"Мать поблагодарила нас за то, что ее сына посадили": полицейский о печальной судьбе казахстанских наркоманов

Заместитель начальника второго управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Сергей Ильиных рассказал в интервью Zakon.kz, как противостоят одной из самых острых проблем современного общества.

– Сергей Сергеевич, давайте для начала обозначим, какие инструменты существуют в Казахстане для борьбы с наркобизнесом?

– Прежде всего, надо иметь представление о том, насколько эта тема актуальна. Она рассматривается на самом высоком уровне, обсуждается на различных площадках. Во многом благодаря тому, что восприятие наркомании за последние годы очень сильно изменилось. Раньше как было? Наркоман – это опустившийся человек, отброс общества с исколотыми венами. Сейчас наркомания существенно "помолодела", изменился подход к изготовлению веществ, их употреблению.

При этом стереотип остался: не взял в руки шприц – не наркоман. Мы пытаемся этот миф развенчать. Во-первых, сейчас вещества зачастую не вводятся инъекционно, а принимаются перорально, вдыхаются. Во-вторых, изготавливаются они гораздо быстрее старых, "традиционных". Для производства наркотиков опийной, каннабисной группы нужно было еще посадить и вырастить мак, марихуану, сделать запас на время, когда они не растут. Сегодня не важно, лето или зима за окном – наркотики круглогодично, ежесуточно создаются в лабораториях из прекурсоров. А вдобавок, благодаря цифровым технологиям, дилеру даже не надо видеть потенциального потребителя – весь процесс происходит бесконтактным путем.

Поэтому изменился и инструментарий. Речь о подборе новых технологий, привлечении новых специалистов – даже тех, кто никогда ранее не был задействован. Айтишники, например, химики, медики, медийные личности.

– Можно уточнить? Вы вот сказали, что привлекаете химиков и медиков…

– Естественно! Мы полностью переформатировали подход. В прошлом году по поручению главы государства был реорганизован департамент по противодействию наркопреступности, появился комитет. Это означало, работа усилена, в том числе в части контроля за легальным оборотом химических прекурсоров – используемых в медицине, промышленности и т.д.

И потом, наши оппоненты тоже берут на вооружение знания сильных химиков. Изучение наркорынка показывает: каждый месяц в мире создается новая формула наркотиков. А если она создается, нам надо ее найти – и для этого нам нужны специалисты. Уже в 2010 году в мире насчитывалось порядка 400 видов так называемых "клубных" наркотиков. Только "клубных"! И их становится все больше. Формулы каждый раз изменяются, меняется соотношение компонентов, дабы обойти закон. А еще – для того, чтобы удешевить производство и сделать "товар" агрессивнее, с вызыванием практически мгновенной зависимости от него.

– Агрессивнее – что это значит?

– Значит, что уже разовые факты перорального употребления синтетических наркотиков могут развить стойкую психологическую зависимость у человека, как у наркопотребителя инъекционных наркотиков опийной группы с полугодовым стажем. Для понимания: 100 граммов героина – это, условно, как слепленный ребенком снежок, и против него какая-нибудь миллиграммовая "песчинка" новых синтетических наркотиков, эффект которой аналогичен этому "снежку". То есть они мощнее, быстрее вызывают привыкание, деградацию личности, зависимость.

– А что насчет удешевления наркотиков?

– "Синтетика" дешевая. Это делает ее доступной массам, а вкупе с отсутствием страха перед инъекцией – еще и привлекательной для молодежи и подростков, к сожалению. Хотя, если честно, я до сих пор не понимаю, как можно взять и попробовать подозрительный порошок, таблетку, даже если тебе настойчиво предлагают и убеждают в безопасности.

Мы проводим интерактивные антинаркотические лекции, работаем с подростками, говорим им: "Ребята, а как же инстинкт самосохранения?". Кто вам сказал, что вы получите удовольствие и не получите последствий, вплоть до летального исхода? Об этом обязательно нужно разговаривать с детьми, родителями, на всех диалоговых площадках, затрагивая и вопросы правовых последствий, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Доллар, потраченный на профилактику наркомании, экономит тысячи долларов, которые придется потратить на последствия наркомании.

– С детьми все понятно, но ведь кто-то продает им наркотики…

– А это уже жажда наживы. Взять ту же аптечную наркоманию. Был у нас случай. Нашли девочку-статистку 18 лет. Маленькая такая, на вид еще младше. Отправили ее в аптеку, менять смартфон на рецептурный препарат. И что вы думаете? Фармацевт охотно поменяла. Мы, естественно, заходим, пресекаем, составляем протокол в отношении фармацевта и хозяина аптеки. Мне по-человечески интересно стало. Подхожу к провизору, говорю: "Вы же видите, что ребенок пытается купить, и явно понимаете, зачем". Да даже не купить – выменять на смартфон! Она мне: "Ей надо – пусть травится".

Или, знаете, шарики с "веселящим газом", другими словами закись азота, в некоторых ночных клубах предлагают молодежи. При проведении профилактических рейдов по увеселительным заведениям с участием представителей акиматов и общественности проводим разъяснительные беседы с их владельцами. Проблема была в том, что его в список запрещенных на тот момент не внесли. Сидят, улыбаются, нагло так: "А что вы нам сделаете? Он же пока легальный!". Но на вопрос, надули ли бы своему ребенку на день рождения такие "шарики" для "веселья", ответа нет. Что вы, это, конечно, другое… Благодаря принимаемым мерам с января 2026 года вводится ответственность за продажу этой гадости.

