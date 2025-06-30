Мальчик или девочка: какой пол ребенка предпочтителен в мире и в Казахстане

В рамках глобального опроса будущие родители из разных стран мира поделились предпочтениями, какого пола малыша ждут наиболее трепетно. В каких странах больше рады рождению мальчиков, а в каких – девочек, в материале Zakon.kz.

Имеет ли значение, наследник это будет или нежная принцесса, выяснила Международная ассоциация исследовательских организаций Gallup International, опросив 45 000 респондентов в 44 странах. В Казахстане оператором опроса выступил Центр бизнес-информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia.

Результаты исследования выявили, что для двух третей респондентов, опрошенных в различных странах, пол новорожденного не имеет значения. Среди же тех, для кого гендерная принадлежность ребенка все-таки важна, варианты "мальчик" и "девочка" распределились практически поровну.

Фото: Zakon.kz

В подавляющем большинстве стран среди родителей господствует гендерное равенство. Выборка свидетельствует о том, что время, когда исторически во многих культурах мальчики были более желанными детьми, чем девочки, уходит в небытие.

Но в списке государств обозначились некоторые страны, где предпочтения относительно определенного пола новорожденного влияют на ожидания людей. В этот список вошла и наша страна.

"В группу стран, выделяющихся наиболее выраженным предпочтением мальчиков, входят Индия (39%), Филиппины (35%), Китай и Эквадор (по 24%), Великобритания и Казахстан (по 21%). Рождение девочки предпочтительно более всего в Южной Корее (28%), Японии, Испании и тех же Филиппинах (по 26%), Бангладеш (24%)", – отмечается в результатах исследования.

Проведя анализ, эксперты установили, что лидерство в той или иной категории трудно обусловить зависимостью от общих исторических, этнокультурных, конфессиональных и экономических характеристик.

"В целом по выборке ответы практически не детерминируются религиозной принадлежностью респондентов: почти поровну распределились предпочтения мальчиков и девочек как среди мусульман, так и среди христиан", – сошлись во мнении специалисты.

Но если изучить картину в разрезе пола респондентов, то здесь различия достаточно значимы. Опрос показал, что в той части участников опроса, которым не все равно, кто у них родится, респонденты выбирают "себе подобных": за мальчиков голосовали 20% мужчин и 12% женщин от общего числа опрошенных. А рождению девочки отдали предпочтение 12% мужчин и 19% женщин.

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