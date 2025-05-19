Рыбацкие аулы Приаралья: как туда попасть и что можно увидеть

В Приаралье есть отдаленные рыбацкие аулы вблизи высыхающего Аральского моря, куда с ранней весны до поздней осени едут туристы из разных стран. Добираться до них нужно по пескам и высушенному дну моря. Чем эти места привлекательны для туристов, узнал корреспондент Zakon.kz.

В Приаралье испокон веков живут рыбацкие семьи. Зачастую все они – династийные. Один из аулов, где живут такие промысловики, называется Тастубек, это бывший рыболовецкий колхоз. Здесь насчитывается 30 домов, живут 100 человек. Вековая история делает эти аулы особенными.

Начиная с весны в эти аулы приезжают туристы. Кто-то из них едет своим ходом, нанимая таксистов в Аральске, кто-то пользуется услугами местных гидов, у которых есть свой транспорт для поездки по пескам. В общем-то попасть туда несложно – нужно приехать в Аральск поездом или на автомобиле из Кызылорды. Ехать от Аральска до Тастубека 90 километров.

Фото: Фариза Елеусизова

"Сейчас никто не выходит на промысел, так как запрет на ловлю до 15 июня. Поэтому сейчас рыбаки чинят лодки и приводят в порядок снасти. Было время, когда отсюда уезжали люди, так как море обмелело. После строительства Кокаральской плотины в сетях рыбаков вновь появился улов. В Приаралье возвратилась вода, а Аральское море близ аула Тастубек наполнилось водой. Сюда часто приезжают туристы из разных стран, они хотят своими глазами увидеть, как живут люди в условиях экологической катастрофы, как выходят на промысел, и хотят увидеть море", – рассказала гид и волонтер "Geopark Aral" Фариза Елеусизова.

Все, кто приезжает сюда, по словам гида, едут в рыбацкие аулы за экзотикой. Они хотят побыть пару дней наедине с природой, пожить в рыбацкой семье, увидеть море.

Фото: Фариза Елеусизова

Одна из туристок этого года – Стефани Тукнот. Ей 68 лет. Она приехала в Аральск из Южной Англии. Путь ее был неблизким, путешественница летела самолетом, потом добиралась поездом.

"Много лет я наблюдала в СМИ о том, как происходит природная катастрофа в Аральске. Мне было до боли в сердце жаль тех, кто вынужден жить в таких условиях – ветер, пыль и жара, летом температура доходит до 50 градусов. Знаю, что рыбы в море было мало, и люди уезжали отсюда. Как появилась Кокаральская плотина, снова вернулись рыбаки, появились артели, но жизнь, на мой взгляд, все равно тяжела: вода привозная, отапливают жилище дровами. Но этот сложный быт и делает эти аулы уникальными, и сюда хочется возвращаться вновь", – отметила Стефани.

Фото: Фариза Елеусизова

Как рассказывает путешественница, она побывала уже во многих странах. Любит "дикий" туризм. До приезда в Приаралье ездила в Мангистау.

Официальные волонтеры и гиды Фариза Елеусизова и Акмарал Утемисова – учителя английского языка в местной школе. В Аральске родились и выросли, живут здесь до сих пор. Они работают по различным международным программам, сопровождают туристов из разных стран, которые приезжают для того, чтобы увидеть своими глазами место трагедии, которое отозвалось в нескольких странах мира. Некоторые иностранцы приезжают сюда по различным программам помощи местному населению. Эти связи не заканчиваются – наоборот, все больше желающих посетить эти места. Здесь уникальные объекты.

Фото: Фариза Елеусизова

"Маршрут обычно такой: вечером мы едем в рыбацкий поселок, там наши гости располагаются в домах местных жителей. Здесь для них накрывают стол с казахскими блюдами и проводят мастер-класс по жарке рыбы и баурсаков. Потом все идут смотреть, как доят верблюдиц, катаются на лошадях. Ранним утром, в 4 часа утра, туристы с рыбаками выходят в море и возвращаются к вечеру", – добавила Фариза Елеусизова.

Так приезжие знакомятся с нелегким трудом рыбаков. Обычно они в восторге от таких поездок. Несколько дней Фариза сопровождала двух ученых из Австралии и Англии – Кейт и Джоржию. Они побывали в Тастубеке и Жаланаше. Проехали дюнами Приаралья, изучали природу, встретили рассвет на Арале.

Фото: Фариза Елеусизова

Рады гостям и рыбаки. Один из них – Омирсерик Саражатов. Ему 32 года, он из династии рыбаков. Вместе с другом Бектаем выходит в море, возит туристов на лодках.

"С 1 мая мы не ловим рыбу, так как идет нерест. В море выходим с туристами, чтобы они увидели его своими глазами и почувствовали. Они восхищаются Аралом на рассвете, мы возим их на плотину. Приезжают ученые, исследователи, да и обычные путешественники, пенсионеры, которые хотят увидеть как можно больше экстремального", – рассказал корреспонденту Zakon.kz Омирсерик Саражатов.

Фото: Фариза Елеусизова

Есть еще один аул, куда приезжают путешественники, – село Жаланаш, которое находится в 60 километрах от Аральска. Недалеко от него были "вечные стоянки" кораблей – это их останки. Но сейчас их там почти нет. Проехать в аул можно только на внедорожнике или кроссовере, так как дорога плохая, и можно сказать, что ее вообще нет – ехать нужно по песку, ракушкам и соли. Это и есть осушенное дно моря. Люди живут здесь много десятилетий, занимаются рыболовством, разводят верблюдов.

"Мне эти пейзажи напоминают Марс. Пустынно, вокруг солончаки, трудно проехать из-за песков, да еще и разные пауки-фаланги. Но при всем этом здесь необъяснимая завораживающая атмосфера. Нет связи, воды на многие километры. Это экстрим. И вот уже уставший от дороги, ты наконец видишь седой Арал. Цвет воды сине-голубой, его нужно видеть, так как передать словами его настоящий оттенок невозможно", – подчеркнул путешественник из Санкт-Петербурга Евгений Северный.

Фото: Фариза Елеусизова

Как рассказывает путешественник, сюда он приехал вместе с группой джиперов. Каждый год они устраивают туры по разным странам на внедорожниках. Они хотели здесь увидеть брошенные корабли, но от них остался один остов и кусок металла. Железо растащили местные жители и сдали на металлолом.

Фото: Фариза Елеусизова

Несмотря на продолжающиеся трудности, жители этих мест во всем поддерживают друг друга. Благодаря своей сплоченности они надеются, что жизнь в родных местах не прекратится.

Фото: Фариза Елеусизова

Ранее мы рассказывали о том, что Geopark Aral станет глобальным объектом ЮНЕСКО. В настоящее время глобальная сеть геопарков ЮНЕСКО – это 213 территорий. В Казахстане его открыли впервые, и именно в Приаралье.