Статьи

День работников органов юстиции отмечают в Казахстане

Профессиональный праздник , фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 09:11 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 30 сентября, свой профессиональный праздник отмечает все юридическое сообщество страны. А Zakon.kz вспоминает, как появился этот день.

Праздник учредили в 2012 году, однако история у него куда богаче и длиннее, она уходит корнями в советское прошлое.

Так, 30 сентября 1919 года Военно-революционным комитетом по управлению Казахским краем было принято постановление о создании отдела юстиции – именно этот день впоследствии и станет праздничным.

Годом позже образовалась Автономная Киргизская Советская Социалистическая Республика, для управления которой были созданы народные комиссариаты, в том числе и Народный комиссариат юстиции.

"Первым комиссаром юстиции был назначен наш земляк Губайдулла Алибекович Алибеков. Основные направления деятельности Алибекова на посту народного комиссара: обнародование законов, отражающих политику советской власти; формирование новых методов борьбы с преступностью; руководство организационной работой судов и революционных трибуналов. При Алибекове были подготовлены проекты первых декретов об отмене калыма, о борьбе с барымтой, декрет "О брачном праве киргизов (казахов)". Под его руководством в конце 1920 года по республике было создано 231 судебный и 111 следственных участков. Пост народного комиссара юстиции Алибеков занимал до 17 октября 1921 года", – рассказывается на сайте Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции.

Первый комиссар юстиции скончался в 1923 году, но успел заложить необходимые основы.

В 1946-1949 годах в результате реорганизации было создано 21 союзно-республиканское министерство. В том числе – Министерство юстиции Казахской ССР.

С обретением Независимости открылась новая глава в жизни как целой страны, так и упомянутого ведомства. Но предстоял еще долгий путь трансформаций.

Как отметил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, юстиция сегодня – это открытость и инновации, соединение правовых традиций с технологиями будущего.

Фото: Министерство юстиции РК

"В этой связи особое значение приобретает День работников юстиции, который мы отмечаем 30 сентября. Можно сказать, что это праздник всего профессионального юридического сообщества. Признание труда юристов страны, которые делают закон и порядок частью повседневной жизни каждого гражданина. Их работа не всегда заметна, но именно они участвуют в обеспечении стабильности государства, защиты прав граждан и укреплении доверия общества к власти", – считает министр.

Он добавил: в условиях цифровой трансформации миссия юридического сообщества не только хранить и развивать правовую систему, но и быть проводником новых идей, технологий и ценностей, основанных на справедливости и уважении к каждому человеку.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
