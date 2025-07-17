Перекупы смартфонов и другой техники: чем опасен их "бизнес" для покупателей
Обнальщики проворачивают незаконную схему через ИП, занимающиеся продажей, как правило, бытовой техники – смартфонов, холодильников, телевизоров. Причем надо понимать, что ИП и обнальная организация – это зачастую фактически одни и те же люди. Таких ИП в Казахстане сотни, если не тысячи – и бизнес их процветает, несмотря на наличие официальных дилеров. Как им удается выдерживать конкуренцию с официалами? Благодаря демпинговой цене, которую обеспечивают как раз обнальщики.
Итак, обнальная организация дает объявление в социальных сетях или на ОЛХ с предложением (дословно): обнал 80% или 70%. Некое физическое лицо, т.е. обычный человек, испытывающий финансовые сложности, откликается на объявление – и в этот момент становится участником нелегальной схемы. Подчеркиваем, его используют, что называется, "в темную": он действует неосознанно и не является участником обнальной организации.
Что происходит дальше? По указанию обнальной организации он в качестве потребителя, физического лица в одной из торговых сетей или на маркетплейсе покупает в рассрочку бытовую технику. После чего передает товар обнальщикам, за который те платят ему (упомянутому физическому лицу) 70-80% от цены на товар.
Уточняем: данная сделка нигде не учитывается: нет ни чека, ни документов, ничего!
Затем у обнальщиков данный товар приобретают – причем опять же без документов – те самые ИП, которые и перепродают технику конечному покупателю. Але-ап!
В чем смысл этой схемы?
В торговой сети физлицо приобретает товар, скажем, за 1 миллион 250 тысяч тенге. Но безналом. А передает обнальной организации только за 1 миллион – дешевле, но зато налом. 25% – это и есть стоимость обналички.
Сравним. Чтобы получить законный кредит наличными, за тот же 1 миллион тенге придется выплатить 44,6% вознаграждения. По факту выходит так, что банк выдает предприимчивым гражданам кредит за очень скромное вознаграждение, не требуя обеспечения, без волокиты и строгих проверок.
Последнее особенно важно: ведь потребительский кредит банк выдаст и тому, кому откажет в обычном, денежном. Таковы действующие правила потребительского кредитования, которые государство предоставляет населению в связи с социальной заботой о простых гражданах.
Но пользуются поблажками, как видим, не только они. По самым скромным подсчетам, доля обнала среди кредитных продаж достигает в РК местами 20%.
Кстати, схемы эти вариабельны. Обнальщики могут приобрести товар как в торговой сети, так и на маркетплейсе. Не всегда товар вообще присутствует физически, фактически оставаясь на складе!
Ловко! Но с мошенничеством. В чем оно заключается? Потребительский заем определяется (в пп. 15) статьи 2 закона "О банках и банковской деятельности в РК") как "предоставляемый физическому лицу на приобретение товаров, работ, услуг и (или) иные цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности".
Тогда как в действительности он используется для бизнеса, хотя и сомнительного. Но имеется один нюанс. Хотя по итогам реализации этой схемы есть пострадавшие и выгодоприобретатели, и схема эта – мошенническая в широком смысле (закон нарушается), в узком, строгом смысле мошенничеством (как оно определяется в статье 190 УК) это назвать нельзя:
"Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием".
Нет такого! А что закон нарушается, так ведь для конкретно этого случая ни в УК, ни даже в КоАП не предусмотрено наказание.
Есть и другие пробелы в законодательстве. ИП не обязаны объяснять происхождение товара. Они имеют льготы по налогам, онлайн-площадки, зато нет других обязательств – и в итоге становятся теневым каналом сбыта и площадкой для схем обнала.
Все это, конечно, неправильно. Поскольку, как уже говорилось, есть и потерпевшие. Кто?
