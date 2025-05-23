Корни остаются, крона меняется: как в Казахстане переосмысливают праздники без кредитов и пафоса

Пышные свадьбы, столы до горизонта и сотни гостей – еще вчера это было правилом, а сегодня все чаще исключение. Казахстан учится праздновать иначе. Проще, ближе к сердцу, без кредитов и показухи. Как меняется праздник по-казахски, разбирался Zakon.kz.

Традиционные казахстанские торжества на протяжении веков были не просто событиями, они отражали сам дух народа, его стремление к щедрости, гостеприимству и единению. Свадьбы, юбилеи, асы, каждое значимое событие превращалось в масштабное празднество. Столы ломились от угощений, аул гудел от звуков домбры, песен и тостов, а количество гостей могло соперничать с численностью небольшого села. Но, как нам всем известно, у медали есть и обратная сторона, а именно – финансовые нагрузки, многомесячные кредиты и эмоциональное выгорание от подготовки.

Но времена меняются и вместе с ними меняются приоритеты. Новое поколение все чаще делает ставку на осознанность, умеренность и личный комфорт. Все больше казахстанцев отходят от привычных шаблонов и ищут альтернативные форматы: камерные церемонии, торжества в узком кругу, оригинальные сценарии.

Это не значит, что тои исчезают. Они все еще важны, особенно в сельской местности и среди старшего поколения. Но меняется отношение к ним. Молодые казахстанцы, и даже представители среднего возраста, все чаще выбирают не "громкую" демонстрацию щедрости, а личный комфорт и заботу о близких.

"За последние 5-10 лет культура проведения торжеств в Казахстане действительно претерпела значительные изменения. Прежде всего, заметна тенденция к индивидуализации праздников: если раньше все ориентировались на традиционные сценарии и формат, то теперь каждая пара, семья или компания стремится сделать свое торжество уникальным, с "изюминкой". Люди стали больше инвестировать в концепцию и атмосферу мероприятия: тематические свадьбы, нестандартные площадки, оригинальные шоу-программы – все это стало нормой", – рассказывает шоумен Вадим Чикунов.

От застолий к смыслу

Социальные сети наполняются историями, как семья на юбилей главы семейства вместо пышного банкета отправляется в путешествие в Турцию, Дубай или на озеро Алаколь. В этом выборе не столько отказ от традиций, сколько попытка переосмыслить, что значит праздник. Он необязательно должен ассоциироваться с шумом, кредитами и усталостью после многочасовой организации. Он может быть тихим, теплым, по-настоящему семейным, но эту осознанность не всегда поддерживают родственники. Похожая ситуация произошла с Алией Ахметжановой в ее пятидесятилетний юбилей:

"Я отказалась от традиционного торжества в пользу семейного отдыха. Мы улетели отдыхать в Турцию. За последние годы праздники стали какими-то нескончаемыми и однотипными. Все по шаблону, по стандарту. Поэтому мы решили провести этот день просто в кругу семьи. Принять это решение было, конечно, непросто. Мы обсуждали все с семьей почти полгода. Взвешивали плюсы и минусы, советовались с родителями. В итоге решили, что отметим только в кругу нашей семьи. Хотя, конечно, совсем без праздника с близкими не обошлось. Потом собрались с родителями, братьями и сестрами. Не все родственники приняли наш выбор: кто-то не понял, кто-то просил отметить отдельно. В итоге пришлось устраивать небольшие встречи: сначала с родственниками, потом с друзьями. Но я все равно считаю, что мы поступили правильно. Отдохнуть своей семьей – это было осознанное решение. И, несмотря на казахские традиции, мы сознательно отказались от пышного юбилея с размахом", – делится своим опытом Алия Ахметжанова.

Это не каприз и не бунт против традиции, а стремление наполнить праздник новым содержанием, вернуть ему подлинный смысл. Когда свадьба становится не шоу для сотни малознакомых гостей, а началом совместного пути, который хочется отметить вдвоем, например, в путешествии. Когда день рождения – не повод бронировать дорогой ресторан, а возможность собраться с теми, кто действительно важен. Пикник у костра, поход в горы или просто домашние посиделки – главное, чтобы рядом были самые близкие.

Причины перемен

Все больше людей понимают, что потратить миллионы тенге на одно мероприятие, особенно в долг, не самая разумная инвестиция. Психологическая усталость тоже играет немаловажную роль. Организация торжества – это стресс. Требуется соблюсти многочисленные негласные правила, не обидеть гостей, "показать уровень". В итоге все равно останутся недовольные. Без этого никак, кому-то не угодило горячее, а кому-то – наряд соседки по столу. Предугадать невозможно.

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Молодые семьи все чаще говорят: "Зачем?" – и выбирают камерный формат, в кругу самых близких. На этой почве могут возникать конфликты, но грамотно подобранный компромисс – это чаще всего решение проблемы.

Такой подход освобождает праздник от формальности. Он не перестает быть значимым, наоборот, становится глубже и душевнее.

