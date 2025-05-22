Вакансии-2025: где искать работу и кому улыбнется удача на рынке труда Казахстана

В 2025 году рынок труда Казахстана обещает быть очень динамичным: по данным аналитиков Центра развития трудовых ресурсов, число вакансий на электронной бирже Enbek.kz может вырасти до 1,2 млн, сообщает Zakon.kz.

Прогноз, разработанный ЦРТР в трех сценариях – базовом, оптимистическом и пессимистическом, охватывает период до 2025 года и предполагает, что количество заявленных вакансий на бирже Enbek.kz составит от 1,15 до 1,25 млн единиц. Согласно базовому сценарию, общее количество вакансий на ЭБТ в текущем году достигнет 1,2 млн, что на 8% выше уровня 2024 года.

Спрос по регионам

В 2025 году наибольшее количество вакансий по базовому сценарию прогнозируется в крупных городах и развитых регионах:

Астана: 102 тыс. вакансий;

Алматы: 84 тыс. вакансий;

Туркестанская область: 79 тыс. вакансий;

Карагандинская область: 75 тыс. вакансий;

Атырауская область: 74 тыс. вакансий.

Среди квалифицированных работников наибольшее количество вакансий в 2025 году прогнозируется в следующих регионах:

Астана: 84 тыс. вакансий;

Алматы: 65 тыс. вакансий;

Павлодарская и Карагандинская области: по 55 тыс. вакансий

Топ-10 наиболее востребованных профессий

Наибольшим спросом у работодателей будут пользоваться следующие работники:

учителя средней школы по общественным наукам (29,5 тыс. вакансий);

средний медицинский персонал по уходу (23,3 тыс.);

воспитатели в дошкольном образовании (22,0 тыс.);

работники по уходу за больными (19,2 тыс.);

учителя начальной школы (17,0 тыс.);

няни (в детском саду) (15,8 тыс.);

охранники (15,2 тыс.);

учителя средней школы по естественным наукам (15,1 тыс.);

водители легковых автомобилей (14,3 тыс.)

учителя средней школы по математическим наукам (13,1 тыс.).

Фото: Zakon.kz

Спрос на рабочие профессии

Наибольшее количество вакансий для рабочих профессий будет размещаться в:

Павлодарской области: 30 тыс. вакансий;

Карагандинской области: 23 тыс. вакансий;

Костанайской области: 22 тыс. вакансий;

Восточно-Казахстанской области: 20 тыс. вакансий.

Топ-10 наиболее востребованных рабочих профессий

Как показывают данные, наиболее востребованными рабочими профессиями остаются специалисты в сфере здравоохранения, обрабатывающей промышленности, транспорта и логистики, а также строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

средний медицинский персонал по уходу (23,3 тыс. вакансий);

операторы бойлеров и паровых машин (10 тыс.);

строители-монтажники и рабочие родственных занятий (9,1 тыс.);

слесари промышленного оборудования (9,1 тыс.);

газорезчики (8,9 тыс.);

водители автобусов (7,6 тыс.);

операторы по выработке электроэнергии (6,7 тыс.);

сантехники и трубопроводчики (6,4 тыс.);

трактористы (6,2 тыс.);

водители грузового автомобиля (5,8 тыс.).

Ранее мы сообщали, что сегодня в Казахстане трудятся 9,2 млн человек. Большинство из них (76,6%) работают по найму, а оставшиеся 23,4% – это самозанятые граждане. За год количество занятых выросло на 154,8 тыс. человек. Особенно заметен рост среди наемных работников – их стало больше на 141,5 тыс.