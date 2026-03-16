В школах введут сопровождение "трудных" учеников: будут ли за это доплачивать педагогам Казахстана
В школах Казахстана появится сопровождение детей, требующих повышенного внимания. Кто именно будет этим заниматься и будут ли за это доплачивать – в материале Zakon.kz.
О том, что в школах страны возьмутся за некоторых учащихся, стало известно 5 марта 2026 года.
В связи с этим мы спросили в пресс-службе Министерства просвещения (МП) РК, за кем именно прикрепят педагогическое сопровождение детей, требующих повышенного внимания.
"Педагогическое сопровождение несовершеннолетних, требующих повышенного внимания, назначается решением совета профилактики организации образования. Общее руководство и контроль за его реализацией осуществляет руководитель организации образования, а организационную работу координирует заместитель руководителя по воспитательной работе. Непосредственное сопровождение ребенка обеспечивают классный руководитель (воспитатель), педагог-психолог, социальный педагог и другие педагоги, реализующие мероприятия индивидуального плана профилактической работы", – ответили нам в пресс-службе МП РК сегодня, 16 марта.
При необходимости, как добавили в ведомстве, к работе могут привлекаться представители органов внутренних дел, органов опеки и попечительства, центров поддержки семьи и психологической поддержки, а также медицинские работники в рамках своих функциональных обязанностей.
"Дополнительная оплата за осуществление педагогического сопровождения несовершеннолетних, требующих повышенного внимания, не предусматривается, поскольку указанная работа относится к функциональным обязанностям педагогических работников и администрации организации образования", – уточнили в пресс-службе МП РК.
Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на весенних каникулах, можете узнать здесь.
Читайте также
