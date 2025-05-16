⁠Глобальные тренды, локальная идентичность: субкультуры в жизни казахстанцев

Добро пожаловать в десятилетие, где субкультуры становятся не просто увлечениями, а частью идентичности. Это уже не просто «мода на что-то»: это стиль жизни, убеждения и онлайн-племена. Zakon.kz. заглянул в яркие молодежные сообщества, которые формируют культурный пейзаж новой эпохи.

Молодежные субкультуры – это многослойные миры, созданные самими их участниками. Они существуют одновременно в реальности и в Сети. Они гибкие, подвижные и не боятся быть противоречивыми. Их участники не ждут, пока им скажут, что можно и что прилично. Они сами устанавливают правила игры.

Здесь неважно, сколько тебе лет и где ты живешь. Главное, что ты чувствуешь, чем увлекаешься и как ты это проявляешь.

"Молодежь обращается к субкультурам отчасти из протеста против мира взрослых или родительских установок, но также и как к пространству, где можно по-новому учиться быть собой и с другими. Субкультура дает ощущение личной идентичности, самостоятельности, принятия и чувства: "я свой среди своих". Особенно если внутри этой среды звучат ценности, близкие молодому человеку: свобода, самовыражение, искренность, равенство", – поясняет кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Субкультуры не возникают на пустом месте, они рождаются там, где у молодежи есть внутренний запрос. В условиях быстроменяющегося мира, где взрослые ориентиры порой кажутся устаревшими, а будущее неопределенным, именно такие сообщества становятся теми "точками опоры", где можно почувствовать себя живым и настоящим.

Геймеры и киберспорт

Геймеры сегодня – это уже не ребята, зависшие с джойстиком в руках. Это целая каста цифровых атлетов, которые сражаются не на футбольных полях, а на виртуальных аренах.

Киберспорт – это не хобби, а индустрия. С многомиллионной аудиторией, спонсорскими контрактами от известных брендов, академиями подготовки и профессиональными клубами, которые ничем не уступают футбольным. В мире киберспорта реакция ценится выше, чем сила, а координация команды важнее, чем индивидуальный талант. Здесь решают доли секунды и умение предугадывать действия соперника на шаг вперед. Каждое нажатие клавиши, каждый клик мыши, как выстрел на поле боя.

Рэп

Рэп – это не просто музыка. Это язык улицы, код города, саундтрек к беспокойному времени и зеркало внутреннего мира целого поколения. Сегодня он звучит отовсюду: из наушников в метро, из колонок во дворе, из сторис в социальных сетях.

Современный рэп претерпел изменения. Он не про борьбу за контракт с лейблом и продюсером, который "даст шанс". Это DIY-мир, где ты сам и автор, и артист, и маркетолог. Социальные сети и видеохостинги дают возможность выстрелить буквально с демоверсией, одной строчкой или ярким битом. Хит может родиться не в студии, а в спальне. А фраза из трека стать мемом, трендом, лозунгом. Этот жанр больше не знает границ. Он пересекается с поп, электроникой, роком, даже с классикой, и делает это дерзко и уверенно. Главное – остаться собой.

K-pop

Если в 2010-х K-pop был "азиатским феноменом", то в 2020-х он стал мировым господином трендов. BTS, BLACKPINK, Stray Kids, NewJeans, ATEEZ – эти имена знают практически все, даже если не всегда правильно их произносят.

K-pop – это не только музыка. Это синтез моды, хореографии, визуального искусства и продюсерского гения. Артисты, как супергерои. Каждый со своей ролью, харизмой и фан-базой.

"Мое первое знакомство с K-pop произошло в далеком 2015 году. Вообще, все началось с К-рока – я полюбила группу F.T. Island, а позже наткнулась на группу EXO. Чуть позже узнала и о BTS. Мне кажется, больше всего я полюбила К-рор за музыку и танцы. Особенно восхищаюсь тем, когда айдолы сами участвуют в создании своих песен и хореографии", – рассказала Аминам Турдахунова.

Также K-pop формирует тренды. От моды до мейкапа, от эстетики до языка. Кто бы мог подумать, что язык начнут учить, чтобы понимать тексты песен

Фото: из личного архива Аминам Турдахуновой

"Благодаря K-pop я начала самостоятельно учить корейский язык. Сейчас я знаю какие-то базовые и простые слова и фразы, ну и, конечно же, умею читать хангыль. Также я интересовалась корейской кухней, в основном благодаря дорамам и корейским шоу", – отметила Аминам Турдахунова.

