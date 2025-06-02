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Музей космоса под открытым небом открыли в Казахстане к 70-летию комплекса "Байконур"

Космодром Байконур, космическая гавань , фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 17:13 Фото пресс-службы админстрации города Байконыр
Сегодня, 2 июня, комплекс "Байконур", в составе которого город и космическая гавань, отмечает 70-летие. По этому случаю здесь проходят торжества. Начались они с митинга и продолжились возложением цветов к памятникам ветеранам ВОВ и презентацией музея под открытым небом, передает Zakon.kz.

Космический комплекс "Байконур" называют воротами человечества в космос. За 70 лет здесь произошло более 1,5 тысячи запусков ракет, которые вывели на орбиту две тысячи кораблей. 

Фото предоставила пресс-служба администрации города Байконыр

Как отметил глава администрации города Байконыра Константин Бусыгин, за эти годы город преобразился. Здесь было реализовано немало задач: проведена газификация ТЭЦ, реконструкция стадиона, отремонтирован концертный кинозал, появились новые спортивные и детские площадки и другие объекты.

"В бескрайней казахской степи семь десятилетий назад началось строительство "Байконура". Здесь среди песков и ветров вырос уникальный комплекс, откуда человек впервые шагнул в космос. Но легендарный космодром – это не только ракеты и великие открытия. Это, прежде всего, вы – те, кто своим трудом и упорством строил город, испытывал сложную технику на площадках, растил детей, передавал знания. Космодром остается важнейшей частью международных космических программ. Совместно с Казахстаном реализуется проект "Байтерек" и создается ракета нового поколения "Союз-5". Все это – результат партнерства, профессионализма и любви к родному городу", – отметил Бусыгин.

Фото предоставила пресс-служба администрации города Байконыр

Далее гостям показали парк ракетно-космической техники под открытым небом "Космос", который создали здесь к 70-летнему юбилею. Красную ленточку торжественно перерезали генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, специальный представитель президента РК на комплексе "Байконур" Кайрат Нуртай и глава администрации Байконыра Константин Бусыгин. Они также заложили капсулу – обращение ветеранов "Байконура" к потомкам. Предполагается, что ее откроют в 2050 году.

Фото предоставила пресс-служба администрации города Байконыр

Музей "Космос" находится в городском парке. Здесь собраны уменьшенные в 6 раз копии реальных ракет. Высота их 6-10 метров, и только один макет – 22 метра. Это уменьшенная копия ракеты "Восток". Она изготовлена ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия" имени С. Королева. Это самый большой в мире макет этой ракеты.

Фото предоставила пресс-служба администрации города Байконыр

Ракеты "Протон", "Циклон", "Зенит" изготовил Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Ракетно-космический комплекс "Прогресс" предоставил для музея спускаемый аппарат спутника "Фотон". Каждый макет здесь – не просто экспонат, а коллективный памятник конструкторам, испытателям и рабочим, трудившимся для его создания. Например, спутник "Фотон" побывал в космосе. Бока его обгорели при возвращении на землю. Теперь его увидят горожане и гости Байконыра. Есть здесь копия орбитальной станции "Алмаз" и другие ценные экспонаты.

"Байконыр мне дорог, я здесь родилась и выросла. Сегодня большой праздник, и поэтому вся моя семья обязательно будет радоваться вместе со всеми земляками в этот день. Я не мыслю свою жизнь без этого города. Поэтому не собираюсь его покидать. Только буду трудиться на его благо", – говорит местная жительница Екатерина Борцова.

Фото предоставила пресс-служба администрации города Байконыр

В честь 70-летнего юбилея космодрома и города Байконыра здесь пройдут различные праздничные мероприятия. Это торжественное собрание и концерт в киноконцертном зале "Сатурн", театрализованное шествие на центральном стадионе, концерт и праздничный салют.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев записал обращение по случаю 70-летия космодрома "Байконур". По его словам, страна выступает активным участником международного освоения космоса.

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Фото Мира Жакибаева
Мира Жакибаева
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