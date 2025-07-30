#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
542.03
627.29
6.66
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
542.03
627.29
6.66
Статьи

В школе, где слышат детей: как в Шымкенте ученики сами борются с буллингом и создают здоровую среду

Буллинг, школа, дети, Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 15:13 Фото предоставлено школой
Профилактика буллинга среди детей требует не только внимания педагогов, но и активного участия самих учеников. В школе-гимназии №1 им. А.С. Пушкина в Шымкенте эта работа поставлена системно. Как это происходит – в материале корреспондента Zakon.kz.

В общеобразовательном учреждении действует полноценный школьный парламент, в котором каждый ученик может найти свое место – будь то лидерская роль, поддержка младших или организация мероприятий. Это настоящая команда сверстников, которая помогает другим детям чувствовать себя в школе в безопасности и принятии.

На фото Муниса Мухамедова/Фото предоставлено школой

"Если у нас происходят какие-либо конфликты, мы садимся вместе и обсуждаем их. Я думаю, такой навык очень пригодится в будущем – и на работе, и в семье. Мы стараемся передать это и младшим классам: учим уважать друг друга, помогать, быть терпимыми. Мы проводим классные часы в рамках самоуправления, где на понятном нам, подросткам, языке объясняем, что буллинг – это не просто шутка или обида, а серьезная проблема, с которой нельзя мириться. Самое главное – говорить об этом чаще, открыто и честно".Муниса Мухамедова, премьер-министр школьного самоуправления

Фото предоставлено школой

Школьный психолог Наталья Полонец с 14-летним стажем говорит, что главная цель – не "лечить", а создать доверие и присутствие. Она не просто проводит тесты и консультации, а ведет детей через процесс понимания себя: от рисуночных тестов и анкет до индивидуальных бесед. Особое внимание уделяется детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

"Роль школьного психолога часто остается незаметной, но она очень важна. Мы замечаем то, что ускользает от глаз других: тревожные сигналы в поведении ребенка, изменения в настроении, в реакции. Первый признак – стремление к изоляции. В подростковом возрасте это не норма. Хроническая усталость, угрюмость, агрессия, импульсивность – все это сигналы, с которыми мы работаем, вовлекая родителей, и, если нужно, педагогов. Иногда причина может показаться взрослым незначительной, но для ребенка это целый мир. Родители должны не только воспитывать, но и любить. А любовь – это не контроль, а принятие: умение выслушать, понять, направить. Принять ребенка таким, какой он есть, и помочь ему расти".Школьный психолог Наталья Полонец

Дети часто стесняются говорить о проблемах. Но, когда с ними разговаривает не только психолог, а еще и одноклассники в школьном совете, барьер быстрее снимается. В такие моменты школьное самоуправление играет огромную роль.

На фото Керемет Лесбек/Фото предоставлено школой

"У нас в школе директор, завучи, педагоги и самоуправление – как одна команда. Мы вместе строим атмосферу доверия. Если у кого-то из ребят проблема – мы обсуждаем, ищем выход, просим помощи у взрослых".Президент школьного самоуправления Керемет Лесбек

Одним из ключевых направлений профилактической работы в школе-гимназии №1 имени А.С. Пушкина является взаимодействие с педагогами. Учителей обучают распознавать тревожные сигналы, связанные с буллингом и суицидальными рисками, проводят семинары и тренинги, разрабатывают четкие алгоритмы действий в критических ситуациях. Это помогает создать единое пространство поддержки, где каждый взрослый – не наблюдатель, а активный участник процесса защиты ребенка.

"Мы хотим, чтобы каждый ученик чувствовал себя нужным, ценным и защищенным. Только вместе – учителя, дети и родители – мы сможем остановить буллинг".Директор школы-гимназии №1 имени А.С. Пушкина Анар Аманкулова

Опыт гимназии №1 им. А.С. Пушкина показывает: когда детям доверяют, они сами создают благоприятную атмосферу, защищают друг друга и становятся инициаторами перемен. А значит, у таких школ есть главное – будущее, в котором каждый ребенок чувствует себя нужным и ценным.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Карина Адильбекова
Читайте также
Как пропаганда ЛГБТ влияет на детей и подростков, рассказали эксперты
Статьи
14:42, Сегодня
Как пропаганда ЛГБТ влияет на детей и подростков, рассказали эксперты
Театр, где лечат словом и сценой: как подросткам Семея помогают находить себя
Статьи
10:29, Сегодня
Театр, где лечат словом и сценой: как подросткам Семея помогают находить себя
Стратегический вектор: пять ключевых направлений сотрудничества Казахстана и Турции
Статьи
09:46, Сегодня
Стратегический вектор: пять ключевых направлений сотрудничества Казахстана и Турции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: