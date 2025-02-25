Затерянные в песках: жители аулов Акеспе и Акбасты надеются на возрождение

В Кызылординской области есть отдаленные аулы, которые называют затерянными в песках. Находятся они среди барханов близ Аральского моря. Здесь до сих пор живут люди. Испокон веков местные жители выходили отсюда на рыбный промысел при любой погоде, передает Zakon.kz.

Акбасты

Одно из таких сел, — аул Акбасты. Это центр Куландинского округа Кызылординской области. От него до Аральского моря всего 15 км, а до Аральска — 250. Здесь живет 400 человек. В последние несколько дней в районе обильный снегопад и сейчас песка особо не видно.

Фото предоставил акимат аула Акбасты Кызылординской области

Официальный год основания спрятанного среди барханов Акбасты – 1938-й, но люди жили в этих местах и раньше. Основным их занятием всегда было животноводство. Во времена Советского Союза в связи с развитием рыболовецкого промысла здесь создали торговый кооператив. С того времени люди и добывают здесь рыбу.

Фото предоставил акимат аула Акбасты Кызылординской области

"Почти каждый день бригады рыбаков уходят в море, а животноводы ухаживают за скотом. В основном здесь держат верблюдов и получают от них мясо и шубат. Есть у них и лошади. Как и в любом населенном пункте, дети учатся в школе, имеется сельский клуб, фельдшерский пункт. У нас работает ресторан, который был построен на деньги сельчан и спонсоров, которые раньше жили в этом ауле", — говорит специалист местного акимата Гулназ Уралбаева.

Фото предоставлено акиматом Акбасты

Жители села потребляют только привозную питьевую воду. Каждый день водовоз доставляет 4 тонны воды. Есть и водопровод, его недавно построили, и, как только начнутся первые теплые весенние дни, планируют подключение. И тогда аулчанам больше не придется бегать за привозной водой или покупать ее как раньше — 1 тонна воды стоит 705 тенге.

Фото предоставлено акиматом Акбасты

"Рыбы в море сейчас много, раньше было мало, и люди уезжали отсюда. Как стали восстанавливать море, появилась Кокаральская плотина, рыба вернулась, и люди стали возвращаться в аул. У нас есть артель из 50 рыбаков, почти 20 предпринимателей занимаются рыбным промыслом и переработкой. Есть возможность зарабатывать и жить не хуже, чем в городе", — говорит местный аксакал, ветеран-рыбак Сауелхан Исмагулов.

Как рассказывает аксакал, кто хотел, тот давно переехал из аула либо в районный центр Аральск, либо в Кызылорду. Были и те, кто отправился в другие города Казахстана. Живут сейчас только преданные этим землям люди. Покинуть это место можно только по экологическим причинам. Других он не видит. По его словам, здесь простор, душа радуется, есть возможность зарабатывать на рыбе и верблюдоводстве. Эти два дела приносят основной заработок для местных жителей.





Фото предоставлено акиматом Акбасты

Один из предпринимателей аула, — Жандос Кулманов. Сам тоже рыбак, но несколько лет назад он открыл цех по заготовке и хранению рыбы. Есть хранилище в 100 тонн, где работает 30 человек. Они чистят рыбу, замораживают ее и продают. Предприниматель арендовал на Арале участок для ловли рыбы и создал рыболовецкую артель, в которой трудятся 50 рыбаков. Для местных жителей это стало радостным событием, ведь раньше рыбу они сдавали перекупщикам, которые покупали у них по невысокой цене.

Другой местный житель, — Ернар Кулжанов, который на деньги государственного гранта купил оборудование для цеха по консервированию и обработке рыбы. Теперь в его цехе рыбу пускают на фарш, вялят, коптят и даже делают консервы.

Акеспе

Еще один аул, который находится в песках, – Акеспе. Название его идет с 1920-х годов. Здесь люди всегда находили родники. Поэтому сюда из разных мест шли кочевники. Со временем они и осели здесь.

