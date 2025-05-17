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Профессия – связист: инженер из Семея рассказал о своих буднях

Интернет, телефон, телекоммуникации, День работников связи, 17 мая – день работников связи, Семей, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 09:53 Фото: Zakon.kz
В век цифровых технологий мы легко можем обмениваться информацией с людьми за тысячи километров от нас. Но не задумываемся, что за этими благами стоит непростой труд связистов. В Казахстане этой профессии посвящен отдельный праздник. Отмечают его 17 мая.

Накануне особенной даты корреспондент Zakon.kz побеседовал со связистом из Семея с 20-летним опытом работы.

"Когда я учился в школе, телефон казался мне чем-то необычным. Люди в разных городах поднимают трубки, но как они разговаривают? Как доходит голос? Я пытался разобрать телефон, чтобы узнать, из чего он состоит. Тогда это были еще дисковые аппараты", – вспоминает Бауыржан Аманбаев. 

Фото: Zakon.kz/Екатерина Бобко

Родственники посоветовали выучиться на связиста. Он так и сделал. Работать на производстве начал еще в колледже. После колледжа заочно поступил в университет, стал инженером. На родном предприятии в селе Кокпекты прослужил 15 лет. Но с годами одна и та же работа стала казаться рутиной. Бауыржан Аманбаев отправился в Семей за новыми свершениями. И вот уже пять лет успешно трудится в местной компании, предоставляющей услуги кабельного телевидения и интернета.

Специалист вспоминает: когда начинал свой путь, все было иначе.

"Тогда цифровые станции только появлялись. Связь была аналоговая, проводная. Раньше интернет был по телефонной линии. Скорость соединения не превышала 50 килобит. А сейчас − по 100 мегабит в секунду. Только представьте, – интернет был медленнее в две тысячи раз!" – сравнивает связист.

Бауыржан Аманбаев много лет проработал станционным инженером, задача которого − обслуживать оборудование в центральных узлах связи.

Довелось поработать и в полевых условиях.

"Однажды мы поднимали антенны на самый верх 70-метровой вышки. Когда я посмотрел вниз, у меня закружилась голова. Потом я полчаса не мог спуститься, руки дрожали от холода", – вспоминает он.

Еще один случай произошел в Кокпекты: одно село полностью осталось без связи из-за грозы. Бауыржан с коллегами выехал на устранение.

"До места нужно было добираться около 40 километров. Наступила темнота. Мы застряли на полпути, сломалась машина. Идти пешком было далеко, в степи выли волки. Позвонить было невозможно из-за повреждения на линии. Часа три нам пришлось сидеть в поле, потом коллеги нас нашли", – поделился Бауыржан.

Беспокойной работа связистов бывает не только в поле. Им приходится быть начеку 24/7. Дежурный оператор следит за качеством сигнала и отвечает на звонки абонентов.

За свой труд специалист часто получает благодарные отзывы. Но не обходится и без негатива. Связистам приходится быть не только "технарями", но и психологами.

"По работе попадается большое количество людей, и это воспитывает психологически, помогает становиться более уравновешенным. Здесь я научился терпению", − добавил инженер.

Бауыржан гордится своим делом и считает, что оно никогда не утратит актуальности. Инженер советует молодежи учиться этой нужной профессии. 

По данным Бюро нацстатистики, за январь-апрель 2025 года 58,1% от общего объема услуг связи в Казахстане занимают интернет-услуги. За этот же период число абонентов сотовой связи составило 26 млн 360 тысяч.

В июне 2024 года Минцифры сообщало, что операторы продолжают работы по расширению покрытия связью 5G в городах Астана, Алматы, Шымкент и в областных центрах. На тот период было установлено 1144 базовых станции в 20 городах. Тогда же озвучивались планы полностью внедрить 5G до конца 2025 года.

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Фото Екатерина Бобко
Екатерина Бобко
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