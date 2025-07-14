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Статьи

Келинка как богиня: алматинка о семейной жизни с индийцем

Келинка как богиня: алматинка о семейной жизни с индийцем, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 17:52 Фото: из личного архива Алины Моди, коллаж: Zakon.kz
Казашка Алина Моди два года замужем за индийцем. За это время она целиком погрузилась в изучение индийской культуры и новыми знаниями активно делится в соцсетях. Zakon.kz узнал, как живется интернациональной семье в Алматы.

Любовь Алины и Шубханша как из сцены романтического индийского фильма: она луноликая красавица, а он по уши в нее влюблен. Эта история началась в Алматы, когда оба были студентами.

"Как бы банально не звучало, но мы познакомились в соцсетях. Затем он предложил встретиться. Я решила скоротать вечер и пришла к нему. Он говорит, что влюбился с первого взгляда. А мне еще нужно было время. Его красивое ухаживание и забота обо мне покорили мое сердце".Алина Моди

Буквально через месяц знакомства парень познакомил возлюбленную со своей семьей, а через еще несколько месяцев он сделал ей предложение руки и сердца.

"Семья Шубханша долгое время живет в Алматы. Я им сразу понравилась. Мои родные тоже не стали противиться, потому что мы все равно оставались жить в нашем городе. В марте 2023 года состоялась казахская свадьба, а в июне последовало индийское торжество в прекрасном Джайпуре".Алина Моди

Иностранцы были восхищены щедрым казахскими гостеприимством. В свою очередь казахстанцы остались под приятным впечатлением от индийских традиций.

"Свадьба в Индии – пышное торжество, которое длится в несколько этапов. Было изумительно стать красавицей в роскошных нарядах и украшениях. У них сторона невесты дарит жениху приданое и махр. 70-80% всех трат ложатся на плечи ее семьи. Поэтому лучше все обговорить заранее. Так было и у нас. Сами индийцы понимают, что это бред, и постепенно отходят от этих традиций".Алина Моди

Тут же казахстанка акцентировала внимание на том, что в индийской культуре невеста – это воплощение богини Лакшми. Ее причисляют к символу удачи, процветания и благополучия. Поэтому встретить такую почетную гостью нужно подобающе.

"Когда невеста переступает порог нового дома, считается, что вместе с ней очаг озаряет богиня Лакшми, она приносит счастье, достаток и гармонию. Когда я впервые прилетела в Мумбай, все родственники мужа приглашали меня к себе. Я думала, чтобы познакомиться. А оказалось, что таким способом они заманивают удачу в свое жилье. Хозяева дарили мне деньги, красивую индийскую одежду и очень вкусно кормили".Алина Моди

Алина очень полюбила индийскую кухню. Чаще всего на своей страничке в соцсетях она делится рецептами.

"В индийской кухне преобладает большое количество разных специй. Она богата растительными белками. Много блюд из нута, чечевицы, фасоли, овощей и зелени. Они насыщают и не перегружают организм. Блюда готовятся на масле гхи или на горчичном масле, они считаются самыми полезными. Часто йогурт используют как соус для какой-нибудь еды или для заправки салатов".Алина Моди

Девушка уточнила, что ее муж – индус. У них зачастую патриархальное общество, где глава семьи – мужчина. Но бывают и такие пары, у которых приветствуется равноправие, или, наоборот, лидером является женщина. Однако это тщательно скрывается и не показывается перед посторонними.

"Индийские мужчины по-особенному любят и уважают своих родителей. Но это не означает, что они являются папсиками или мамсиками. Просто они неуклонно выполняют их желание. Еще они очень эмоциональные. Если мужчина-индус заведется, он начинает кричать так, что вены набухнут, глаза выпучатся, а кровь будет "кипеть". Если же он грустный, он может пустить слезу, пусть рядом даже будут жена, друзья или родители. Из-за того, что некоторые индусы не могут сдерживать эмоции, они позволяют себе поднять руку как на мужчину, так и на женщину".Алина Моди

Из больших плюсов собеседница отмечает то, что первородка, став матерью, отправляется на некоторое время в родительский дом для восстановления.

"Если у нас женщина после родов сразу входит в роль келин, то в Индии она отправляется в родительский дом, где с малышом живет от 40 дней до нескольких месяцев. Считается, что в это время ей спокойней и уютней у мамы, нежели у новой семьи. Потому что родная мама знает лучше о ее предпочтениях, и она не постесняется просить у нее помощи. Родители помогают ей восстановиться, учат, как ухаживать за малышом. А когда новоиспеченная мама и новорожденный окрепнут, их с торжеством возвращают в дом мужа".Алина Моди

К сожалению, нередко хейтеры осуждают пару и высказывают обидные слова. На что они спокойно отвечают: так велело наше сердце.

"Мне часто в комментариях пишут, что Индия – это сплошная нищета, грязь и трущобы. Но на самом деле все не так. Именно тут отлично подходит фраза: красота в глазах смотрящего. У нас тоже есть аулы, далекие от цивилизации, но это не говорит, что они плохие. Тут все зависит от восприятия и финансов, потому что Индия тоже может похвастать своим туризмом и гостеприимством класса люкс. Я несколько раз была в Индии в разных городах. У них очень красивая архитектура, богатая культура, ароматная кухня, яркая одежда. Индия – страна контрастов, где в одном районе живет беднота, но зато другой выглядит превосходно".Алина Моди

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Сейчас пара живет в Алматы и воспитывает маленькую дочь, которую учат чтить казахскую и индийскую культуры. Вот такой интернациональный у нас Казахстан, говорят супруги.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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