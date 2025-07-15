Победители олимпиады по геологии выиграли бесплатное обучение в вузах Казахстана

В Семее подвели итоги II республиканской полевой олимпиады юных геологов. Неделя погружения в науку, взрослой жизни, профессиональных заданий и творческих решений выявила самых способных ребят. 6 школьников из разных городов РК выиграли гранты в ведущие вузы страны, передает Zakon.kz.

Минеральные богатства страны и современные технологии – вот что объединяет профессия геолога. Поиск месторождений – дело стратегическое. А счастливчик, нашедший "подземную кладовую", обеспечивает своему народу финансовую стабильность и новые рабочие места.

Но прийти к такой удаче возможно через освоение геологических наук. Этому и учились ребята во время республиканской олимпиады. И, конечно же, они собрали профессиональные лайфхаки и истории из полевой жизни от своих будущих коллег. Олимпиада объединила старшее поколение геологической службы Казахстана и начинающих, но очень увлеченных первооткрывателей.

Фото предоставлено организаторами олимпиады

"В горах Дельбегетей Жарминского района, что недалеко от Семея, я впервые увидел студентов-геологов, которые пели песни у костра. Тогда я влюбился в эту профессию и решил, что стану геологом, – рассказал участникам олимпиады трижды министр Казахстана, доктор геолого-минералогических наук, академик НАН и уроженец Семея Серикбек Даукеев. – За долгие годы я понял, что геология – это поэзия земли. А геологи – уникальный народ, чья профессия – это мораль, принципы и трудолюбие. Сотни геологов проводят съемку, берут анализы, и лишь единицы могут построить поэму строения земной коры и спрогнозировать месторождения, которые дают 70% экономики страны".

Результаты олимпиады озвучили во время торжественного закрытия. В командном зачете первое место завоевала столичная команда "Альтаир", второе – сборная Казахстана "Аспан", а третье место увезла с собой команда "Геобайт" из Костаная.

Судьи оценили также индивидуальные способности будущих первооткрывателей. В личном зачете в номинации "Үздік жас геолог" золото присудили Алине Блохиной из команды "Геобайт", второе место выиграл Артем Трещев из команды "Аспан", а третье – участница команды "Альтаир" Еркеназ Оразалы.

Алина Блохина, фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Полевые олимпиады проходят в Казахстане уже 10 лет. Организатор и движущая сила – фонд "Жас геолог", который объединят свыше 1000 увлеченных школьников по всей стране при финансовой поддержке ряда геолого-разведочных компаний. Один из ведущих и постоянных спонсоров, как олимпиады, так и работы фонда – группа компаний Kazakhmys.

"С каждым годом уровень знаний на олимпиаде растет. Это видим мы, и отмечают судьи, которые и сами регулярно повышают свои компетенции на международных соревнованиях по геологии. За 10 лет проведено 9 международных и две республиканские олимпиады. 7 лет компания Kazakhmys Barlau спонсирует эти встречи. Это очень важно, ведь олимпиады объединяют сотни талантливых ребят и помогают вырастить новое поколение геологов. В нашей организации работает 63 выпускника геолого-разведочного колледжа Семея, многие из которых прошли через инициативы фонда "Жас геолог", который был создан при непосредственном участии председателя правления корпорации Kazakhmys Галыма Нуржанова", – рассказал технический директор ТОО Kazakhmys Barlau Алмат Абдикешов.

Полевая олимпиада юных геологов – это не просто викторины, задания и победители. Это настоящая путевка в профессию. Ведь лучшие ученики получают гранты на бесплатное обучение в ведущих вузах страны. За последние три года Kazakhmys Barlau обеспечил десятки талантливых ребят "счастливыми билетами".

Фото предоставлено организаторами олимпиады

По итогам II полевой олимпиады шесть школьников получили уникальную возможность учиться на грант. Это Бекарыс Бақберген (г.Талдыкорган), Алина Блохина (г.Костанай), Платон Дейно (г.Семей), Алихан Жумашев (г.Астана), Аслан Омаров (г.Астана), Анна Соловьенко (г. Актобе).

Алина Блохина – дважды победительница олимпиады: в личном зачете и обладательница гранта. Как и многие ребята, она говорит, что пришла в геологию случайно. Но неслучайно живет в уникальном с точки зрения геологии месте. Недалеко от ее родного Костаная около 40 золото-рудных шахт, месторождения хризотил-асбеста, бурых железняков и лимонита. А также всемирно известная железо-рудная полоса, которую случайно обнаружил пилот пролетающего над ней самолет. Его удивила электро-магнитная аномалия над местностью.

Алина – капитан команды "Геобайт", которая вот уже третий год показывает хорошие результаты на олимпиадах. Она смогла организовать работу своего дружного коллектива и вывела его в тройку лидеров.

"У нас в школе были старшие ребята по геологическому кружку. Они набирали себе новый состав, растили смену, и я решила попробовать. Но обычный интерес перерос в большое увлечение, и теперь я хочу стать геологом! Надеюсь получить достойное образование, стать высококлассным специалистом и приезжать на олимпиады в качестве приглашенного гостя. А еще мечтаю отрыть нефтяное месторождение", – поделилась своими мечтами с корреспондентом Zakon.kz Алина Блохина.

Фото предоставлено организаторами олимпиады

Среди участниц много девочек. Они уверены, что геология – профессия для всех. И полевая жизнь их не пугает. А интерпретация собранных на полях геофизических и минералогических данных и вовсе настоящее искусство аналитики.

"Здесь, на олимпиаде собираются лучшие будущие геологи Казахстана, открываются большие возможности не только для профессии, но и для саморазвития. В прошлом году я получила грант и обеспечила свое будущее", – рассказала участница команды "Сармат" из Уральска Аяна Утебаева.

15 команд школьников 9-12 классов из всех регионов Казахстана оттачивали полученные от наставников навыки по минералогии, палеонтологии, поиску нефти и газа, учились устраивать полевую стоянку и составлять геологический маршрут.

