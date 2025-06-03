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Как Казахстан обошел Сингапур, Японию и США в борьбе с теневыми доходами и отмыванием денег

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 13:07 Фото: pexels
Свежие данные международного индекса Basel AML Index показывают: Казахстан вышел на исторический максимум в рейтинге противодействия отмыванию денег, сообщает Zakon.kz.

Наша страна с оценкой риска в 4,65 балла уверенно опережает большинство соседей по СНГ и Центральной Азии, а также такие экономические гиганты, как США и Япония.

История улучшения

Согласно последнему изданию Basel AML Index 2024, Казахстан занял 111-е место из 164 стран, набрав 4,65 балла по 10-балльной шкале (где 0 – низкий риск, 10 – высокий риск). Это лучший результат для страны с момента запуска индекса в 2012 году.

История улучшений выглядит так:

  • В 2020 году Казахстан находился на 73-м месте с более высоким уровнем риска.
  • В 2023 году страна была на 100-м месте с 4,71 балла.
  • В 2024 году Казахстан достиг 111-го места с 4,65 балла, что стало лучшим показателем с момента начала публикации рейтинга.

За пять лет Казахстан поднялся в рейтинге сразу на 38 позиций!

Такой показатель означает, что риск отмывания денег в Казахстане снижается, и страна вот-вот войдет в число государств с низким уровнем теневой экономики. Это значительный шаг вперед, если учесть, что средний балл по миру составляет около 5,0.

Для наглядности положение наших соседей:

  • Кыргызстан: 45-е место, балл 5,95
  • Таджикистан: 30-е место, балл 6,45
  • Узбекистан: 81-е место, балл 5,27.

Республика также смогла обойти в рейтинге (то есть страна демонстрирует более низкий риск отмывания денег) такие экономически развитые страны, как США, Японию, Сингапур, Китай, Катар, Италию, Венгрию и Турцию.

таблица коррупция, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 13:07

Фото: Zakon.kz

За кулисами рейтинга

Что представляет собой Basel AML Index? Это независимый ежегодный рейтинг, который оценивает риски отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) по всему миру. Он разрабатывается и поддерживается Международным центром по возврату активов (ICAR) при Базельском институте управления и публикуется ежегодно с 2012 года.

Основные принципы составления индекса:

Шкала оценки. Оценка рисков строится по шкале от 0 (низкий риск) до 10 (высокий риск). Соответственно, чем выше балл страны, тем хуже ситуация с контролем за ОД/ФТ.

Комплексная методология. Индекс использует композитную методологию, основанную на данных из 16 открытых источников (таких как ФАТФ, Transparency International, Всемирный банк и Всемирный экономический форум).

Пять ключевых областей. Риски оцениваются по 17 индикаторам в пяти основных доменах, которые считаются ключевыми факторами, способствующими высокому риску отмывания денег:

  1. Качество системы ПОД/ФТ/ПФТ (противодействие финансированию терроризма).
  2. Риски коррупции и мошенничества.
  3. Финансовая прозрачность и стандарты.
  4. Публичная прозрачность и подотчетность.
  5. Правовые и политические риски.

Страны с наивысшим риском по версии Basel AML Index 2024 (топ-10):

Фото: Zakon.kz

В противоположность этому страны с наименьшим риском (лидеры по безопасности в данном индексе) включают:

Фото: Zakon.kz

Отметим, что общий уровень эффективности мер ПОД/ФТ в мире остается невысоким – в среднем 28%. Особенно низкие показатели наблюдаются в сферах расследований, судебного преследования и применения санкций (всего 20%). Этот контекст делает достижения Казахстана еще более значимыми, поскольку они выделяются на фоне общих глобальных затруднений.

Ранее мы рассказали, какие поправки в законодательство по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма принимают в Парламенте Казахстана. 

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Андрей Зубов
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