Домашние питомцы: что меняется в культуре содержания животных в Казахстане

В последнее время в квартирах все чаще слышен лай или мяуканье. Питомцы захватили сердца и диваны. Кот – король подоконника, пес – главный по настроению. Забота о них – это стиль жизни или обязанность, выяснил корреспондент Zakon.kz.

Пушистые члены семьи

Сегодня собака – это не просто охранник на цепи, а личный психолог, фитнес-тренер и лучший друг. Кошка – не ловец мышей, а богиня уюта и грации. Все больше казахстанских семьей вкладывают в своих любимцев время, деньги и, главное, любовь. Их берут на дачу, поздравляют с днем рождения и даже создают им аккаунты в соцсетях. Но за милыми фото и забавными сторис стоит серьезная ответственность.

Питомец – далеко не игрушка и не временная забава, а живое существо, которому нужны забота, уход и внимание. Настоящая любовь к животному проявляется не только в ласке, но и в готовности быть рядом, когда оно болеет, скучает или стареет. Ведь семья – это те, о ком мы заботимся не по настроению, а по зову сердца. Также животные служат отличными проводниками для адаптации и социализации.

"Домашние животные, особенно собаки, нередко становятся мостиком между людьми. Владельцы собак быстро узнают друг друга по привычным маршрутам, взгляду, даже если кто-то идет без питомца. Собачники формируют целые микросообщества. Эти встречи во дворе или в парке – не просто рутина, а часть социальной жизни, возможность для общения и поддержки", – отмечает кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Рацион питания

Корм сегодня подбирают с большей тщательностью, чем еду для детей. Без зерна, с пробиотиками, суперфуды, антиаллергены. У домашних питомцев рацион порой полезнее, чем у их хозяев. Животные получают витамины, лакомства и даже праздничные "тортики". Но, к сожалению, не у всех хвостатых такое счастье в миске. Некоторые владельцы по незнанию или в попытке сэкономить кормят животных остатками со стола, дешевыми кормами с сомнительным составом или дают им продукты, которые могут быть вредны и даже опасны. Но ведь именно питание основа здоровья, настроения и долгой жизни любого питомца. Забота – это не только любовь, но и ответственность за каждую гранулу в миске.

Некоторые хозяева предпочитают готовить для питомцев сами, считая, что домашняя еда натуральнее и полезнее. Такой подход требует знаний и баланса, но многим удается найти свою формулу заботы. Вот что рассказывает хозяйка собаки Полина Максименко:

"Я кормлю Шанти домашней кашей из риса, гречки и пшеничной крупы. Также добавляю либо пропущенное через мясорубку вареное мясо, либо влажный собачий корм".

У кошек свои гастрономические привычки и предпочтения. Специальный сухой корм – это ежедневная основа, но пушистым гурманам хочется и разнообразия.

"Мои коты едят специальный корм на каждый день. Жидкие пакетики или лакомства как закуска. Котам тоже хочется вкусняшек. Стараюсь баловать иногда", – рассказывает хозяйка двух котов Элина Зиябаева.

Желание завести питомца часто рождается из разных внутренних причин. Психолог Жанат Биржанова отмечает, что желание возникает иногда от одиночества, иногда – из детской мечты. Например, в детстве не разрешали завести животное, и теперь, повзрослев, человек восполняет этот дефицит.

Бывает, что питомец становится своеобразным заместителем члена семьи. А у кого-то, наоборот, есть теплая традиция. В доме всегда было животное, и эту привычку заботы продолжают от поколения к поколению. Для многих любовь к животным начинается именно в детстве, с первых прогулок с собакой или игр с пушистыми друзьями.

"Мой папа всегда был заядлым собачником. Когда я родилась, у моих родителей уже был доберман. Я помню в детстве, когда я была совсем маленькая, собака катала меня на спине, а чуть позже уже на санках. На свой девятый день рождения я попросила в подарок собаку. Так у меня появилась Шанти, которая со мной до сих пор. Ей уже 15 лет", – делится воспоминаниями Полина Максименко.

Фото: из личного архива Полины Максименко

Ответственный подход

Растет культура ответственности. Все больше владельцев не только прививают своих питомцев и ставят их на учет, но и чипируют, чтобы в случае потери любимец точно вернулся домой.

"Чип помогает вести учет питомцев в стране: становится понятно, сколько животных живет рядом с нами, где и в каких условиях. Также это настоящая система безопасности. Если питомец потеряется и его найдут неравнодушные люди или специальные службы, ветеринар может просто отсканировать чип, и вся информация о владельце появится в базе. Это значительно увеличивает шанс вернуть любимца домой". Алексей Лыткин, ветеринар

Кроме того, чипирование – это обязательное условие для выезда за рубеж. Без него вы не сможете пересечь с животным границу многих стран. Чип в этом случае работает как электронный паспорт: в нем зашифрованы данные о питомце, его владельце, породе, имени и другая важная информация.



"Процедура быстрая, безболезненная и делается один раз на всю жизнь. Чип не требует замены или обновления, он просто выполняет свою функцию, помогает животному быть защищенным, а владельцу спокойным", отмечает ветеринар Алексей Лыткин.

Питомец в доме – это всегда объект заботы. И он, как лакмусовая бумажка, показывает, есть ли в семье привычка заботиться. Психологи отмечают, что если в семье отсутствуют тепло, внимание и участие, то и животное нередко оказывается таким же одиноким и запущенным, как, например, ребенок или пожилой родственник.

