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Происшествия

Авиакомпания во время перелета из Алматы в Уральск потеряла собаку пассажира

собака, Air Astana, самолет, суд, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 19:47 Фото: pixabay
Женщина подала иск на авиакомпанию Air Astana из-за пропажи своей собаки во время перелета из Алматы в Уральск. Своего любимца женщина оценила в 1 млн тенге, а моральный ущерб – в 5 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Собака по кличке Малинка летела в специальном боксе. Перед посадкой потерпевшая Нина Служаева передала ее сотрудникам авиакомпании, однако после приземления выяснилось, что собака пропала, пишет портал mgorod.kz.

Утрату своего любимца женщина оценила в один миллион тенге, а моральный ущерб – в пять миллионов. Турксибский районный суд города Алматы иск удовлетворил частично, присудив ей 500 тыс. тенге за нравственные страдания.

"К сожалению, нашим законодательством животные отнесены к вещному праву. Поэтому, если у вас нет чека о покупке животного, то и материальную ценность его в суде доказать невозможно. Судом лишь частично удовлетворено требование о моральном вреде, причиненном владельцу животного. Однако судом не учтено, что беззащитное животное, не приспособленное к жизни в дикой природе, было брошено на произвол, что нарушает положения статьи 4 Закона Республики Казахстан "Об ответственном обращении с животными". Примечательно, что авиакомпания никакой помощи в поисках собаки не оказывала, а территория аэропорта является стратегическим объектом, в связи с чем владелицу собаки туда не допускали", – сообщила адвокат Альфия Сатыбаева

Служаева и ее адвокат намерены обжаловать решение суда.

Ранее в Алматы рассмотрели апелляционную жалобу Air Astana на решение Турксибского районного суда, касающееся выплаты морального ущерба из-за инцидента с 12-летней казахстанкой, летевшей из США через Астану в Уральск.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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