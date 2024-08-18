"Почетно, хоть и трудно": День пограничника отмечают в Казахстане

Сегодня, 18 августа, казахстанские пограничники отмечают свой профессиональный праздник, сообщает Zakon.kz.

В этот самый день в далеком 1992 году был подписан Указ "Об образовании пограничных войск" – после выхода из состава СССР страна нуждалась в защитниках своих рубежей. С той поры и потянулась история отечественной пограничной службы, надо сказать, почти ровесницы независимости.

Беречь подступы к Родине – дело очень важное, благородное, но непростое. Наверное, поэтому в нем и прослеживается преемственность поколений: преданность профессии передается от старших к младшим.

По крайней мере, наш герой, служащий пограничного контроля "Астана" Жолдыбек Касымов, сам является выходцем из семьи пограничников. Мать и отец Жолдыбека, Эльмира и Болатбек Касымовы, служили на разных должностях в разных регионах Казахстана.

"С раннего детства, можно сказать, я изнутри видел эту работу, переезжая с родителями по долгу службы", – признается собеседник.

Фото предоставлено героем публикации

Несмотря на "жизнь на чемоданах", этот период он вспоминает с теплотой. Мамой и папой, говорит, гордился, с огромным уважением и пониманием относился к их почетному труду:

"Помню, мы жили в Восточно-Казахстанской области. Жили в доме офицерского состава. Знаете, в то время для детей военных создавались очень хорошие условия: в школу привозили-увозили на автобусе, летом всегда был лагерь на Алаколе. Я сейчас понимаю, какой комфорт создается для военных в обмен на их преданную службу".

Видимо, супружеская чета вдохновила-таки сына своим примером. В 19 лет Жолдыбек решил попробовать себя на этом поприще. Как вы понимаете, затея увенчалась успехом.

"Пришел в пограничные войска в Павлодаре и прослужил на просторах Павлодарской области семь лет. Потом, в преддверии ЭКСПО, был отобран в элиту пограничной службы в пограничный контроль "Астана". Получается, я уже 15-й год в пограничных войсках", — рассказывает Касымов.

К этой солидной цифре мужчина пришел с осознанием того, что когда-то сделал правильный выбор: служба не то что не наскучила за годы, а, наоборот, продолжает приносить массу впечатлений.

"Она очень интересна. Постоянно пересекаешься с людьми, учишься понимать их психологию, предугадывать возможные риски. Каждый день не похож на предыдущий. Конечно, попадались лица, пытавшиеся пройти по чужим документам. Много было попыток незаконного пересечения государственной границы. Но для того мы и работаем, чтобы пресекать подобное".

Серьезность данной задачи прекрасно понимают и близкие пограничников. Например, жена нашего героя Махаббат безропотно объездила с мужем все границы, на которых он служил, всегда была для него надежным "тылом".

"У нас трое детей. Сыну – 10 лет, дочке – 8. В этом году 16 июля я снова стал отцом, на свет появился еще один мальчик", – поделился счастливый отец семейства.

Фото предоставлено героем публикации

Отвечая на вопрос, хочет ли, чтобы дочки-сыночки в будущем пошли по его стопам, он пообещал поддержать любое их решение.

А пока семейные и рабочие чаты не утихают от обилия добрых пожеланий, Жолдыбек Касымов через наш портал поздравляет своих коллег:

"Крепкого здоровья, мирного неба, семейного благополучия! Чтоб в нелегкой нашей службе достигали отличных результатов, карьерного роста!".

И напоследок. В пограничных войсках всегда рады людям, готовым честно служить своему народу. Поэтому призывают молодежь обратить внимание на эту сферу, невзирая на ее суровую специфику.