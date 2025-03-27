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Общество

Население Казахстана к 2050 году может вырасти до 27,5 млн человек

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 18:31 Фото: Zakon.kz
Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин на заседании в Сенате 27 марта 2025 года озвучил демографические прогнозы на 2050 год, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Анафин отметил, что демографические прогнозы свидетельствуют о том, что население Казахстана продолжит рост.

"Ожидается, что к 2050 году численность жителей достигнет 27,5 млн человек", – сообщил он.

Однако, по его словам, в региональном разрезе этот рост будет неоднородным. Так, основная часть роста придется на мегаполисы, в том числе за счет миграции.

"Только за 2024 год население мегаполисов за счет миграции выросло на 127 тыс. человек. При этом северные, центральные и восточные регионы сталкиваются с депопуляцией населения. Причиной этого являются процессы естественного движения населения и миграции. Северным регионам также свойственна низкая рождаемость, а также высокая смертность. В отношении миграции следует отметить, что положительное сальдо в 2024 году отмечается только в Алматинской и Мангистауских областях, а также в городах Астане, Алматы и Шымкенте. Население при этом продолжает покидать северные регионы. Вместе с тем основной приток рабочей силы будет сохраняться в мегаполисах", – добавил вице-министр.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что по состоянию на 1 марта 2025 года по разрешению акиматов на местах на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 584 иностранных гражданина. 

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Мадина Мамырханова
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