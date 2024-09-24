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Дорога домой: в США потерявшаяся кошка прошла через несколько штатов к своим хозяевам

Дорога домой: в США потерявшаяся кошка прошла через несколько штатов к своим хозяевам, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 10:19 Фото: Zakon.kz
Не так давно стало известно об удивительной истории в США. Летом 2024 года в Йеллоустонском национальном парке потерялся двухлетний кот. Но он смог вернуться домой, преодолев около 1500 километров, сообщает Zakon.kz.

Семейная пара Бенни и Сюзанна Ангиано зачастую отправлялась в путешествия по стране со своими питомцами. Этим летом для отдыха они выбрали Йеллоустонский национальный парк. Однако через несколько дней их кошка по имени Рейн Бо испугалась и убежала в лес. Хозяева потратили четыре дня на поиски питомца, но безрезультатно. Затем им пришлось вернуться домой в Салинас. По словам Сюзанны, это был самый тяжелый день для нее.

Впрочем, эта история имеет положительный исход. Спустя два месяца с семьей связалась компания по производству чипов. Специалисты рассказали, что Рейн Бо нашли в приюте, который находится в одном из калифорнийских городков.

Кошки могут найти свой дом даже в незнакомом месте. Они обладают прекрасным обонянием и слухом, что позволяет им ориентироваться на местности. Кроме того, кошки имеют отличную память и могут запоминать маршруты, по которым они уже ходили.

Семья сразу же забрала кошку. Как отмечено в публикации издания Ksbw.com, питомец сильно похудел – он потерял около 40% массы тела, а его лапы были сильно повреждены.

В общей сложности, посчитали специалисты, кошка прошла не менее 900 миль (около 1500 км) от Вайоминга до Калифорнии.

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Ранее сообщали похожую историю: тогда в Алматы волонтеры помогли хозяйке вернуть любимого кота Томаса, который потерялся в городском аэропорту.

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