Смартфоны, документы и украшения: что чаще всего теряют алматинцы в транспорте и как вернуть потерянную вещь

Где-то по дороге между утренним кофе исчезает телефон и выпадает из сумки паспорт. Хорошо, что сегодня есть место, где все потерянное может обрести шанс вернуться. Здесь, между строк объявлений, пульсирует человеческая надежда. Как вещи возвращаются к своим хозяевам, разбирался Zakon.kz.

Онлайн-платформы объявлений стали своеобразным современным бюро находок, где каждый день пересекаются дороги забытых вещей и людей, готовых помочь. Кстати, бюро находок тоже продолжают свое существование.

Люди теряют не просто вещи, тут теряются кусочки повседневности, а иногда и душевного спокойствия. Но самое важное, они находят путь домой. Часто вещи теряются в пути, особенно в общественном транспорте. Но даже здесь у вещей есть шанс на счастливый финал. Важно понимать: чем быстрее пассажир обнаружит пропажу и даст о ней знать, тем выше шанс вернуть потерянное еще до того, как автобус доедет до конечной.

"В случае, если в автобусе или троллейбусе остаются забытые вещи, есть несколько способов обращения. Пассажиры могут написать в наши официальные соцсети, но самый оперативный способ – это отправить сообщение нам в мессенджеры или связаться с диспетчерской. Если обращение поступает быстро, а автобус или троллейбус еще на маршруте, то диспетчер связывается напрямую с водителем, и находка может быть оперативно возвращена без поездки в парк", – рассказывали в пресс-службе ТОО "АлматыЭлектроТранс".

Если вещь обнаруживается не сразу и автобус уже завершил рейс, то водитель передает находку в диспетчерскую на вечернем заезде. Все найденные вещи хранятся в диспетчерской службе соответствующего автопарка. Специального бюро находок у них нет, но хранение и возврат вещей осуществляется централизованно через диспетчеров.

"Если вы нашли чужую вещь, правильным и законным решением будет передать ее в ближайший отдел полиции. Сотрудник полиции примет находку, составит акт приема и зарегистрирует ее в книге учета. Найденные предметы принимаются с указанием времени, места обнаружения и всех известных обстоятельств. Важно: при сдаче ценной находки вы можете указать свои контактные данные на случай, если за вещью обратится владелец и потребуется ваша помощь в уточнении обстоятельств". Руководитель пресс-службы ДП Алматы Салтанат Азирбек

Мобильные телефоны

На первом месте по "ускользанию", конечно, мобильные телефоны. Эти карманные спутники жизни теряются с завидным упорством, ведь выпадают между сиденьями в такси, остаются на прилавках магазинов, ускользают из карманов в кафе и общественном транспорте. Неудивительно, ведь мы носим с собой целую цифровую вселенную, не всегда задумываясь о ее хрупкости.

Потеря телефона – это не просто утрата пластика с экраном. Это исчезновение всего: фотографий, контактов, заметок, банковских приложений и переписок. Неудивительно, что разделы объявлений в таких случаях заполняются тревожными сообщениями вроде: "Потерял телефон в синем чехле с наклейкой тигра". Люди цепляются за любую деталь, надеясь, что кто-то опознает потерянную вещь и свяжется с хозяином.

Но, увы, шанс вернуть смартфон почти как выиграть в лотерею. В лучшем случае его найдет сознательный человек и честно отдаст. В худшем – устройство окажется в руках тех, кто просто сотрет все следы прежней жизни и сдаст на запчасти за копейки.

Есть и те, кто специально выкупает у незнающих людей найденные гаджеты за бесценок, чтобы потом перепродавать их как восстановленные. Тем временем бывший владелец часами проверяет платформы, звонит на свой номер, надеется на чудо и очень редко его дожидается, но и такие случаи бывают. Человечность и порядочность еще никто не отменял. Многие понимают, что чужие слезы не принесут радости.

"Чаще всего пассажиры забывают ноутбуки, зонты, телефоны, наушники, сумки, рюкзаки и перчатки. В школьный период лидер пропаж – это спортивная форма. Иногда остаются и более необычные вещи: от лыж и пакетов с продуктами до медицинских приборов или документов. Были случаи, когда находили и домашних животных в переносках", – рассказали в пресс-службе ТОО "АлматыЭлектроТранс".

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Ключи от всего

Дом, офис, машина, кладовка в подвале, на каждую дверь у нас свой ключ, а иногда и не один. Связки становятся все тяжелее, а вот исчезают они с пугающей легкостью. Чаще всего потеря обнаруживается не сразу. Стоишь у машины с пакетом в одной руке и осознанием, что в другой руке ключей нет. Часто такие находки попадают на платформы: "Найдены ключи с брелоком в форме лошадки, рядом с парком", – пишут добрые люди. Надежда утерянного ключа – это случайный прохожий с сердцем спасателя.

Документы

Паспорта, удостоверения, студенческие билеты, водительские права – эти документы теряются с завидной регулярностью. Их, как правило, не крадут, они просто исчезают где-то между "зашел в аптеку" и "сел в автобус", как будто проваливаются в щель между двумя моментами. Они выпадают из карманов, остаются в сумках, забытых в такси, теряются вместе с папками и рюкзаками. И все бы ничего, если бы не тот нервный холод, который пробегает по спине, когда ты впервые осознаешь: документов с тобой нет.

