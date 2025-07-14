#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.93
609.07
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.93
609.07
6.68
Статьи

160 сантиметров красоты: казахстанка превратила длинные волосы в свою визитную карточку

Гаухар Нурболатова, косы, длинные волосы , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 14:35 Фото: архив Гаухар Нурболатовой, коллаж: Zakon.kz
35-летняя Гаухар Нурболатова родилась и выросла в Уральске. По образованию она филолог. Помимо казахского и русского языков, она в совершенстве владеет английским и французским.

Однако внимание окружающих она привлекает вовсе не этим, а волосами, длина которых достигает 160 сантиметров. Рост Гаухар при этом составляет 170 сантиметров. Как героиня ухаживает за такой копной волос и что они значат для нее, героиня поделилась с корреспондентом Zakon.kz.

Символ женственности

Гаухар Нурболатова начала отращивать волосы 10 лет назад, с тех пор, как она начала осознанно относиться к уходу за собой. Сейчас длина ее кос составляет 160 сантиметров, а максимальная длина была несколько лет назад – 170 сантиметров.

"То, что я начала отращивать волосы, стало не только вызовом самой себе, но и любовью к естественности. Длинные волосы для меня – это символ женственности, силы и внутреннего спокойствия. Иногда они, конечно, мешают мне. Например, в ветреную погоду или во время спортивных тренировок. Но я уже привыкла и научилась адаптировать укладки под ту или иную ситуацию".Гаухар Нурболатова

Фото из личного архива Гаухар Нурболатовой

Гаухар отмечает, что ей не сложно ухаживать за такими длинными волосами. На мытье головы у нее уходит около 40 минут, на сушку – минимум час. Женщина старается не сушить такую копну феном, чтобы не травмировать их. Уход состоит из мягких бессульфатных шампуней, натуральных масок и масел, чаще она использует кокосовое или аргановое. Так же обладательница роскошной шевелюры  использует травяные ополаскиватели. Гаухар признается, что мытье головы для нее – целый ритуал. Кстати, моет она голову два раза в неделю.

"Очень важно не расчесывать мокрые волосы, они должны немного подсохнуть, так будет меньше травм. Я использую силиконовые расчески или щетки из натуральной щетины. При моем объеме и длине одного тюбика шампуня мне хватает на 2-3 недели. А вот кондиционеры расходуются быстрее. Повседневные прически делаю сама, а сложные делает мастер. Кстати, кончики волос нужно стричь регулярно, примерно раз в три месяца. Это важно, чтобы сохранить их здоровье. К счастью, у меня есть мастер, который знает структуру моих волос, я ему доверяю".Гаухар Нурболатова

Фото из личного архива Гаухар Нурболатовой

К своим косам женщина относится особенно трепетно. Выпавшие после мытья и во время расчесывания волосы она тщательно собирает и сжигает их, чтобы они не валялись, где попало.

В повседневной жизни и во время спортивных тренировок Гаухар собирает волосы в пучок либо заплетает их. По ее словам, она бережно относится к казахским традициям и знает, что казашки редко распускали волосы. Поэтому она отдает предпочтение косам. А вот для фотосессий и особенных событий может и распустить. О короткой стрижке она никогда не думала.

Национальные традиции

Отметим, что у казахов традиционно было очень уважительное отношение к длинным волосам, особенно у женщин. Они считались символом красоты, женственности и здоровья. Особое значение придавалось косам — толстые и длинные, они говорили о том, что девушка ухоженная, трудолюбивая и достойная. Это было важным элементом внешности и статуса. Для незамужних девушек длинные волосы и заплетенные косы символизировали целомудрие и готовность к замужеству. После свадьбы женщина начинала носить головной убор — обычно кимешек или платок. А вот распущенные волосы в казахской культуре считались знаком скорби. Таким образом казашки показывали свое горе от утраты близкого человека.

Казахстанская Рапунцель признается, что ее длинные волосы нередко вызывают интерес и восхищение у окружающих.

"Ко мне часто подходят, спрашивают, настоящие волосы или нет, просят сфотографироваться и даже потрогать. Я никогда не отказываю, стараюсь всегда быть открытой. Это очень мило, ведь длинные волосы для многих является чем-то сказочным".Гаухар Нурболатова

Визитная карточка Гаухар

Женщина участвует в фотосессиях, конкурсах красоты и модельных проектах, где длинные волосы являются ее визитной карточкой, гордостью и элементом собственного бренда. Ее часто приглашают моделью на съемки и показы мод в этностиле. В будущем Гаухар мечтает сняться в историческом фильме. А еще планирует подать заявку в казахстанскую книгу рекордов. Таким образом она хочет доказать, что естественная красота достойна внимания и уважения.

А вот тем девушкам, которые хотели бы иметь такие же длинные волосы, Гаухар посоветовала запастись терпением. По ее словам, волосы – это живой материал, и они требуют любви и заботы.

Фото из личного архива Гаухар Нурболатовой

"Не ждите мгновенного результата. Важно избегать стресса, правильно питаться, пить побольше воды и не перегружать волосы химией и иными процедурами. И главное, принимайте себя, неважно – с длинными или короткими волосами. Красота – в гармонии".Гаухар Нурболатова

В обычной жизни Гаухар работает с детьми, у нее частная языковая школа. Кроме этого, она активно занимается спортом, участвует в марафонах, полумарафонах. Предпочтение отдает бодибилдингу, выступая в номинации "Фитоняшка", где длинные волосы тоже являются ее визитной карточкой. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Алекса Новикова
Читайте также
История особенной собаки без части мордочки: почему одни калечат животных, а другие спасают
Статьи
17:18, 11 июля 2025
История особенной собаки без части мордочки: почему одни калечат животных, а другие спасают
Виноваты лисы: новые случаи бешенства подтвердились в Костанайской области
Статьи
16:40, 11 июля 2025
Виноваты лисы: новые случаи бешенства подтвердились в Костанайской области
⁠GPS против памяти: почему мы разучились думать маршрутами
Статьи
11:44, 11 июля 2025
⁠GPS против памяти: почему мы разучились думать маршрутами
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: