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Общество

Алматинцам предложили избавиться от пени за долги по отоплению и горячей воде

Коммунальные услуги, коммунальные платежи, комуслуги, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, повышение тарифов на комуслуги, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 16:21 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жителям Алматы предложили погасить долги за отопление и горячую воду без уплаты пени. Акцию "Заплати долг – спишем пеню!" запустило ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

Известно, что воспользоваться предложением смогут потребители, которые полностью оплатят задолженность за отопление и горячее водоснабжение в период с августа по декабрь 2026 года.

В компании отметили, что участие в акции позволит не только избежать начисленной пени, но и снять ограничения, наложенные на имущество и банковские счета должников.

Для участия необходимо полностью погасить основной долг и подать заявление.

Сделать это можно, отправив на электронную почту info@alts.kz заявление, цифровое удостоверение личности через eGov Mobile и кассовый чек, подтверждающий оплату, либо обратиться в один из Центров обслуживания потребителей.

Уточнить информацию о задолженности можно по телефону 341-07-77 или через WhatsApp +7 (775) 990-50-63 (принимаются только сообщения).

В "Алматинских тепловых сетях" напомнили, что в случае отказа от оплаты задолженности потребителей могут отключить от теплоснабжения, а долги будут взыскиваться в судебном порядке.

Тем временем жителям Астаны пообещали продукты по выгодным ценам.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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