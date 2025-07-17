Перекупы смартфонов и другой техники: чем опасен их "бизнес" для покупателей

В Казахстане распространяется новая мошенническая схема. Ее организаторами являются группы граждан, использующие для так называемого обнала льготы, которые государство предоставляет населению при потребительском кредитовании. Как работает эта схема, разбирался Zakon.kz.

Обнальщики проворачивают незаконную схему через ИП, занимающиеся продажей, как правило, бытовой техники – смартфонов, холодильников, телевизоров. Причем надо понимать, что ИП и обнальная организация – это зачастую фактически одни и те же люди. Таких ИП в Казахстане сотни, если не тысячи – и бизнес их процветает, несмотря на наличие официальных дилеров. Как им удается выдерживать конкуренцию с официалами? Благодаря демпинговой цене, которую обеспечивают как раз обнальщики.

Итак, обнальная организация дает объявление в социальных сетях или на ОЛХ с предложением (дословно): обнал 80% или 70%. Некое физическое лицо, т.е. обычный человек, испытывающий финансовые сложности, откликается на объявление – и в этот момент становится участником нелегальной схемы. Подчеркиваем, его используют, что называется, "в темную": он действует неосознанно и не является участником обнальной организации.

Что происходит дальше? По указанию обнальной организации он в качестве потребителя, физического лица в одной из торговых сетей или на маркетплейсе покупает в рассрочку бытовую технику. После чего передает товар обнальщикам, за который те платят ему (упомянутому физическому лицу) 70-80% от цены на товар.

Уточняем: данная сделка нигде не учитывается: нет ни чека, ни документов, ничего!

Затем у обнальщиков данный товар приобретают – причем опять же без документов – те самые ИП, которые и перепродают технику конечному покупателю. Але-ап!

В чем смысл этой схемы?

В торговой сети физлицо приобретает товар, скажем, за 1 миллион 250 тысяч тенге. Но безналом. А передает обнальной организации только за 1 миллион – дешевле, но зато налом. 25% – это и есть стоимость обналички.

Сравним. Чтобы получить законный кредит наличными, за тот же 1 миллион тенге придется выплатить 44,6% вознаграждения. По факту выходит так, что банк выдает предприимчивым гражданам кредит за очень скромное вознаграждение, не требуя обеспечения, без волокиты и строгих проверок.

Последнее особенно важно: ведь потребительский кредит банк выдаст и тому, кому откажет в обычном, денежном. Таковы действующие правила потребительского кредитования, которые государство предоставляет населению в связи с социальной заботой о простых гражданах.

Но пользуются поблажками, как видим, не только они. По самым скромным подсчетам, доля обнала среди кредитных продаж достигает в РК местами 20%.

Кстати, схемы эти вариабельны. Обнальщики могут приобрести товар как в торговой сети, так и на маркетплейсе. Не всегда товар вообще присутствует физически, фактически оставаясь на складе!

Ловко! Но с мошенничеством. В чем оно заключается? Потребительский заем определяется (в пп. 15) статьи 2 закона "О банках и банковской деятельности в РК") как "предоставляемый физическому лицу на приобретение товаров, работ, услуг и (или) иные цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности".

Тогда как в действительности он используется для бизнеса, хотя и сомнительного. Но имеется один нюанс. Хотя по итогам реализации этой схемы есть пострадавшие и выгодоприобретатели, и схема эта – мошенническая в широком смысле (закон нарушается), в узком, строгом смысле мошенничеством (как оно определяется в статье 190 УК) это назвать нельзя:

"Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием".

Нет такого! А что закон нарушается, так ведь для конкретно этого случая ни в УК, ни даже в КоАП не предусмотрено наказание.

Есть и другие пробелы в законодательстве. ИП не обязаны объяснять происхождение товара. Они имеют льготы по налогам, онлайн-площадки, зато нет других обязательств – и в итоге становятся теневым каналом сбыта и площадкой для схем обнала.

Все это, конечно, неправильно. Поскольку, как уже говорилось, есть и потерпевшие. Кто?

Во-первых, это конечный покупатель. Товар он покупает пусть и дешево, но без гарантии. Т.е. гарантия как бы есть, но выписана не на его имя. Кроме того, во многих случаях договор на гарантийный ремонт заключается между официальными дилерами и сертифицированными сервисами техобслуживания. Но ведь конечный покупатель приобретал товар не у дилера, а не пойми у кого. И поэтому сломавшийся холодильник (к примеру) ему чинить не станут.

Хотя в некоторых случаях упомянутые сервисы техобслуживания, может, и примут товар для ремонта. Но есть риск, что впоследствии они не получат оплату за свою работу. Или, наоборот, откажут необоснованно – и опять-таки потеряют деньги. Смотря как составлен договор. В любом случае для них эта ситуация тоже чревата.

В-третьих, торговые сети – те самые официальные дилеры. Благодаря перекупщикам их цены выглядят в глазах потребителей (настоящих) завышенными. Возможно, некоторые обращаются к перекупщикам (а те, в свою очередь, в торговые сети), но другие, понимая вышеназванные риски, могут отложить покупку или вовсе отказаться от нее.

Наконец, пострадавшим является и государство. В результате "серых" схем товар продается по заниженным ценам, что приводит к потерям от сборов налогов. Не говоря уже о стимулировании незаконного оборота.

И это мы еще не говорили о случаях, когда потребительские займы не возвращаются, а ведь и такое бывает. Это, конечно, уже откровенные аферы, для которых предусмотрена и уголовная, и гражданско-правовая ответственность.

Но ударить они могут также по конечному покупателю – ни в чем не виновному, кроме, пожалуй, беспечности. Ведь если суд признает должником ИП, продавшего конечному покупателю дорогую вещь (тот же телевизор с большим экраном за пару миллионов тенге), взыскатель, предоставивший кредит, вправе вернуть долг не только деньгами, но и имуществом. Предположим, у должника формально ничего нет, кроме незаконно проданного чуда техники. Тогда судебный исполнитель может обратить взыскание и на него.

В Гражданском кодексе есть статья 261, регламентирующая истребование имущества у добросовестного приобретателя, и статья 444, посвященная сохранению права собственности за продавцом. Не будем здесь вдаваться в подробности, но до полной оплаты приобретенного в рассрочку товара собственником последнего будет оставаться ИП. А вот добросовестным приобретателем суд его не признает и тот же телевизор заберет для передачи взыскателю: формально – у продавца, а фактически – у покупателя, т.е. настоящего покупателя, который и взял его, чтобы пользоваться вещью.

Как избежать даже вероятности этого? Товар должен быть юридически чистый. Самый простой способ не сомневаться в этом – покупать ту же бытовую технику только у официальных дистрибьюторов.

Но самый лучший совет потребителям – не ввязываться в подобные сомнительные схемы даже в случаях, которые пока не караются законом. От вас же никак не зависит, планирует перекупщик отдавать кредит или нет...

Важный момент – пока. Закредитованность населения побуждает принимать государство новые законы. Таковыми могут стать закон о потребительских кредитах по примеру других стран, а также сопутствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые пресекут подобные схемы. Но возможность и содержание этих будущих новелл – тема отдельной статьи.

А пока Zakon.kz отправил журналистские запросы в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, Национальный банк и правительство РК. Содержание запросов: