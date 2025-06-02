Президент Казахстана выступил с обращением по случаю юбилея космодрома "Байконур"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев записал обращение по случаю 70-летия космодрома "Байконур". По его словам, страна выступает активным участником международного освоения космоса, сообщает Zakon.kz.

Полный текст заявление главы государства опубликовала пресс-служба Акорды 2 июня 2025 года.

"Құрметті достар! Дорогие друзья! Уважаемые работники и ветераны космической отрасли! Баршаңызды "Байқоңыр" ғарыш айлағының құрылғанына 70 жыл толуымен құттықтаймын!

Поздравляю вас с 70-летним юбилеем космодрома "Байконур" – старейшего международного космического порта, ставшего колыбелью мировой космонавтики.

Именно отсюда в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, что положило начало эре освоения космоса. А несколько лет спустя, в 1961 году, отсюда в исторический полет отправился первый космонавт Юрий Гагарин. Это эпохальное событие объединило жителей всей планеты, пробудило веру в науку и прогресс цивилизации. За прошедшее время с "Байконура" были запущены тысячи спутников, стартовали десятки пилотируемых миссий. Здесь работали выдающиеся ученые, конструкторы и инженеры. Выражаю искреннюю признательность всем, кто стоял у истоков великих достижений.

Мы испытываем особую гордость в связи с тем, что крупнейшая в мире космическая гавань расположена на казахской земле. Отсюда полетели в космос наши герои – Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов.

Наша страна выступает активным участником международного освоения космоса. Космодром "Байконур" является ярким примером долгосрочного стратегического партнерства Казахстана и России, основанного на дружбе, добрососедстве и взаимной выгоде.

За последние десятилетия Казахстан осуществил ряд масштабных космических проектов, способствующих развитию национальной экономики. Казахстан стремится превратить "Байконур" в центр международного сотрудничества, научного обмена, туристического и образовательного притяжения. Большие перспективы может открыть выход на новые рынки космических услуг, создание условий для реализации потенциала молодых инженеров, конструкторов и ученых.

Хочу адресовать особые слова благодарности жителям города Байконура. Ваш самоотверженный труд и бережное отношение к наследию первопроходцев космических исследований достойны глубочайшего уважения. Космическая сфера всегда объединяла человечество, выступала двигателем инноваций и научно-технического прогресса. Уверен, "Байконур" и впредь будет отправной точкой для великих открытий и источником инноваций нового поколения.

Баршаңызға амандық және табыс тілеймін! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!" – сказано в обращении Токаева.

Космодром "Байконур" является первым и самым крупным в мире космодромом, осуществляющим пусковую деятельность. Город Байконур и космодром вместе образуют комплекс "Байконур", состоящий из 8 стартовых комплексов, 13 пусковых установок, 8 шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Общая площадь космодрома – 6717 км².

Ранее мы сообщали, что крупнейшему в мире космодрому "Байконур" исполняется 70 лет со дня основания в 1955 году. В честь этого в одноименном городе запланированы праздничные мероприятия.