Во-первых, это конечный покупатель. Товар он покупает пусть и дешево, но без гарантии. Т.е. гарантия как бы есть, но выписана не на его имя. Кроме того, во многих случаях договор на гарантийный ремонт заключается между официальными дилерами и сертифицированными сервисами техобслуживания. Но ведь конечный покупатель приобретал товар не у дилера, а не пойми у кого. И поэтому сломавшийся холодильник (к примеру) ему чинить не станут.
Хотя в некоторых случаях упомянутые сервисы техобслуживания, может, и примут товар для ремонта. Но есть риск, что впоследствии они не получат оплату за свою работу. Или, наоборот, откажут необоснованно – и опять-таки потеряют деньги. Смотря как составлен договор. В любом случае для них эта ситуация тоже чревата.
В-третьих, торговые сети – те самые официальные дилеры. Благодаря перекупщикам их цены выглядят в глазах потребителей (настоящих) завышенными. Возможно, некоторые обращаются к перекупщикам (а те, в свою очередь, в торговые сети), но другие, понимая вышеназванные риски, могут отложить покупку или вовсе отказаться от нее.
Наконец, пострадавшим является и государство. В результате "серых" схем товар продается по заниженным ценам, что приводит к потерям от сборов налогов. Не говоря уже о стимулировании незаконного оборота.
И это мы еще не говорили о случаях, когда потребительские займы не возвращаются, а ведь и такое бывает. Это, конечно, уже откровенные аферы, для которых предусмотрена и уголовная, и гражданско-правовая ответственность.
Но ударить они могут также по конечному покупателю – ни в чем не виновному, кроме, пожалуй, беспечности. Ведь если суд признает должником ИП, продавшего конечному покупателю дорогую вещь (тот же телевизор с большим экраном за пару миллионов тенге), взыскатель, предоставивший кредит, вправе вернуть долг не только деньгами, но и имуществом. Предположим, у должника формально ничего нет, кроме незаконно проданного чуда техники. Тогда судебный исполнитель может обратить взыскание и на него.
В Гражданском кодексе есть статья 261, регламентирующая истребование имущества у добросовестного приобретателя, и статья 444, посвященная сохранению права собственности за продавцом. Не будем здесь вдаваться в подробности, но до полной оплаты приобретенного в рассрочку товара собственником последнего будет оставаться ИП. А вот добросовестным приобретателем суд его не признает и тот же телевизор заберет для передачи взыскателю: формально – у продавца, а фактически – у покупателя, т.е. настоящего покупателя, который и взял его, чтобы пользоваться вещью.
Как избежать даже вероятности этого? Товар должен быть юридически чистый. Самый простой способ не сомневаться в этом – покупать ту же бытовую технику только у официальных дистрибьюторов.
Но самый лучший совет потребителям – не ввязываться в подобные сомнительные схемы даже в случаях, которые пока не караются законом. От вас же никак не зависит, планирует перекупщик отдавать кредит или нет...
Важный момент – пока. Закредитованность населения побуждает принимать государство новые законы. Таковыми могут стать закон о потребительских кредитах по примеру других стран, а также сопутствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые пресекут подобные схемы. Но возможность и содержание этих будущих новелл – тема отдельной статьи.
А пока Zakon.kz отправил журналистские запросы в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, Национальный банк и правительство РК. Содержание запросов:
- Какая правовая ответственность предусмотрена для физических лиц в тех случаях, если они в качестве заемщиков берут потребительский заем у банка или потребительский кредит у МФО, однако затем нарушают существенное условие договора: используют приобретенную вещь в предпринимательской деятельности? (Мы уже говорили, что никакой ответственности нет, но хотим получить официальный ответ).
- Какие в законодательстве предусмотрены проверки заемщиком (т.е. банком или МФО) соответствия использования кредита заявленным целям?
- А если соответствующих норм нет, что делается в законодательном и институциональном отношении для борьбы с данным явлением, о котором рассказано в статье? В частности, возможны ли в ближайшем будущем разработка и принятие закона о потребительском кредитовании, аналогичного тем, что действуют в РФ и ЕС?