Но удивительным образом именно документы чаще всего возвращаются. Возможно, потому что с ними не получится "заработать", а возможно – потому что в Казахстане все еще работает простое человеческое правило: нашел – верни. Люди размещают объявления, ищут владельцев по фотографиям, приносят находки в отделения полиции или просто оставляют их у охраны в ближайшем торговом центре. Иногда к возвращению документов подключается целая цепочка добрых людей, и в этом, пожалуй, одна из самых светлых сторон цифровой эпохи – доброта здесь передается не из уст в уста, а из поста в пост.

В Департаменте полиции г. Алматы рассказали, какие категории находок оформляются особенно тщательно: Документы (удостоверения, паспорта, водительские удостоверения).

Банковские карты и кошельки.

Мобильные телефоны и гаджеты – оформляются с обязательной проверкой IMEI, возможной блокировкой.

Ювелирные изделия, деньги, ценные бумаги – хранятся как вещественные доказательства, с описью. Все такие находки оформляются по акту, с обязательной фотофиксацией и подробным описанием.

Сумки, рюкзаки, пакеты – бытовой калейдоскоп

Невероятное количество находок касается просто "забытых вещей". Кто-то оставил рюкзак в автобусе, кто-то забыл пакет с едой в подъезде, кто-то выронил косметичку в такси. Иногда в рюкзаках не только зарядки и перекус, но и важные вещи: техника, медикаменты, даже детские игрушки, без которых ребенок устраивает драму родителям.

В Казахстане продолжают функционировать бюро находок – специальные службы, куда можно обратиться в случае потери или находки личных вещей, документов и других ценностей. Такие организации помогают соединить потерявших и нашедших, ведут учет поступивших предметов и размещают информацию в соцсетях, СМИ и даже собственных печатных изданиях.

"В основном к нам поступают документы. Наша работа строится на информации. Люди находят утерянные вещи или документы, звонят нам по телефону, и мы их регистрируем. Обычно найденные предметы остаются у тех, кто нашел. Мы записываем их контактные данные, а затем размещаем информацию в социальных сетях. Если человек все же приносит к нам найденные документы, вещи или что-то другое, мы оформляем их через специальный журнал учета. На каждый принятый предмет выдаем квитанцию. Все регистрируется официально, и человек получает на руки подтверждение о передаче найденного", – рассказывает начальник отдела республиканского бюро находок Раиса Кузданова.

Но часто бывает, что такие вещи передают в ближайший пункт полиции, и тогда для возврата потерянной вещи владелец должен:

предоставить удостоверение личности;

написать заявление с указанием характеристик вещи, места и времени утери;

по возможности представить документы, подтверждающие право собственности (чеки, гарантийные талоны, фото);

пройти проверку сотрудника полиции, который должен убедиться, что вещь действительно принадлежит заявителю.

"Если речь идет о телефоне, полиция может запросить IMEI-код или скриншоты из личного кабинета оператора", – отметили в ДП Алматы.

Потеряшки на лапах

Да, казахстанцы теряют животных. И находят. Это отдельная категория объявлений, полная трогательных описаний: "Потерялась собака, откликается на Шарфик, очень дружелюбная, любит курицу". Или "Нашел кота, сидит у подъезда, видно, что домашний, – просит "обнимашки". Эти истории часто заканчиваются хорошо, слезы радости, объятия и мокрые носы в камеру. Одной такой историей со счастливым концом поделилась школьница Сафина Гаипова:

"Мы как-то поехали с папой и моей сестренкой выбирать платье для фотосессии. В спешке забыли закрыть за собой забор. А под ним у нас была небольшая дырка. Мой лабрадор Марли пролез под забором и побежал за нашей машиной. Мы этого даже не заметили. Оказалось, он дошел до магазина и остался там. Когда мы вернулись домой, поняли, что его нет. Я просто легла на кровать и три часа плакала. Папа тем временем искал его через различные платформы, смотрел объявления о найденных собаках по нашему району. Примерно в три часа ночи он меня разбудил и сказал, что, кажется, нашел моего Марли. Мы быстро собрались и поехали. И правда, это оказался он! Как нам потом рассказали, мужчина с женщиной ехали по улице и увидели, что прямо посреди дороги стоит ухоженная домашняя собака. Они попытались посадить его в машину, но он не шел. Тогда женщина показала ему кусок пиццы, и он залез в машину. Потом они сфотографировали его и выложили объявление на одной из платформ. Так мой Марли вернулся домой". Сафина Гаипова

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Среди всей этой вереницы потерь видно одно: казахстанцы не просто теряют, они ищут и надеются. А еще находят и возвращают. Это показывает, что в нас живет доверие. Даже в мире, где все оцифровано, человеческое участие остается главным.

"Бывают случаи, когда находят и приносят доброкачественные вещи, например одежду или игрушки. Такие вещи мы стараемся передавать в детские дома или другие учреждения, где они действительно нужны, если они не нашли своего хозяина. Основная же наша работа сейчас построена на информации. Чтобы люди не тратили время на визит, мы принимаем данные по телефону. Сейчас есть доступные мессенджеры, нам отправляют фото и описание найденных предметов, а мы все фиксируем и документируем. После этого начинаем поиск владельцев". Раиса Кузданова

Так что, если вдруг вы оставили телефон на лавочке или потеряли связку ключей, не теряйте веру. Где-то рядом кто-то уже написал объявление: "Найдено. Жду хозяина".

Ведь честность и неравнодушие не редкость, а часть нашей повседневной жизни. Люди по-прежнему находят, возвращают, звонят, выкладывают фото в мессенджерах и ищут тех, кому по-настоящему дороги потерянные вещи. А бюро находок и платформы объявлений – это не просто формальность, а живой мост между потерей и надеждой.

Иногда достаточно одного звонка, одного сообщения, и то, что казалось навсегда утерянным, снова оказывается в ваших руках.