, как я попала в больницу и долго не могла вернуться к обычной работе. Не самый приятный повод уйти из найма, но именно он открыл мне другую жизнь. Я поняла, что главное богатство далеко не деньги, а время. Время на близких, на себя, на то, что действительно важно. Так я выбрала свободу и работу вне офиса”, – делится Адель Аманбаева, основатель школы немецкого языка.

Первой страной, где началась ее жизнь как цифрового кочевника, стала Турция. До этого были поездки в Европу, учеба в Германии, короткие командировки, но именно в Турции Адель впервые совместила работу и постоянное пребывание за границей. Страна оказалась хорошим выбором: схожая с нашей культура, близкий менталитет, тюркские языковые корни. Все это помогло быстро адаптироваться и почувствовать себя почти как дома.

“Анталья стала отправной точкой. Затем были путешествия по южному побережью, маленькие города Средиземного моря, атмосфера, в которой легко раствориться и работать без напряжения. Это было открытие. Турция на самом деле далека от образа «все включено», страна более глубокая, разнообразная и идеально подходящая для спокойной и продуктивной жизни”. Адель Аманбаева

Почему они кочуют

Свобода

Для цифровых номадов свобода не абстрактное слово, а ежедневная рутина. Можно работать с веранды на побережье, из шумной кофейни или из домика в горах. Главное – стабильный Wi-Fi. Их офис – это ноутбук, наушники и желание быть в движении. Отсутствие начальства над душой и фиксированного рабочего места позволяет строить свой день по собственному расписанию. Это особенно ценно для тех, кто устал от корпоративной культуры и хочет жить в ритме, который соответствует их внутренним часам.

“Я всегда чувствовал, что офисный график – это не мое. Мне нравилось проводить время дома, работать в своем ритме. Постепенно начал изучать программирование, сначала просто из интереса, а затем решил попробовать зарабатывать на этом. Возможность работать удаленно оказалась отличным способом сочетать свободу и развитие”, – рассказывает Рахим Негматуллин, Software Engineer.

Первой точкой на цифровой карте Рахима стал Бали, индонезийский остров, о котором он давно мечтал. Ему хотелось не просто посмотреть, а пожить, прочувствовать атмосферу. Вместе с друзьями он отправился туда, чтобы совместить работу и отдых.

Фото: из личного архива Рахима Негматуллина

Бали оказался идеальным местом для старта: теплый климат, живописные пейзажи. Сегодня он живет на Лангкави – на острове в Малайзии. Новый пункт назначения выбирает по целому ряду критериев: комфортный климат, доступность по цене, близость к другим странам и, конечно, наличие условий для работы.

Иногда это тщательно продуманный выбор, а иногда просто желание сменить обстановку, не улетая слишком далеко. В этом и прелесть жизни цифрового кочевника. Быть там, где тебе хорошо именно сейчас.

Новые впечатления

Цифровые кочевники не просто меняют географию. Наши соотечественники живут внутри разных культур. Сегодня они пробуют турецкий менемен на завтрак, позже покоряют волну на Шри-Ланке , а через неделю участвуют в фестивале электронной музыки в Черногории.

Психологи отмечают, что произошла эволюция сознания. Технический прогресс и цифровая эпоха изменили привычное представление о стабильной офисной работе как единственно возможном и желанном пути самореализации. Особенно это касается миллениалов и поколения Z, для которых гибкость и свобода стали ключевыми ценностями при выборе карьеры. Они зачастую важнее стабильности и высокого дохода.

“Для них работа и самореализация неразрывно связаны с возможностью совмещать профессиональную деятельность с путешествиями, саморазвитием и социальной миссией, что делает цифровое кочевничество особенно привлекательным. Современная молодежь предпочитает инвестировать в впечатления, а не в имущество. Образ жизни цифрового номада предлагает такой “портфель опыта”: новые страны, культуры, личностный рост. Все это становится источником уверенности и ощущения устойчивости”, – рассказывает Арман Нурмаханбетов, доктор психологических наук.

Такая постоянная смена фокуса и картинки обостряет креативность, особенно в профессиях, где важно свежее мышление. Многие из них говорят, что именно в пути рождаются лучшие идеи.

