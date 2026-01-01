Сколько малышей родилось в новогоднюю ночь в Казахстане
В родильных домах Казахстана в новогоднюю ночь зарегистрировано рождение 254 малышей, в равном количестве мальчиков и девочек, сообщает Zakon.kz.
Среди них одна двойня появилась на свет в Актюбинской области, сообщили в Минздраве.
Традиционно самое большое количество новорожденных: в Туркестанской области – 29 детей, в Шымкенте – 24, в Астане – 22 и в Алматы – 21.
"Количество беременных, вставших на ранний учет до 10 недель, выросло на 25%, что позволяет обеспечить индивидуальный мультидисциплинарный подход к каждой будущей маме, качественный дородовый уход, безопасные роды, послеродовое наблюдение", – отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что младенческая смертность в Казахстане достигла исторического минимума.