– Много ли несовершеннолетних среди закладчиков?

– Я бы сказал, что это чаще не подростки, а студенческая молодежь. В случае с мегаполисами – ребята из периферии. Они вырываются из родительского гнезда в вольную, самостоятельную жизнь. Ты жил-жил в своем маленьком мирке, а в большом городе – клубы, бренды, иномарки, веселье и беззаботность. И хочется всего, сразу и без особых усилий. Им сулят "легкие деньги" – они попадаются на крючок.

Играет роль и юношеский максимализм, когда им кажется, что "меня не поймают". Поймают. Не буду раскрывать всех тонкостей нашей оперативной работы, но мы боремся с наркобизнесом его же оружием. Мониторим сетевые ресурсы, вычисляем продавцов и изготовителей, работая на опережение, и от закладок уже идем к пресечению деятельности нарколабораторий.

В городах везде камеры видеонаблюдения. На улицах, в общественном транспорте, в подъездах, магазинах. Некоторые пытаются делать закладки в "мертвых зонах", но и на это у нас найдутся контрмеры.

– Но ведь Казахстан не одинок ни в плане профилактики, ни в плане последствий. Отсюда вопрос: как борются с транснациональными организованными преступными группировками?

– Идет постоянный обмен опытом работы со странами как ближнего, так и дальнего зарубежья. У нас в стране базируется Центральноазиатский региональный информационный координационный центр (ЦАРИКЦ), занимающийся сбором и аналитикой информации по наркопреступности.

Мы работаем с международными организациями, силовыми блоками, имеем договоры о сотрудничестве, проводим совместные спецоперации.

Если в целом по статистике, только за шесть месяцев текущего года на территории Казахстана ликвидировано 103 нарколаборатории. Из них 12 по производству "синтетики", остальное – фитолаборатории по производству наркотиков каннабисной группы.

Если говорить конкретно про транснациональные ОПГ, за шесть месяцев пресечена деятельность двух. Всего ОПГ ликвидировано 11.

Добавлю, что в этом году из незаконного оборота изъято порядка 6,5 тонны наркотиков.

– Хотелось бы отдельно пройтись по упомянутым профилактическим мерам. Подход к профилактике тоже изменился?

– Разумеется. В рамках деятельности Совета по профилактике наркоправонарушений МВД мы, как я уже говорил, привлекаем к работе популярных медийных личностей с миллионами подписчиков, артистов, спортсменов, журналистов, предпринимателей. Организуем выездные командировки в регионы страны, пропагандируем здоровый образ жизни. Казахстанцы, особенно молодые, могут встретиться и пообщаться вживую со своими кумирами, которых раньше видели только по телевизору или в соцсетях, сфотографироваться с ними. Понять, что стать успешным и знаменитым, счастливым можно и без психоактивных веществ.

Также мы проводим социальные эксперименты, информационные акции. К примеру, "Тест – в каждый дом". Мы разъясняем родителям, что в любой аптеке они могут приобрести экспресс-тест на установление фактов употребления наркотиков и получить возможность проверить своего ребенка в домашних условиях. И подросток тоже понимает: "Меня в любой момент могут проверить, если что-то заподозрят". Это вызывает у подростков пороговый страх.

Или эксперимент с брошюрой в виде муляжа "закладки". Стоит отметить, что при проведении акции в Костанае большая часть подростков проявила активную гражданскую позицию, принимала меры по самостоятельному задержанию и пресечению противоправных действий псевдо-закладчика, актера. Другие незамедлительно сообщали в правоохранительные органы по телефону или обращались к ближайшему патрулю полиции. За что и поощрялись сувенирами. Вместе с тем мы задерживали студентов, которые поднимали муляжи, а когда они, перепуганные, на наших глазах разворачивали сверток, внутри их ожидало напоминание об ответственности за наркопреступления, которая начинается с 16 лет. Уверен, после такой эмоциональной встряски те парни и девушки на "пушечный выстрел" не подойдут к закладке, да и к наркотикам в целом.

Так что работа полиции, Комитета по противодействию наркопреступности МВД многогранна, с инновационными подходами и решениями. Мы изучаем мировой опыт, стараемся идти в ногу со временем, изобретаем все новые методы в целях решения поставленных задач. Потому что для нас это не просто пара красивых слов. Каждая человеческая жизнь важна: это же целый мир. У меня 30 лет стажа работы в органах, а слезы матерей наркозависимых до сих пор тяжело переносятся. Помню из разговора с мамой одного из задержанных: "Спасибо за то, что посадите моего сына в тюрьму!". Я сначала даже не понял, переспросил: "В смысле?". А она отвечает: "Так он хоть поживет подольше, хотя бы в местах лишения свободы. Может, сможет побороть свою зависимость, переживет и похоронит меня, а не я его". Представляете, что это такое, когда у родителей опускаются руки? Сколько боли, страдания и горя приносит в семьи данное зелье? Сколько искореженных человеческих судеб и разбитых семей. Это страшно. Только совместными усилиями мы сможем построить наше будущее и защитить подрастающее поколение от этого зла.

– Спасибо за интервью!