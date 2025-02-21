Профессия, открывающая мир: гид из Алматы рассказал о плюсах и минусах своей работы

21 февраля экскурсоводы всего мира отмечают профессиональный праздник. Однозначно, их деятельность можно назвать работой мечты. Ведь это открытие новых мест, отдых среди природной красоты, знакомства с интересными людьми. Однако у такой романтики есть и свои подводные камни.

О плюсах и минусах этой специальности Zakon.kz рассказал гид из Алматы Виталий Терновцев.

Виталий Терновцев с детства любит походы и не может жить без гор. Со временем это хобби превратил в любимую работу. Сейчас он организовывает экскурсии по Алматы и Алматинской области.

"Я получил специальность и работал совершенно в другой профессии, связанной с развитием творческих детей. Так сложилось, что в горы я ходил всегда. Увлекся настолько, что получил профессиональное образование в сфере туризма, прошел множество курсов: экскурсоводов, горного трекинга, спортивного туризма, альпинизма. Теперь горы приносят мне не только удовольствие, но и деньги". Виталий Терновцев

Парень называет себя комбинированным гидом. Это значит, что он проводит от тематических экскурсий до авторских туров.

"Я совмещаю классические маршруты: каньоны, горные озера, нацпарки. Веду по горным тропам, мы покоряем вершины без снаряжения. Также на свое усмотрение отвожу отдыхающих в красивые локации. Например, цветение тюльпана Регеля в Куртинском водохранилище, дикие пионы в Талгаре, тематические походы по местам Виктора Цоя. Сейчас востребована экскурсия по станциям метрополитена". Виталий Терновцев

Безусловно, Алматинский регион – один из богатейших на природные достопримечательности. Поэтому выбирать есть из чего.

"В черте города можно посетить невероятные архитектурные объекты. Наше преимущество в том, что за 40 минут от города мы можем отправиться на горные вершины. С использованием канатной дороги сразу поднимаемся на высоту 3200 м. Зимой посетители любят невероятные ледники Богдановича и Туюк-Су. Скоро начнем ездить в каньоны и на озера. Будем любоваться цветением диких тюльпанов и яблони Сиверса". Виталий Терновцев

Самое главное – спланировать и быть готовым к маршруту, рекомендует экскурсовод.

"Любой поход должен быть тщательно продуман в зависимости от маршрута. В первую очередь, это наша безопасность. Для меня главное – выспаться. Посмотреть погоду, лавинную опасность, камнепады и так далее. Туристов прошу быть в максимально удобной и защитной одежде, обуви. Иметь большой рюкзак – около 40 литров. Нужны трекинговые палочки. Зимой, допустим, на ледник Богдановича добавляются ледоступы". Виталий Терновцев

Что брать на перекус – это уже индивидуальный вопрос. Если маршрут классический, как Кольсай, Каинды и Чарын, то нужно иметь в виду, что там появилась инфраструктура, даже возможность попробовать настоящую национальную кухню.

Если поход в горы, то стоит в рюкзак положить сладкий чай, шоколадку, сухофрукты, потому что высота сказывается, пояснил собеседник.

При многодневных экскурсиях можно сублиматы и сушеное мясо. В летний период группа чаще всего передвигается на авто, а это значит, что можно набрать больше фруктов, ягод, овощей, бутербродов.

"Интересна и полезна профессия тем, что я постоянно в общении с интересными людьми, большинство из которых потом становятся моими друзьями. Постоянно путешествую вместе с туристами, познаю мир, покоряю новые пики и наслаждаюсь красивыми видами. В этой профессии можно проявить себя с разных сторон. То есть я могу быть другом, психологом, учителем, где-то зоологом, а где-то орнитологом, а порой и вовсе спасателем". Виталий Терновцев

Конечно, как и в любой сфере, без сложности не обходится. Виталий Терновцев в месяц проводит до 30 экскурсий. И первое, с чем сталкивается: усталость и недосып, с которыми часто приходится бороться. А иногда на голову сваливаются приключения.

"Сложность связана с транспортными коммуникациями, не всегда водители подходят ответственно к маршрутам, иногда предоставляют грязный трансферт – и как правило, все это пассажиры выговаривают мне как организатору туров. Однажды сломался автобус посередине пути и моя задача была – всех успокоить, решить вопрос. Бывает, когда туристы недовольны гостевыми домами и нужно искать альтернативу. Было, что люди падали в обморок, спасал их. А один раз попался пьяный дебошир, который совсем не успокаивался. Ради спокойствия и безопасности других 50 отдыхающих я принял достаточно сложное решение высадить хулигана из автобуса. Взял его номер телефона, он дал расписку, что не имеет претензий к туроператору и ко мне. Позже он написал, попросил прощение, сказал, что благополучно добрался до дома". Виталий Терновцев

Туристы попадаются совершенно разные. Чаще это местные, которые знают популярные места и находятся в поиске чего-то нового. Приезжие и иностранцы обычно выбирают классические маршруты.

"Я работаю с разными возрастными категориями – от детей и до, например, к нам приезжали московские туристы – представители общества долголетия, в группе туристка возрастом 90 лет. Ей понравилось с нами путешествовать, она пять лет назад к нам присоединялась и была самой активной. Она говорила, что быть в компании с гидом полезно. В горах я уже знаю названия всех букашек, распознаю цветочки – и людям это нравится. Гид, как посол своей страны. И в первую очередь, на экскурсии важно бережное отношение к природе. Мы просим людей не оставлять мусор, не ломать деревья, не курить в определенных местах. В целом, сейчас культура и отношение людей к природе достаточно высокие. Даже есть туристы, которые собирают за другими мусор". Виталий Терновцев

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Экскурсовод отметил, что не видит ничего зазорного в том, что некоторые предпочитают самостоятельно ходить в горы. Он рекомендует им использовать надежные приложения-путеводители и всегда заботиться о безопасности. Также отмечает: с учетом того, что в Алматы сократилось дневное время, в горы лучше выходить ранним утром и с хорошим настроением.