События

30-метровый пирог и спортивные баталии: Конаев отметил 55-летие

люди, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 17:42 Фото: акимат Конаева
В Конаеве в праздничной атмосфере отметили 55-летие города. Торжества начались с возложения цветов к памятнику Динмухамеду Конаеву. Жителей ждали выставки предприятий, мастер-классы, арт-зоны и спортивные состязания — от асык ату и тогызкумалак до футбола и армрестлинга, сообщает Zakon.kz.

Особым символом праздника стал 30-метровый яблочный пирог, приготовленный в честь единства горожан.

Фото: акимат Конаева

Аким города Асхат Бердиханов поздравил жителей и отметил преобразования последних лет:

"Сегодняшний юбилей – отражение динамичного развития областного центра. За три года в Конаев привлечено 312 млрд тенге инвестиций, объем промышленного производства достиг 418 млрд тенге, а население выросло до 66 тысяч человек. Пусть наш город процветает, а страна укрепляет единство", – сказал он.

Фото: акимат Конаева

В честь юбилея наградили отличившихся горожан и трудовые коллективы. Гостям также представили театрализованное шоу из истории Конаева, концертные номера и запуск воздушного шара, который стал ярким символом праздника.

Фото: акимат Конаева

Праздничная программа завершилась концертом с участием казахстанских артистов, конкурсами, розыгрышем призов и фейерверком.

Айсулу Омарова
