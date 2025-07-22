Как легализовать трудовую деятельность цифровых кочевников в Казахстане, придумали в МЦРИАП

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Жаслан Мадиев на заседании правительства 22 июля 2025 года рассказал, что делается для привлечении IT-специалистов в Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МЦРИАП сообщил, что для повышения привлекательности Казахстана для высококвалифицированных IT-специалистов и создания комфортных условий для их интеграции в экосистему страны были запущены программы Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa.

Первая программа позволяет получить вид на жительство полностью в онлайн-формате. Тогда как ранее для этого требовалось личное прибытие в страну, получение ИИН и ЭЦП, а также подтверждение дохода.

"Сегодня процесс стал полностью дистанционным. Подача осуществляется через сайты astanahub.com и egov.kz. ИИН и ЭЦП можно оформить через загранучреждения, подтверждение дохода больше не требуется. Это значительно упростило въезд и легализацию для иностранных IT-специалистов", – отметил министр.

Вторая программа – специализированная виза для цифровых кочевников.

"Программа позволяет работать в Казахстане по своей профессии сроком до 1 года с возможностью дальнейшего получения ВНЖ. Оформляется онлайн и впервые легализует трудовую деятельность цифровых кочевников на территории страны. На сегодняшний день получены 204 заявки на участие в программах. Выданы первые две визы гражданам Алжира и Ботсваны", – резюмировал Жаслан Мадиев.

Эти программы ориентированы на привлечение цифровых талантов.

Кто такие цифровые кочевники и где обитают, можно прочитать здесь.