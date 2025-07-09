В Семее стартовала ежегодная полевая олимпиада для юных геологов

15 школьных команд из разных городов Казахстана примут участие в геологической олимпиаде: подростки будут искать минералы, составлять карты и знакомиться с профессией геолога на практике. Лучшие получат гранты на обучение в вузах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

9 лет назад школьники Западного Казахстана обнаружили в своем регионе необычную находку – древнего ихтиозавра, предшественника всех динозавров, обитавших в море. Ранее не встречавшийся вид заинтересовал весь научный мир. Те юные геологи сегодня уже стали специалистами и профессионально занимаются изучением минеральных богатств родного края. Тогда их объединил фонд "Жас Геолог", а вдохновили полевые олимпиады, которые проходят в Казахстане уже 10 лет.

Профориентационные встречи под эгидой фонда устраивают в разных регионах нашей страны. А в 2025 году олимпиада собрала 15 команд старшеклассников и целый пул профессионалов в Геологоразведочном колледже города Семей – ведущем учебном заведении Казахстана по подготовке специалистов в сфере геологии.

Традиция проведения полевых олимпиад возникла еще в 60-х годах прошлого века, когда профессия стала набирать значимость. В 90-х годах Казахстан на время ее утратил, и связь поколений геологов прервалась. Однако в 2014 году благодаря ветеранам горной и нефтегазовой добычи кружки юных геологов вновь возродились. Одним из энтузиастов этого движения была Жанат Исмаилова, которая возглавила фонд "Жас геолог".

Фото предоставлено организаторами олимпиады

"Когда мы образовались, в Казахстане было всего семь активных кружков, сейчас мы объединяем около 50 организаций, в которых занимаются увлеченные школьники. Наш фонд помогает в организации олимпиад, собирает методический материал, приглашает гостей из разных стран. Такие полевые олимпиады проходят ежегодно. Победители проходят отбор на международные выезды. С 2015 года школьники побывали в Бразилии, Японии, Франции, Таиланде, Китае, Южной Корее. Эти олимпиады необходимы нашей стране, поскольку это ранняя профориентация", – рассказала директор фонда "Жас геолог" Жанат Исмаилова.

Участники олимпиады хорошо знают, как выглядит твердый слой нашей планеты, могут без труда рассказать, где и для чего применяют различные минералы, которые можно спутать с драгоценными камнями. И сами уже не раз добывали занятные образцы для личных и школьных коллекций. И сейчас они уже точно знают, кем станут в будущем.

"Многие ребята из кружков уже в старших классах выбирают направление – гидрофизика, гидрогеология и так далее. Судьи говорят, что некоторые участники уже достигли уровня "взрослых" познаний", – отметила Жанат Исмаилова.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Республиканская олимпиада юных геологов проходит с 8 по 15 июля. За эти дни старшеклассники покажут свои знания по нескольким дисциплинам: организуют полевую стоянку, продемонстрируют основы техники безопасности, попрактикуются в палеонтологии, минералогии, петрографии, гидрогеологии. Они попытаются найти нефть и газ, проложат геологический маршрут и поработают на уникальном аппарате – магнитометре. Это профессиональное оборудование привезут специально для ребят и покажут, как в современных реалиях обнаруживают месторождения.

"Группа компаний "Казахмыс" ежегодно спонсирует олимпиаду. Например, наша дочерняя сервисная организация Qazaq Geophysics ежегодно предоставляет свое геофизическое оборудование. В этом году мы провели такое исследование, как магнитометрия, на аппарате GSM-19. Таким образом, мы дадим возможность ребятам побыть геофизиками. Сначала ребята проведут площадную съемку, замерят магнитные свойства горных пород, записывая параметры в журнал, а затем составят настоящие геофизические карты", – рассказала главный судья олимпиады, сотрудница компании Kazakhmys Нурганым Есимханова.

Полевые олимпиады проходят при поддержке спонсоров. Они оплачивают ребятам дорогу, питание, проживание, форму. Горнорудная и металлургическая компания Kazakhmys оказывает большую помощь фонду "Жас геолог" с первых дней его открытия. А кроме того, оснащает школьные кабинеты, оплачивает обучение студентов, помогает в трудоустройстве и поддерживает профориентационную работу. Например, корпорация взяла шефство над кружком геологов "Альтаир" при НИШ города Астаны, юные представители которой регулярно занимают призовые места.

Участница этого клуба Дильназ Нурхамит приехала в Семей. Она мечтает обучиться за границей по программе "Болашак", реализовать знания в Казахстане, открыть месторождение и стать похожей на Каныша Сатпаева.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

"Я занимаюсь геологией уже два года и убедилась, что эта профессия и для девочек. Главное – найти свой интерес. А увлеклась я благодаря лекции преподавателя из университета, который рассказывал нам про добычу нефти и газа. Каждый год наш кружок не меньше двух раз выезжает в экспедиции. Например, я побывала в Караганде, где увидела профессию геолога на практике", – рассказала участница олимпиады, член геологического кружка "Альтаир" из Астаны Дильназ Нурхамит.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Полевая олимпиада юных геологов призвана повысить интерес школьников к изучению геологических наук, популяризовать их прикладное значение, выявить и поддержать одаренных детей. Победители в личном зачете получат гранты на обучение в ведущих вузах страны.

Как отметил исполнительный директор ТОО "Kazakhmys Barlau" Кадыржан Каулдашев, олимпиада юных геологов – это платформа, которая объединяет самых увлеченных и целеустремленных детей со всей страны.