"Безусловно, сейчас молодежь пытается создать современное мероприятие с минимальным количеством традиционных обрядов. Но взрослое поколение придерживается традиций, и это тоже неплохо. Благодаря этому некоторые элементы остаются незыблемыми и по-прежнему востребованы". Шоумен Вадим Чикунов

Он также отмечает, что в современный праздник неплохо вписывается музыка под домбру, национальные костюмы, элементы казахского этикета и угощения вроде бешбармака или баурсаков. Гости по-прежнему ценят, когда праздник начинается с бата от старшего, ведь это придает мероприятию душевность и уважение к корням.

"Однако от некоторых традиционных форматов стали постепенно отказываться. Например, мероприятия с множеством тостов и затянутыми выступлениями сегодня уступают место более динамичным сценариям, интерактиву и современным форматам развлечений. Молодежь все чаще предпочитает креативные свадьбы с современным сценарием и свежим шоу. А моя задача как шоумена – уметь почувствовать баланс между уважением к традициям и стремлением к новизне", – делится шоумен Вадим Чикунов.

Это лишний раз подтверждает, что трансформация традиций – далеко не предательство, а эволюция. Меняя форму, мы не теряем суть. Мы остаемся верны корням, но учимся праздновать так, чтобы радость не оборачивалась долговыми ямами и стрессом. Это не отказ от культуры, а шаг к ее осознанному продолжению в ногу со временем и в гармонии с собой.

"Молодому поколению хочется даже не столько освободиться, сколько отстраниться от всего, что создало предыдущее поколение. Кажется, что, отбросив прошлое, они смогут начать что-то свое, новое, необычное. Но чем старше мы становимся, тем чаще возвращаемся к культурным традициям. Потому что начинаем понимать их ценность. Собравшись на свадьбе или на тое, люди, бывает, находят общий язык, даже если давно не общались. Это объединяет. Такие традиции держат не только семьи, но и целые рода в единстве, не дают людям разбредаться, забывать друг о друге. Поэтому отказываться от них полностью нельзя. Они нужны, ведь являются фундаментом", – отмечает культуролог Татьяна Бренюк.

Тои остаются, но трансформируются

Сегодня все чаще казахстанцы отказываются от пышных застолий с тысячами гостей и длинными очередями на вручение подарков. На смену размаху приходит душевность. Вместо демонстративной роскоши – атмосфера уюта, любви и осознанности. Люди все чаще делают выбор в пользу того, чтобы праздник был не "как у всех", а "как для себя".

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Устои при этом не исчезают, они тонко вплетаются в реальность, и новые технологии в этом им очень помогают.

"Изменилось отношение к традициям, они по-прежнему важны, но теперь часто подаются в современной, более легкой и стильной форме. Наконец, важным фактором стала цифровизация. Онлайн-приглашения, прямые трансляции, интерактивные элементы, искусственный интеллект. Все это расширяет границы привычного торжества. Молодежь сегодня оказывает огромное влияние на формат мероприятий в Казахстане. Это поколение выросло в цифровую эпоху, и их подход к праздникам отличается легкостью, креативностью и ориентацией на эмоции. Им важны интерактив, визуальная эстетика, активное участие гостей, а не просто наблюдение. Они хотят живых мероприятий с фотозонами, флешмобами, моментами для сторис, короткими, но яркими выступлениями. Старшее поколение, наоборот, чаще ценит размеренность, уважение к традициям, статусность. Для них важно соблюдение определенного порядка: официальная часть, тосты, выступления гостей, элементы казахского обряда", – делится своими наблюдениями шоумен Вадим Чикунов.

Айтыс может звучать на открытой террасе в горах, а бата быть произнесен за чашкой ароматного чая, а не под грохот микрофона. Даже национальная кухня адаптируется. Все чаще на столах появляются вегетарианские варианты традиционных блюд, уменьшается количество мяса, проводятся безалкогольные торжества.

Экологичность – это не только про природу, но и про эмоции. Без токсичного пафоса, без показного потребления, без вечного "надо, потому что так принято". Люди ищут баланс. И находят его между уважением к родовым ценностям и стремлением к личной свободе. Это не отказ от культуры, это ее переосмысление.

Выбор в пользу семьи

Пожалуй, самый важный сдвиг в культуре проведения торжеств в том, что это выбор в пользу семьи. Не ради "галочки" перед родственниками, а ради настоящей близости. Кто-то решает в день свадьбы уехать вдвоем в путешествие. Кто-то устраивает день рождения не в ресторане, а в походе или дома в кругу самых близких. Это не отказ от праздника – это поиск его нового смысла.

"Отказываться от традиций нельзя. Не помню, кто сказал, но в голове засело: "Что забыли сыновья, стараются вспомнить внуки". И именно тогда род продолжается. Если бы не было культурных традиций, возможно, не было бы и той тонкой связи между прошлым и будущим", – резюмирует культуролог Татьяна Бренюк.

Тои остаются частью казахстанской культуры. Но все больше людей осознают: праздник – это необязательно банкет на 700 человек. Это возможность порадовать себя и своих близких. Иногда лучший той – это камерная встреча с близкими и родными или утро на берегу моря с семьей, где никто не спешит и не думает о долгах. И в этом новое уважение к себе и к жизни.

Мы не отрываемся от корней, а берем их с собой. Только теперь в более легком и осознанном формате.