Черные передержки: как они работают и сколько денег казахстанцы переводят их владельцам

Казахстанские полицейские практически каждый месяц регистрируют по нескольку случаев жестокого обращения с животными. Почему в стране продолжают совершать преступления по отношению к четвероногим и как их используют в мошеннических схемах, разбирался Zakon.kz.

В Казахстане Закон "Об ответственном обращении с животными" начал действовать с 1 марта 2022 года. За нарушение закона в основном предусматриваются штрафы. Так, если человек нанес увечья животному, то ему грозит штраф в размере 120 МРП (443 040 тенге) или исправительные работы, а также арест на срок до 30 суток. Если жестокое обращение с животным привело к его гибели, то штраф увеличивается до 200 МРП (738 400 тенге), а арест – до 50 суток.

Несмотря на этот закон, преступлений против животных все равно меньше не становится. Некоторые по сей день даже умудряются использовать собак и кошек как источник дохода. Один из таких заработков связан с нелегальными передержками, которые зоозащитники называют "черными".

Забота о животных требует немалых расходов. Интерес владельцев "черных" передержек заключается в том, что они якобы берут деньги на содержание животных у хозяев или у сердобольных граждан и тут же кладут их себе в карман. А это значит, что ни о каком питании для питомца или улучшении условий содержания и речи не идет.

В среднем заработок владельцев таких приютов достигает 500-600 тысяч тенге в месяц, есть и те, кто зарабатывает на доверии казахстанцев еще больше. Общественники называют разные суммы: где-то они чуть скромнее, а у некоторых такая работа давно поставлена на поток и они стабильно получают до одного миллиона.

Попавшие в их руки породистые кошки и собаки нередко перепродаются, а хозяину говорят, что животное не выдержало тоски и убежало. С бездомными дворнягами вообще не церемонятся. В лучшем случае они снова на улице, в худшем – умирают от невыносимых условий содержания, голода и различных инфекций.

С трупами погибших животных в таких "черных" передержках поступают просто: выбрасывают в общую яму или сжигают. Случались и вопиющие факты, когда волонтеры приезжали в подобные передержки и рядом с живыми собаками и кошками находились уже разложившиеся трупы четвероногих.

"Владельцы "черных" передержек обычно ищут щенков и котят через социальные сети. Они забирают животных за небольшую плату, к примеру, тысячи за три, и обещают обработать их от паразитов, проставить прививки и обязательно пристроить в добрые руки. Люди в это верят. Но по факту этого не происходит. Животное обречено на долгую и мучительную смерть", – рассказала зоозащитник Светлана Коломиец.

Обычно деятельность такой передержки не сразу вызывает подозрения. Поэтому волонтеры сами продолжают самостоятельно привозить туда животных. И главное, переводят деньги мошенникам на питание и содержание животных. И только тогда, когда становится ясно, что питомцы находятся в ужасных условиях, начинаются разбирательства с привлечением полицейских.

"Очень мало людей, которые обращаются в полицию, когда у них есть информация о такой передержке. Да и полицейские, к сожалению, не очень хорошо работают в этом направлении. Живодер обычно платит штраф и дальше продолжает свою деятельность. Иногда и вовсе преступники не получают никакого наказания", – поделилась Светлана Коломиец.

Между тем алматинский юрист Сергей Уткин настаивает на том, что все факты издевательства над животными нужно тщательно изучать и разбираться. И в этом должны быть заинтересованы не только общественники, но и правоохранители. Только работая вплотную, удастся добиться положительных результатов и по всей строгости наказать живодера. Это будет примером для других, пока же все работает не так, как хотелось бы.

"Полицейские реагируют на такие факты и привлекают к ответственности в основном только после заявлений или публикаций в социальных сетях и СМИ. То есть нужно понимать, что чем больше казахстанцы будут предавать огласке такие ужасные истории, тем больше будет наказаний. К сожалению, мы привыкли закрывать на это глаза, если видим, как мучают соседского пса или дети во дворе пинают кошку", – сказал юрист Сергей Уткин.

Однако юрист также отметил, что пока не стоит ужесточать наказание. Для начала необходимо провести глубокий анализ и разобраться, почему подобные преступления происходят.

"Этот вопрос нужно изучать, в ситуации необходимо разбираться. В Казахстане этой проблемой вплотную не занимаются, непонятно, почему такие случаи происходят. Поэтому нельзя сказать, что преступления происходят из-за того, что закон недостаточно суров для таких правонарушителей", – поделился своим мнением Сергей Уткин.

Просто ради удовольствия

Если "черные" передержки существуют из-за желания нажиться на человеческой доброте и любви к животным, то есть и те люди, которые и вовсе издеваются над четвероногими ради забавы. Так, к примеру, в конце августа 2024 года в ходе мониторинга социальных сетей полицейские нашли видео, где мужчина волочил собаку, привязав за автомашину. В соцсетях писали, что он таким образом выгуливал пса. На кадрах было видно, как собака лежала без сил, еле переводя дыхание.

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В 2020-м году в Атырау был задержан мужчина, который душил собаку дверцей холодильника. Видео снял знакомый живодера. На кадрах видно было, что пес скулил и извивался от боли. Однако обидчик не прекращал пытки. Жуткие кадры облетели все соцсети. Мужчину задержали и наказали, а собаку, над которой издевались, в итоге забрала семейная пара из Америки.

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В июле 2024 года в Актобе нетрезвый мужчина жестоко порезал ножом бездомную собаку в подъезде жилого дома. Волонтеры утверждали, что полицейские якобы около часа не отдавали им собаку, которая истекала кровью.

Как в других странах?

Во всех странах Евросоюза права кошек и собак защищены Конвенцией по защите животных от жестокого обращения, начиная с 1987 года.

Нидерланды – это первая страна в мире, где абсолютно нет бездомных животных. Власти страны пришли к этому благодаря введению законов о защите животных, а также высоких налогов на домашних питомцев и суровое наказание за плохое отношение к ним (за это можно получить три года тюрьмы или штраф в 17 500 евро), массовая стерилизация животных в стране проходит в обязательном порядке.⠀

Новая Зеландия официально признала в апреле 2016 года, что все животные являются разумными существами. Теперь в стране преследуются те люди, которые жестоко обращаются с животными, а также запрещены исследования и опыты над ними. ⠀

В Великобритании первый закон о защите животных был принят в 1822 году, он предусматривает ответственность владельцев четвероногих (содержание, условия и издевательства), за их нарушение можно получить крупный штраф или отправиться в тюрьму. ⠀

В Италии за брошенную кошку или собаку можно получить один год колонии или штраф в размере 10 тысяч евро.

В Казахстане тоже за издевательство над животными можно получить штраф в размере 120 МРП (443 040 тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток.