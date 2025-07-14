160 сантиметров красоты: казахстанка превратила длинные волосы в свою визитную карточку

35-летняя Гаухар Нурболатова родилась и выросла в Уральске. По образованию она филолог. Помимо казахского и русского языков, она в совершенстве владеет английским и французским.

Однако внимание окружающих она привлекает вовсе не этим, а волосами, длина которых достигает 160 сантиметров. Рост Гаухар при этом составляет 170 сантиметров. Как героиня ухаживает за такой копной волос и что они значат для нее, героиня поделилась с корреспондентом Zakon.kz.

Символ женственности

Гаухар Нурболатова начала отращивать волосы 10 лет назад, с тех пор, как она начала осознанно относиться к уходу за собой. Сейчас длина ее кос составляет 160 сантиметров, а максимальная длина была несколько лет назад – 170 сантиметров.

"То, что я начала отращивать волосы, стало не только вызовом самой себе, но и любовью к естественности. Длинные волосы для меня – это символ женственности, силы и внутреннего спокойствия. Иногда они, конечно, мешают мне. Например, в ветреную погоду или во время спортивных тренировок. Но я уже привыкла и научилась адаптировать укладки под ту или иную ситуацию". Гаухар Нурболатова

Фото из личного архива Гаухар Нурболатовой

Гаухар отмечает, что ей не сложно ухаживать за такими длинными волосами. На мытье головы у нее уходит около 40 минут, на сушку – минимум час. Женщина старается не сушить такую копну феном, чтобы не травмировать их. Уход состоит из мягких бессульфатных шампуней, натуральных масок и масел, чаще она использует кокосовое или аргановое. Так же обладательница роскошной шевелюры использует травяные ополаскиватели. Гаухар признается, что мытье головы для нее – целый ритуал. Кстати, моет она голову два раза в неделю.

"Очень важно не расчесывать мокрые волосы, они должны немного подсохнуть, так будет меньше травм. Я использую силиконовые расчески или щетки из натуральной щетины. При моем объеме и длине одного тюбика шампуня мне хватает на 2-3 недели. А вот кондиционеры расходуются быстрее. Повседневные прически делаю сама, а сложные делает мастер. Кстати, кончики волос нужно стричь регулярно, примерно раз в три месяца. Это важно, чтобы сохранить их здоровье. К счастью, у меня есть мастер, который знает структуру моих волос, я ему доверяю". Гаухар Нурболатова

Фото из личного архива Гаухар Нурболатовой

К своим косам женщина относится особенно трепетно. Выпавшие после мытья и во время расчесывания волосы она тщательно собирает и сжигает их, чтобы они не валялись, где попало.

В повседневной жизни и во время спортивных тренировок Гаухар собирает волосы в пучок либо заплетает их. По ее словам, она бережно относится к казахским традициям и знает, что казашки редко распускали волосы. Поэтому она отдает предпочтение косам. А вот для фотосессий и особенных событий может и распустить. О короткой стрижке она никогда не думала.

Национальные традиции

Отметим, что у казахов традиционно было очень уважительное отношение к длинным волосам, особенно у женщин. Они считались символом красоты, женственности и здоровья. Особое значение придавалось косам — толстые и длинные, они говорили о том, что девушка ухоженная, трудолюбивая и достойная. Это было важным элементом внешности и статуса. Для незамужних девушек длинные волосы и заплетенные косы символизировали целомудрие и готовность к замужеству. После свадьбы женщина начинала носить головной убор — обычно кимешек или платок. А вот распущенные волосы в казахской культуре считались знаком скорби. Таким образом казашки показывали свое горе от утраты близкого человека.



Казахстанская Рапунцель признается, что ее длинные волосы нередко вызывают интерес и восхищение у окружающих.

"Ко мне часто подходят, спрашивают, настоящие волосы или нет, просят сфотографироваться и даже потрогать. Я никогда не отказываю, стараюсь всегда быть открытой. Это очень мило, ведь длинные волосы для многих является чем-то сказочным". Гаухар Нурболатова

Визитная карточка Гаухар

Женщина участвует в фотосессиях, конкурсах красоты и модельных проектах, где длинные волосы являются ее визитной карточкой, гордостью и элементом собственного бренда. Ее часто приглашают моделью на съемки и показы мод в этностиле. В будущем Гаухар мечтает сняться в историческом фильме. А еще планирует подать заявку в казахстанскую книгу рекордов. Таким образом она хочет доказать, что естественная красота достойна внимания и уважения.

А вот тем девушкам, которые хотели бы иметь такие же длинные волосы, Гаухар посоветовала запастись терпением. По ее словам, волосы – это живой материал, и они требуют любви и заботы.

Фото из личного архива Гаухар Нурболатовой

"Не ждите мгновенного результата. Важно избегать стресса, правильно питаться, пить побольше воды и не перегружать волосы химией и иными процедурами. И главное, принимайте себя, неважно – с длинными или короткими волосами. Красота – в гармонии". Гаухар Нурболатова

В обычной жизни Гаухар работает с детьми, у нее частная языковая школа. Кроме этого, она активно занимается спортом, участвует в марафонах, полумарафонах. Предпочтение отдает бодибилдингу, выступая в номинации "Фитоняшка", где длинные волосы тоже являются ее визитной карточкой.