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События

Историческое событие: первого за 70 лет тигра выпустили в дикую природу Казахстана

в Казахстане в дикую природу выпустили первого тигра, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 13:50 Фото: gov.kz
Впервые после исчезновения на территории Казахстана более 70 лет назад в дикую природу выпустили амурского тигра, сообщает Zakon.kz.

Историческое событие произошло 31 июля 2026 года на территории государственного природного резервата "Иле-Балхаш". В дикую среду обитания выпустили тигрицу по имени Үміт.

в Казахстане в дикую природу выпустили первого тигра, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 13:50

Фото: gov.kz

Как отметили 3 августа в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, возвращению тигра в его исторический ареал предшествовала многолетняя совместная работа Казахстана, России и международных партнеров.

"Сегодня мы стали свидетелями по-настоящему исторического события. Впервые после исчезновения тигра с территории Казахстана более 70 лет назад первый тигр вновь выпущен в его исторический ареал. Это результат многолетней работы государства, наших российских коллег, ученых и международных партнеров. Впереди предстоит большая работа по мониторингу тигров и формированию устойчивой популяции, но сегодня сделан первый и очень важный шаг", – сказал министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Территорию государственного природного резервата "Иле-Балхаш" выбрали не случайно.

в Казахстане в дикую природу выпустили первого тигра, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 13:50

Фото: gov.kz

Южное Прибалхашье и долина реки Или исторически были естественной средой обитания тигра. Здесь обитал туранский тигр – один из крупнейших хищников Центральной Азии. Уникальные тугайные леса и богатая кормовая база создавали благоприятные условия для его существования.

Однако в середине XX века из-за сокращения площади тугайных лесов, уменьшения численности диких копытных животных и браконьерства тигр полностью исчез с территории Казахстана. Последние достоверные встречи тигра были зарегистрированы более 70 лет назад.

Именно поэтому реализуемая сегодня программа направлена на возвращение тигра в места его исторического обитания. Этому предшествовала масштабная работа государства по восстановлению природной экосистемы и созданию необходимых условий для его возвращения. Подготовка к возвращению тигра в его исторический ареал велась на протяжении более 10 лет.

в Казахстане в дикую природу выпустили первого тигра, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 13:50

Фото: gov.kz

Перед выпуском тигрица Үміт прошла комплекс ветеринарных обследований и необходимых тестов. Специалисты оценили состояние ее здоровья, поведение, охотничьи навыки и реакцию на человека. По результатам проведенной оценки было принято решение о готовности тигрицы к самостоятельной жизни в дикой природе.

Непосредственно перед выпуском Үміт оснастили современным спутниковым GPS/GSM-ошейником. За ней организован постоянный круглосуточный мониторинг.

"Самец тигра продолжает находиться под постоянным наблюдением специалистов и проходит необходимые поведенческие тесты. Решение о его выпуске в дикую природу будет принято после завершения всех испытаний и подтверждения его готовности к самостоятельной жизни", – отметили в Минэкологии.

Два тигренка, прибывшие в Казахстан в возрасте 6-7 месяцев, продолжают расти и развиваться в специально оборудованных вольерах государственного природного резервата "Иле-Балхаш". До достижения возраста 18 месяцев они будут находиться под наблюдением специалистов.

После прохождения необходимых ветеринарных обследований и поведенческих тестов по каждому из них будет принято отдельное решение о возможности выпуска в естественную среду обитания.

Туранский тигр исторически населял тугайные леса и поймы рек Центральной Азии, включая бассейн реки Или, южное Прибалхашье, Сырдарью и другие территории современного Казахстана. Он был одним из крупнейших хищников региона и играл важную роль в поддержании природного баланса.

В середине XX века туранский тигр полностью исчез вследствие уничтожения естественных мест обитания, сокращения кормовой базы и браконьерства.

Современные молекулярно-генетические исследования подтвердили, что туранский и амурский тигры генетически практически идентичны. Именно поэтому амурский тигр признан мировым научным сообществом наиболее подходящей исходной популяцией для восстановления тигра в его историческом ареале Центральной Азии.

О том, что Россия безвозмездно передаст Казахстану четырех амурских тигров, стало известно 13 ноября 2025 года. В мае 2026 года в Казахстан были доставлены четыре амурских тигра, отловленные в дикой природе: две взрослые особи и двое тигрят. После прибытия животных разместили в специально построенных адаптационных вольерах государственного природного резервата "Иле-Балхаш". В июне стало известно, как назвали новых обитателей Казахстана.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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