Косплей

Косплей перестал быть чем-то "странным". Это полноценная форма самовыражения. Люди по всему миру превращаются в любимых персонажей из игр, аниме, фильмов и делают это настолько круто, что порой не отличишь от оригинала.

Косплей – это слияние дизайна, актерства, фотографии и фанатской любви. Это не про надеть костюм, это про прожить другого персонажа. В эпоху соцсетей косплееры становятся инфлюенсерами, а их образ – цифровой визиткой в креативном мире.

Аниме

Аниме сегодня – не "мультики с большими глазами", а культурный феномен, который уверенно занял свое место в глобальном мейнстриме.

Сюжеты в аниме затрагивают то, о чем не всегда решаются говорить в других форматах: одиночество, экзистенциальные кризисы, выбор между добром и злом, ценность жизни, цена власти. Именно поэтому подростки и молодые взрослые по всему миру находят в аниме отражение собственных тревог и мечтаний. А персонажи становятся не просто любимыми героями, а своеобразными ролевыми моделями со своими слабостями, убеждениями, драмами и победами.

"Несмотря на то, что и в кино, и в книгах присутствует своя атмосфера, ничего мне не дарит таких ощущений, как просмотр хорошего аниме с качественным сюжетом. Еще с подросткового возраста меня привлекали больше истории в формате мультипликации, и с годами это предпочтение никуда не ушло", – рассказывает Наташа Плошай.

Фандомы – отдельная вселенная. Они устраивают просмотры, косплей-вечеринки, ведут дискуссии о концовках, делают фан-арты. Это сообщество, в котором можно найти друзей по всему миру и чувствовать себя частью чего-то большего, чем просто сериал.

Фото: из личного архива Наташи Плошай

"Мое восприятие мира немного поменялось, когда я стала смотреть аниме. Как бы банально ни звучало, я перестала судить книгу по обложке. За красивой картинкой зачастую скрывается глубокий сюжет, и несмотря на то, что это все еще остается нарисованным сюжетом, восприятие не меняется", – отмечает Наташа Плошай.

Для многих аниме становится входом в японскую культуру. Появляется желание учить язык, читать мангу в оригинале, готовить онигири и даже мечтать о поездке в Токио.

"Я уже на протяжении 10 лет мечтаю посетить Японию. Не могу сказать, что глубоко погружена в японскую культуру, но многие ее аспекты вызывают во мне отклик. Особенно бы хотелось увидеть цветение сакуры с любимым человеком, попробовать аутентичную, а не адаптированную под запад, японскую кухню". Наташа Плошай

Аниме – это доказательство того, что фантазия может быть серьезным делом. В мире, где все быстро меняется, а внимание рассеивается, аниме остается одним из немногих форматов, способных глубоко вовлечь и по-настоящему тронуть.

Субкультуры 2020-х – это не просто тусовки по интересам. Это зеркала, в которых молодежь видит себя, находит свое отражение, свой голос, свою силу. Они стали не временным увлечением, а настоящим способом быть в мире: говорить, чувствовать, творить, бороться, становиться собой. Здесь неважно, кто ты по паспорту или откуда, важно, кто ты внутри, и как ты выбираешь это показать.

"Субкультура – одна из форм самоидентификации. Человек через субкультуру дополняет свое познание и представление о самом себе. Ведь человек в одиночестве имеет одно представление о себе, а в субкультуре он и ощущает себя другим, и проявляется иначе", – отмечает кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Молодое поколение больше не стремится втиснуться в рамки. Оно создает свои. В этом десятилетии нет "правильного" пути.

Но, несмотря на привлекательность субкультур как пространства свободы и принятия, важно помнить: они не идеальны. Участие в любом сообществе связано не только с поддержкой, но и с уязвимостью. Там, где формируется тесная связь и высокая вовлеченность, всегда остается место человеческому фактору: эмоциям, конфликтам, разочарованиям. Поэтому важно подходить к субкультурному опыту с осознанностью и внутренними границами.

"Безусловно, существуют и риски. Один из таких – чувство предательства. Иногда сообщество, которое сначала кажется принимающим и доброжелательным, может обернуться источником манипуляций или разочарований, особенно в трудных жизненных ситуациях. Субкультура не является гарантией защиты от боли, ошибок или измен. Да, в ней действительно можно встретить близких по духу людей, но не стоит забывать: это такие же люди, со своими слабостями, противоречиями и склонностью ошибаться", – резюмировала кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Субкультуры 2020-х – это не мода и не побег. Это попытка понять, кто ты есть, когда мир вокруг распадается на фрагменты. Это способ собрать свою личность из того, что действительно откликается: идеи, чувства, роли, образы. Молодежь не просто выбирает субкультуру, она через нее строит себя.