События

Сколько малышей родилось в новогоднюю ночь в Казахстане

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2026 13:04 Фото: pexels
В родильных домах Казахстана в новогоднюю ночь зарегистрировано рождение 254 малышей, в равном количестве мальчиков и девочек, сообщает Zakon.kz.

Среди них одна двойня появилась на свет в Актюбинской области, сообщили в Минздраве.

Традиционно самое большое количество новорожденных: в Туркестанской области – 29 детей, в Шымкенте – 24, в Астане – 22 и в Алматы – 21.

"Количество беременных, вставших на ранний учет до 10 недель, выросло на 25%, что позволяет обеспечить индивидуальный мультидисциплинарный подход к каждой будущей маме, качественный дородовый уход, безопасные роды, послеродовое наблюдение", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что младенческая смертность в Казахстане достигла исторического минимума.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
