День работников органов юстиции отмечают в Казахстане

Сегодня, 30 сентября, свой профессиональный праздник отмечает все юридическое сообщество страны. А Zakon.kz вспоминает, как появился этот день.

Праздник учредили в 2012 году, однако история у него куда богаче и длиннее, она уходит корнями в советское прошлое.

Так, 30 сентября 1919 года Военно-революционным комитетом по управлению Казахским краем было принято постановление о создании отдела юстиции – именно этот день впоследствии и станет праздничным.

Годом позже образовалась Автономная Киргизская Советская Социалистическая Республика, для управления которой были созданы народные комиссариаты, в том числе и Народный комиссариат юстиции.

"Первым комиссаром юстиции был назначен наш земляк Губайдулла Алибекович Алибеков. Основные направления деятельности Алибекова на посту народного комиссара: обнародование законов, отражающих политику советской власти; формирование новых методов борьбы с преступностью; руководство организационной работой судов и революционных трибуналов. При Алибекове были подготовлены проекты первых декретов об отмене калыма, о борьбе с барымтой, декрет "О брачном праве киргизов (казахов)". Под его руководством в конце 1920 года по республике было создано 231 судебный и 111 следственных участков. Пост народного комиссара юстиции Алибеков занимал до 17 октября 1921 года", – рассказывается на сайте Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции.

Первый комиссар юстиции скончался в 1923 году, но успел заложить необходимые основы.

В 1946-1949 годах в результате реорганизации было создано 21 союзно-республиканское министерство. В том числе – Министерство юстиции Казахской ССР.

С обретением Независимости открылась новая глава в жизни как целой страны, так и упомянутого ведомства. Но предстоял еще долгий путь трансформаций.

Как отметил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, юстиция сегодня – это открытость и инновации, соединение правовых традиций с технологиями будущего.