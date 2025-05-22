Вакансии-2025: где искать работу и кому улыбнется удача на рынке труда Казахстана
Прогноз, разработанный ЦРТР в трех сценариях – базовом, оптимистическом и пессимистическом, охватывает период до 2025 года и предполагает, что количество заявленных вакансий на бирже Enbek.kz составит от 1,15 до 1,25 млн единиц. Согласно базовому сценарию, общее количество вакансий на ЭБТ в текущем году достигнет 1,2 млн, что на 8% выше уровня 2024 года.
Спрос по регионам
В 2025 году наибольшее количество вакансий по базовому сценарию прогнозируется в крупных городах и развитых регионах:
- Астана: 102 тыс. вакансий;
- Алматы: 84 тыс. вакансий;
- Туркестанская область: 79 тыс. вакансий;
- Карагандинская область: 75 тыс. вакансий;
- Атырауская область: 74 тыс. вакансий.
Среди квалифицированных работников наибольшее количество вакансий в 2025 году прогнозируется в следующих регионах:
- Астана: 84 тыс. вакансий;
- Алматы: 65 тыс. вакансий;
- Павлодарская и Карагандинская области: по 55 тыс. вакансий
Топ-10 наиболее востребованных профессий
Наибольшим спросом у работодателей будут пользоваться следующие работники:
- учителя средней школы по общественным наукам (29,5 тыс. вакансий);
- средний медицинский персонал по уходу (23,3 тыс.);
- воспитатели в дошкольном образовании (22,0 тыс.);
- работники по уходу за больными (19,2 тыс.);
- учителя начальной школы (17,0 тыс.);
- няни (в детском саду) (15,8 тыс.);
- охранники (15,2 тыс.);
- учителя средней школы по естественным наукам (15,1 тыс.);
- водители легковых автомобилей (14,3 тыс.)
- учителя средней школы по математическим наукам (13,1 тыс.).
Фото: Zakon.kz
Спрос на рабочие профессии
Наибольшее количество вакансий для рабочих профессий будет размещаться в:
- Павлодарской области: 30 тыс. вакансий;
- Карагандинской области: 23 тыс. вакансий;
- Костанайской области: 22 тыс. вакансий;
- Восточно-Казахстанской области: 20 тыс. вакансий.
Топ-10 наиболее востребованных рабочих профессий
Как показывают данные, наиболее востребованными рабочими профессиями остаются специалисты в сфере здравоохранения, обрабатывающей промышленности, транспорта и логистики, а также строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
- средний медицинский персонал по уходу (23,3 тыс. вакансий);
- операторы бойлеров и паровых машин (10 тыс.);
- строители-монтажники и рабочие родственных занятий (9,1 тыс.);
- слесари промышленного оборудования (9,1 тыс.);
- газорезчики (8,9 тыс.);
- водители автобусов (7,6 тыс.);
- операторы по выработке электроэнергии (6,7 тыс.);
- сантехники и трубопроводчики (6,4 тыс.);
- трактористы (6,2 тыс.);
- водители грузового автомобиля (5,8 тыс.).
Ранее мы сообщали, что сегодня в Казахстане трудятся 9,2 млн человек. Большинство из них (76,6%) работают по найму, а оставшиеся 23,4% – это самозанятые граждане. За год количество занятых выросло на 154,8 тыс. человек. Особенно заметен рост среди наемных работников – их стало больше на 141,5 тыс.