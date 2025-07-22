Рынок уходит в отпуск? Стоит ли искать работу летом

Многие считают жаркую пору года "мертвым сезоном" в плане трудовых возможностей, особенно если речь заходит о поиске заветной вакансии. Zakon.kz поинтересовался у специалистов, правдиво ли это мнение, и на что сейчас может рассчитывать соискатель, жертвующий пляжем в пользу офиса.

Серьезных проектов не предвидится, значит, новые сотрудники не нужны как минимум до осени? Боссы и эйчары коротают время у бассейна с коктейлями, а собеседования поставлены на паузу? На самом деле все не так однозначно.

Онлайн-платформа по поиску работы и подбору персонала в Казахстане HeadHunter поделилась с редакцией обзором рынка труда по итогам II квартала 2025 года – то есть за период с 1 апреля по 30 июня. Заметим: традиционно считается, что именно с апреля идет падение спроса на рабочую силу. Якобы затишье набирает обороты к майским праздникам и лениво покачивается на волнах летних отпусков вплоть до самого сентября. Однако...

"За II квартал 2025 года на платформе hh.kz было размещено более 129 тысяч активных вакансий, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит о стабильном росте спроса на рабочую силу в стране, что позитивно влияет на рынок труда. Алматы и Астана продолжают занимать лидирующие позиции по количеству вакансий, с 38,9% и 23,1% вакансиями от общего количества соответственно", – заверили аналитики.

Даже более того. Рост, в сравнении с прошлым годом опять же, устойчивый и заметный в большинстве регионов, а снижение – незначительное – и вовсе зафиксировано только в Актау.

В топ-10 профобластей с наибольшим количеством предложений о работе вошли продажи и обслуживание клиентов (13,2% от общего количества активный вакансий), маркетинг, реклама и PR (8,3%), спортивные клубы, фитнес и салоны красоты (7,8%), рабочий персонал (7,4%), автомобильный бизнес (6,4%), домашний и обслуживающий персонал (6,0%), туризм, гостиницы и рестораны (5,6%), транспорт, логистика и перевозки (5,3%), строительство и недвижимость (5,1%), производство и сервисное обслуживание (4,5%).

Среди антилидеров – страхование (0,2%), стратегия, инвестиции и консалтинг (0,4%), безопасность (0,5%), закупки (0,6%). Замыкает неудачливую пятерку юриспруденция с ее 0,6%. Стоит иметь в виду.

Если говорить о приросте вакансий во II квартале 2025 года по сравнению с прошлым, то здесь, напротив, сфера страхования, умудрившаяся прибавить аж 248,6%, – абсолютный чемпион. Также высокий прирост показали искусство, развлечения, массмедиа (43,6%), высший и средний менеджмент (31,6%) и туризм, гостиницы, рестораны (29,4%).

На чуть более чем 12% вырос и средний показатель медианной зарплаты – 316 320 тенге. Самую высокую "медианку" обнаружили в таких областях, как высший и средний менеджмент (580 850 тенге), автомобильный бизнес (416 134 тенге). Аккурат меж ними неожиданно втиснулась уже знакомая нам по топу аутсайдеров в плане активных вакансий стратегия-консалтинг (473 236 тенге).

Вывод: по крайней мере работодатели ни в какую "спячку" точно не ушли. А что же соискатели?

"Количество активных резюме за II квартал 2025 года составило более 984 тысяч, что на 38,1% больше, чем в прошлом году. Это подтверждает высокий уровень активности на рынке труда со стороны соискателей. Особенно активно резюме размещают представители продажи, домашнего, обслуживающего персонала, маркетинга, рекламы, PR, что отражает спрос на рабочие места в данных отраслях", – подчеркнули исследователи.

То есть заинтересованность в сотрудничестве обоюдна. Впрочем, чем выше спрос, тем больше предложений. А чем больше предложений, тем жестче конкуренция:

"Индекс конкуренции, который показывает соотношение резюме к количеству вакансий, составил 7,6. Это означает, что в среднем на одну вакансию претендуют восемь резюме/соискателей. За год конкуренция увеличилась на 20,3%. Конкуренция за рабочие места выросла в большинстве регионов и отраслей. Особенно высокие показатели в сферах безопасности, высшего и среднего менеджмента, стратегии, инвестиций, консалтинга".

Так что пока одни оправдывают свою нерасторопность "мертвым сезоном", другие борются за место под корпоративным солнцем – и занимают его. А попутно еще и детей своих умудряются пристроить на каникулы. Ведь и время, и возможность подзаработать на "хотелки", если вы школьник или студент, еще есть. Интересно? Тогда обратите внимание на следующие варианты:

Розничная торговля и сфера обслуживания – официантов, бариста, кассиров и промоутеров, что называется, "с руками оторвут", причем даже без опыта и особенно летом.

Временные позиции помощников менеджеров, администраторов в студиях, фитнес-клубах и детских лагерях.

Call-центры.

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