"Если в доме есть традиция заботы, если близкие поддерживают друг друга, умеют слышать и помогать, то питомец становится не источником стресса, а наоборот, чем-то объединяющим. Он скрепляет семью, учит быть мягче, терпеливее, добрее. Важно понимать, что животное не создает проблемы, оно лишь обнажает существующие. И иногда становится первым шагом к тому, чтобы изменить атмосферу в доме к лучшему". Жанат Биржанова, кандидат психологических наук

Медосмотры, как у людей

Ветеринарные клиники в Казахстане шагнули далеко вперед. Сегодня это не просто укол в ухо и "пей травку", а современные учреждения с УЗИ, стоматологией, реабилитацией и квалифицированным персоналом. Животных лечат с такой же заботой, как родных бабушек: аккуратно, бережно и с любовью.

Минимальный уход за питомцем – это не просто миска с кормом и поводок. Ветеринары подчеркивают, что гигиена играет ключевую роль в здоровье животного.

"Начнем с купания. К сожалению, этим часто пренебрегают. Но даже короткошерстным породам необходима регулярная водная и механическая очистка шерсти. Животных нужно не только мыть, но и расчесывать. Особенно это касается кошек в период линьки и длинношерстных собак. Зубы – тоже "слабая зона". Многие владельцы даже не заглядывают в ротовую полость питомца и обращаются к врачу только тогда, когда уже возникают серьезные проблемы. А ведь для профилактики достаточно чистить зубы хотя бы раз в неделю с помощью специальной щетки и пасты", – говорит ветеринар Алексей Лыткин.

Также специалист просит всегда обращать внимание на когти. Их подрезают по мере роста, в среднем – раз в два месяца. У собак, особенно тех, кто гуляет на улице, чаще всего нужно корректировать длину только задних когтей.

Регулярный уход – это не роскошь, а базовая забота, без которой невозможно представить счастливую и здоровую жизнь домашнего любимца. Также стоит ставить прививки. Они защищают от основных вирусных заболеваний, в том числе бешенства. Хозяин должен это понимать.

"Порода Шанти – китайская хохлатая, пуховка, если ее не стричь, она становится очень пушистой. В зимний период я сама стригу ей только челку, а в летний веду на груминг, и ей делают полноценную стрижку, чтобы не было жарко. На ежедневной основе мою лапки после прогулки, а также полностью купаю и расчесываю раз в неделю". Полина Максименко

У каких-то хозяев даже есть свои ритуалы по уходу за своими любимцами, а кто-то замечает определенный интерес к процедурам.

"Не так давно мы узнали, что нашему коту интересно наблюдать, как мы чистим зубы. Купили ему специальную пасту, теперь этот мальчик еще и зубы чистит с удовольствием", – рассказывает Элина Зиябаева.

Фото: из личного архива Элины Зиябаевой

Дрессировка и выгул

Современные владельцы все чаще подходят к воспитанию питомца осознанно. Они изучают повадки собак и кошек, смотрят видеоуроки, читают книги по зоопсихологии, консультируются с кинологами. Все потому, что просто любви недостаточно. Нужно еще понимать.

Дрессировка помогает выстроить доверие и наладить диалог между человеком и животным. А выгул – это не только про справить нужду. Это важная часть жизни собаки: знакомство с миром, физическая нагрузка, новые запахи и впечатления. Правильный подход делает питомца спокойнее и счастливее, а хозяина – увереннее.

"Так как моя собака уже старенькая, долгие и активные прогулки ей не нужны, мы гуляем во дворе. Тем не менее, хотелось бы отметить, что специально оборудованных площадок в моем районе, к сожалению, нет. Нам они, может, и не нужны, но во дворе я встречаю много собачников, которые дрессируют своих питомцев. Им такие зоны были бы кстати", – делится Полина Максименко.

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Волонтерство и приюты

В стране растет движение за ответственное отношение к животным. Люди поддерживают приюты, становятся волонтерами, забирают на передержку, участвуют в благотворительных акциях. Иногда любовь к животным проявляется не в покупке котенка с родословной, а в решении дать шанс тем, кого кто-то бросил. Все больше казахстанцев берут животных с улицы или из приютов, заботятся о них и возвращают к жизни. Вот история одной такой доброй встречи.

"Вторую свою кошку я нашла на улице, брошенную и побитую. Вот уже месяц лечим ей глаз. Хотя кошка породистая, шотландская, очень красивая. В клинике, куда мы ходим, всегда сидят брошенные коты. Но успокаивает, что на каждого плохого хозяина может найтись кошатник", – рассказывает Элина Зиябаева.

Не все до конца понимают, что животное – не игрушка и не модный аксессуар к интерьеру. Это живое существо со своим характером, эмоциями и потребностями. Завести питомца – значит взять на себя ответственность, которая длится не день, не месяц, а годы. Нужно быть рядом не только когда весело, но и когда сложно: в болезни, старости, тревоге. Животное не выбирает себе хозяина, но оно всегда верит в него до конца.

"Я думаю, что многие люди не вполне отдают себе отчет в том, какая это ответственность – заводить домашнее животное, и в целом, недостаточно осведомлены о всех нюансах воспитания и содержания животного. Расстраивает количество бездомных животных, а также отсутствие питомников, в которых они были бы сыты и в тепле. Есть люди, которые пытаются организовать такие места, но, к сожалению, без щедрого спонсирования это невозможно. В любом случае, хочется сказать огромное спасибо волонтерам, которые стараются найти бродягам новый дом, а также собирают средства на лечение, кров и еду". Полина Максименко

Домашние животные – это не просто "милые хвостики" на диване. Это зеркало нашей человечности, терпения и умения любить. Они учат нас вставать по утрам, даже если не хочется, радоваться мелочам, быть мягче и добрее. И, возможно, именно с миски для кота и прогулки с собакой начинается то самое чувство настоящего дома. Там, где ждут, верят и любят без условий.