Фото Анар Кожаниязовой/Источник Акеспе

В советское время здесь был знаменитый в республике трест, где замораживали и хранили рыбу. От него до Аральского моря раньше было 2 км, а сейчас дальше. В конце 1980-х годов, когда Аральское море стало уходить, стали наступать пески.

Фото Анар Кожаниязовой

Наступали они и на аул Акеспе, да так, что в течение нескольких лет аул совсем засыпало. Тогда власти района переселили людей в местность рядом — люди построили там дома. И сейчас это новый аул Акеспе, а в старом, засыпанном песками, уже никто не живет.

Фото Анар Кожаниязовой

От Аральска до Акеспе ехать 133 километра. Здесь живет 307 человек. Для детей построена двухэтажная школа. В ауле разводят верблюдов и лошадей, готовят шубат, продают мясо. Есть большое животноводческое крестьянское хозяйство. Продукцию они развозят по близлежащим аулам на мотоциклах. Жители села до сих пор ловят рыбу. Правда, не в тех объемах, в каких ее добывали их отцы и деды. Сдают ее в два холодильных цеха на берегу.

Еще аул широко известен своим минеральным источником, из которого бьет ключом целебная вода температурой 62 градуса по Цельсию. Что притягивает туристов на радоновый источник, Zakon.kz ранее писал здесь.

Фото Анар Кожаниязовой

"С весны до осени в аул часто приезжают туристы. Встречаются путешественники из европейских стран, стран СНГ, городов Казахстана. Все хотят увидеть этот источник, засыпанные песками дома, сделать фотосессию. Они едут на туры по высохшему дну Аральского моря и обязательно просят проводить их до горячих вод. Этот источник называется "Ыстық су". Это сероводородная вода с минералами. Еще в 1986 году геологи прорубили в этом месте скважину глубиной 1 200 метров, и здесь пошла горячая вода", — рассказала инженер по экологическому просвещению Барсакельмесского государственного заповедника Алма Есенова.

По словам акима Аральского района Кызылординской области Аманжола Онгарбаева, недавно в регион приезжал министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов. Он приехал, чтобы обсудить проект "Региональное развитие и восстановление Северной части Аральского моря". На встрече с ним было высказано множество мнений и предложений.

Внесли их и жители аулов, в частности, по повышению объемов воды в Аральском море, улучшению управления водными ресурсами, а также по поводу экологической ситуации в Приаралье. Они предложили повысить уровень воды на Кокаральской плотине с 42 до 48-51 метра, а также построить двухуровневое водохранилище путем возведения новой плотины в заливе Сарышыганак.

Фото Анар Кожаниязовой

"Я сам родился и вырос на этой земле и у меня до сих пор перед глазами, как наяву, бескрайнее море, морская стихия и жизнь рыбаков. Аральское море, о котором знал весь мир, подверглось одной из самых больших экологических катастроф конца ХХ века, в результате чего оказалось на грани полного исчезновения. Мы стараемся делать все возможное, чтобы жизнь наших людей стала лучше, чтобы в Приаралье заработали социально – экономические проекты. Сейчас в Приаралье строятся новые школы, больницы, культурные, спортивные объекты, дороги, газопроводы", — поделился Аманжол Онгарбаев.

Эти два аула в Приаралье, – пример того, что человек может приспособиться к любым условиям жизни. И отдаленность населенных пунктов не мешает развитию. Жители здесь во всем поддерживают друг друга. Благодаря своей сплоченности и любви к родным местам они надеются, что жизнь тут не закончится.

Ранее Zakon.kz писал, что ученые нескольких стран хотят создать оазис на дне Арала. Кроме того, как заявлял министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, Казахстан направит рекордные объемы воды в Аральское море.

Еще чуть больше полувека назад Аральское море было одним из крупнейших озер в мире, а сейчас от него осталась лишь десятая часть.