Горячее наказание: алматинцам перекрывают воду за долги – фоторепортаж

Алматы – город солнца, гор и, казалось бы, бесконечной горячей воды. Но уже сегодня десятки алматинцев начинают день без привычного утреннего душа. Причина – долг в размере 2,1 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

ТОО "Алматинские тепловые сети" объявило о жестких мерах против задолжников: судебные иски, аресты счетов, ограничения на выезд из страны. Однако самой ощутимой для людей мерой остается отключение от горячего водоснабжения.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Алгоритм отключения прост: Уведомление о задолженности

Ограничение подачи

Полное отключение

Погашение долга

Возврат услуги

Инженер-инспектор Данияр Махмутов рассказал подробности процесса на месте отключения горячей воды в одном из ресторанов.

"Данный потребитель имеет задолженность за тепловую энергию. Ранее он был уведомлен о необходимости погашения долга. Несмотря на предупреждение, оплата произведена не была. В связи с этим мы вынуждены произвести отключение от горячего водоснабжения через тепловую камеру. Подключение будет восстановлено только после полного погашения задолженности, а также оплаты услуги повторного подключения. На сегодняшний день объект остается отключенным от горячей воды". Инженер-инспектор Данияр Махмутов

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Всего в "черном списке", по данным коммунальщиков, уже более 3300 жителей Алматы, а общая сумма долга за отопление и горячую воду перевалила за 2,1 миллиарда тенге.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

С начала 2025 года уже 363 абонента почувствовали последствия. Их квартиры остались без горячей воды. И это только начало, ведь тепловики готовятся к новому отопительному сезону, следовательно, к дорогой реконструкции изношенных сетей, которая составляет 56,1%. И каждый непоступивший тенге делает зиму холоднее в буквальном смысле.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

На сегодняшний день арестован уже 891 банковский счет, а 128 алматинцам теперь запрещен выезд за границу.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"С начала 2025 года от горячего водоснабжения были отключены порядка тысячи потребителей. В отношении злостных неплательщиков принимаются жесткие меры: накладываются аресты, вводятся ограничения на выезд за границу. По каждому случаю ведется работа, подаются иски в суд, что, в свою очередь, приводит к аресту движимого и недвижимого имущества должников. Тем не менее, если потребитель обращается к нам письменно и подтверждает сложное финансовое положение, мы готовы рассматривать такие случаи в индивидуальном порядке", – рассказывает коммерческий директор АлТС Багдаш Нурпеисов.

Информация о долгах автоматически уходит в Государственное кредитное бюро. Отключения и аресты, конечно, крайняя мера. До этого компания предупреждает, проводит разъяснительные работы и предлагает пути решения, но если призывы не услышаны, то горячий кран обесточивается.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

В случаях, когда по указанному адресу никто не открывает дверь, горячее водоснабжение все равно отключается. Это происходит путем перекрытия крана подачи и установки пломбы без необходимости заходить в квартиру.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Весь процесс фиксируется на видеорегистратор.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Пока одни добросовестно платят по счетам, другие накапливают долги, ставя под угрозу бесперебойную работу всей системы теплоснабжения мегаполиса. Важно помнить, что зима не за горами. И от каждого платежа зависит, насколько теплой она будет для всех нас.