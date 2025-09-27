30-метровый пирог и спортивные баталии: Конаев отметил 55-летие
Фото: акимат Конаева
В Конаеве в праздничной атмосфере отметили 55-летие города. Торжества начались с возложения цветов к памятнику Динмухамеду Конаеву. Жителей ждали выставки предприятий, мастер-классы, арт-зоны и спортивные состязания — от асык ату и тогызкумалак до футбола и армрестлинга, сообщает Zakon.kz.
Особым символом праздника стал 30-метровый яблочный пирог, приготовленный в честь единства горожан.
Фото: акимат Конаева
Аким города Асхат Бердиханов поздравил жителей и отметил преобразования последних лет:
"Сегодняшний юбилей – отражение динамичного развития областного центра. За три года в Конаев привлечено 312 млрд тенге инвестиций, объем промышленного производства достиг 418 млрд тенге, а население выросло до 66 тысяч человек. Пусть наш город процветает, а страна укрепляет единство", – сказал он.
Фото: акимат Конаева
В честь юбилея наградили отличившихся горожан и трудовые коллективы. Гостям также представили театрализованное шоу из истории Конаева, концертные номера и запуск воздушного шара, который стал ярким символом праздника.
Фото: акимат Конаева
Праздничная программа завершилась концертом с участием казахстанских артистов, конкурсами, розыгрышем призов и фейерверком.