“После Турции я пожила во Вьетнаме, хотелось насладиться Азией. Сейчас я ненадолго в Казахстане, но уже на следующей неделе уезжаю сначала в Стамбул, потом в Испанию. Для меня главный фактор при выборе страны – это климат. Важно, чтобы было море рядом, чтобы в свободное время можно было поплавать, отвлечься от работы активно и с пользой для здоровья. Испания привлекла меня культурой, языком. Там я еще никогда не была, но давно мечтаю попробовать пожить именно в испанском культурном пространстве”, – говорит Адель Аманбаева, основатель школы немецкого языка.

Психологический комфорт

Важно и то, что кочевая жизнь помогает многим восстановить ментальное здоровье. Уход от офисной рутины, смена обстановки, осознанность и контроль над собственным временем дают ощущение легкости, свободы, которой не хватало в прежней «оседлой» жизни.

“Говоря об образе жизни цифрового кочевника, важно понимать, что это не угроза обществу, а отражение глубоких психологических изменений в ценностях нового поколения. Это не просто новая модель организации быта, это осознанный выбор людей, для которых свобода, гибкость и смысл важнее стабильности и статуса. Удаленная работа из любой точки мира дает им возможность самостоятельно управлять своим временем, выбирать место жительства, профессионально развиваться и при этом оставаться включенными в общественную жизнь”. Арман Нурмаханбетов, доктор психологических наук

Трудности жизни цифрового кочевника

Жизнь в постоянных поездках требует большой дисциплины. Одним из самых сложных аспектов становится адаптация к новым часовым поясам. На это уходит немало времени и усилий.

“Особое значение в таком образе жизни приобретает доступ к медицинским услугам. В разных странах уровень здравоохранения может сильно отличаться. Если заболеешь, нередко оказывается, что лекарства отпускаются только по рецептам. Поэтому, отправляясь в поездки, важно заранее позаботиться о медицинской страховке, взять с собой необходимые лекарства и хорошо знать свой анамнез. Бывают экстренные ситуации, такие как ДТП, отек Квинке, сильные аллергические реакции, и в такие моменты нужна быстрая реакция и полная готовность. Для меня сложность жизни за границей заключается именно в этом”, – отмечает Адель Аманбаева.

Фото: из личного архива Адель Аманбаевой

Немаловажную роль играет и питание. В какой-то момент начинаешь чувствовать нехватку привычных вкусов, а местные блюда не всегда подходят по составу или вкусу, с такой проблемой столкнулся Рахим Негматуллин:

“Не везде легко адаптироваться к местной кухне, особенно если привык к определенным продуктам или режиму приема пищи. Иногда бывает сложно найти еду, которая подойдет именно тебе. Кажется, мелочь, но в долгосрочной перспективе это может серьезно утомлять”.

Важно отметить, что в каждой стране есть свои нюансы и проблемы, с которыми сталкиваются приезжие. Это может быть совершенно разная система налогообложения, необходимость оформления специальных документов, ограничения на использование банковских карт или, например, требования к регистрации техники.

“Например, в Турции, если находишься длительное время, приходится покупать телефон на территории их страны или платить очень большой налог, чтобы твой продолжал работать. Сейчас я планирую жить в Испании и уже столкнулась с неожиданной для себя системой налогообложения. Приходится разбираться в тонкостях документов для ИП. В общем, у каждой страны свои нюансы, и это не всегда очевидно на первый взгляд”, – говорит Адель Аманбаева.

Цифровой номадизм не просто мода, а образ жизни. Эти молодые казахстанцы уже сейчас формируют запрос на гибкие визы, нейтральные налоговые режимы, новые форматы городов. Возможно, скоро появятся целые комьюнити цифровых кочевников в Казахстане.

"Удаленная работа и цифровое кочевничество – это не просто отказ от офиса, а переход к новой психологической и организационной модели труда, основанной на доверии, гибкости и переосмыслении самого понятия занятости. Это взаимный процесс. Молодежь стремится к свободе, а бизнес – к эффективности. В результате рождаются формы занятости, выгодные обеим сторонам. Рост популярности цифрового кочевничества далеко не временная аномалия, а отражение глубоких структурных изменений в ценностях нового поколения и логике развития глобального общества. Это не безответственность и не бегство от офиса, а новая модель жизни как гибкой системы, объединяющей работу, здоровье и окружающую среду", – считает Арман Нурмаханбетов, доктор психологических наук.

Новые номады Казахстана – это символ перемен. Они ищут не просто работу, а способ жить интересно, полезно и свободно. Там, где сегодня только сигнал Wi-Fi, завтра может засиять новая звезда роста как для человека, так и для всей страны.