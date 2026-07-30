Алматинцам предложили избавиться от пени за долги по отоплению и горячей воде
Известно, что воспользоваться предложением смогут потребители, которые полностью оплатят задолженность за отопление и горячее водоснабжение в период с августа по декабрь 2026 года.
В компании отметили, что участие в акции позволит не только избежать начисленной пени, но и снять ограничения, наложенные на имущество и банковские счета должников.
Для участия необходимо полностью погасить основной долг и подать заявление.
Сделать это можно, отправив на электронную почту info@alts.kz заявление, цифровое удостоверение личности через eGov Mobile и кассовый чек, подтверждающий оплату, либо обратиться в один из Центров обслуживания потребителей.
Уточнить информацию о задолженности можно по телефону 341-07-77 или через WhatsApp +7 (775) 990-50-63 (принимаются только сообщения).
В "Алматинских тепловых сетях" напомнили, что в случае отказа от оплаты задолженности потребителей могут отключить от теплоснабжения, а долги будут взыскиваться в судебном порядке.
Тем временем жителям Астаны пообещали продукты по выгодным ценам.