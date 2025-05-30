"Дышите, не дышите": жители Актау жалуются на запах гнили с хвостохранилища Кошкар-ата

С наступлением жары в Актау по ночам стоит резкий запах гнилого мяса и мочи. Экологи установили источник неприятного запаха – хвостохранилище Кошкар-ата, куда сбрасывают неочищенные канализационные стоки, передает Zakon.kz.

Жители отмечают: запах особенно силен с 22:00 до 2:00.

"Как наступает лето – начинается вонь. То воняет тухлятиной, то гарью, то мочой. Мы уже забыли, что значит дышать чистым воздухом", – жалуются актаусцы.

"Я сначала думала, что у нас под балконом кто-то сходил в туалет. Но поехала с нижней зоны в верхнюю, и запах преследовал меня везде", – рассказала одна из жительниц.

По данным Департамента экологии Мангистауской области, в пробах воздуха зафиксировано превышение уровня сероводорода в 10-12 раз. Жители чувствуют запах аммиака и продуктов разложения.

"Это запах аммиака, или, по-простому, мочевины, также жалуются на запах чего-то тухлого. Эта ситуация уже не первый год. Как только меняется направление ветра, запах с хвостохранилища Кошкар-ата несет на город. Там скапливается большое количество канализационных неочищенных отходов, они испаряются, и, соответственно, запах разносится ветром. Мы много раз предлагали исполнительным органам использовать какие-либо биодобавки, чтобы очистить эту воду до того, как она попадет в хвостохранилище. Но пока ничего не используется, и все сбрасывается, как есть – неочищенным", – отметил руководитель Департамента экологии по Мангистауской области Армат Жусупкалиев.

Проблема не новая: в 2024 году экологи передали материалы в прокуратуру, акимату был дан срок устранить нарушения до конца года. История канализационного коллектора КОС-2 (канализационные очистные сооружения. – Прим. ред.), из которого сбрасывают неочищенные стоки, началась еще в 2008 году. На его строительство потратили 3,5 миллиарда тенге, но так и не довели до ума.

"Компания, которая строила КОС-2, обанкротилась. И нам его передали в таком нерабочем состоянии. Не принять его было невозможно, так как КОС-1 уже не справлялся с объемами – микрорайоны росли, население тоже, и соответственно, количество стоков тоже выросло. Закрыть мы его тоже не можем, потому что куда сбрасывать стоки с верхних микрорайонов? КОС-1 принимает стоки с нижней зоны города, но там они проходят биологическую очистку, а в КОС-2 они не очищаются", – прокомментировал руководитель Управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Бердибек Картбаев.

В 2023 году был разработан проект и начались работы по вводу второго этапа КОС-2. Здесь предусмотрены специальные бассейны, отстойники, биологическая очистка. На эти работы были выделены 11 млрд тенге. Закончить их планируют до конца 2025 года.

"Тогда мощность доведем до 70 тысяч кубометров. Сейчас она составляет 30 тысяч кубометров. Всего же в сутки в хвостохранилище сбрасывается 40-43 тысячи кубометров стоков. Это необходимо для поддержания водной фазы", – добавил Картбаев.

Полностью отказаться от использования хвостохранилища невозможно из-за необходимости поддерживать водный уровень над токсичными и радиоактивными отходами, скопившимися в озере. Жителям Актау придется ждать завершения работ и пока мириться с неприятным запахом. Или дышать через раз.

Ранее Zakon.kz не раз писал о жалобах жителей области на неприятный запах и экологическую ситуацию в области.