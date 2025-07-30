Театр, где лечат словом и сценой: как подросткам Семея помогают находить себя

В Семее есть место, где подросткам помогают стать счастливее и найти себя через искусство, через познание своего "я" и окружающего мира, избежать критических шагов в трудных ситуациях. Это театральная мастерская "Четвертая стена".

Студия работает при местном Дворце творчества детей и молодежи. Корреспондент Zakon.kz узнал у руководителя студии Инны Семененко и ее воспитанников о том, с какими сложностями помогли им справиться в театральной студии и чему научили совместные занятия.

Быть самим собой

Ангелина Терновая, актриса театральной мастерской "Четвертая стена", рассказала, что театр ей реально помог: раньше она все держала в себе, а теперь научилась выражать свои чувства.

"Я раскрылась на сцене, стала увереннее, начала лучше понимать себя и других. Наша мастерская - это безопасное место, где можно быть самим собой". Ангелина Терновая

Выпускница мастерской Адия Толендинова поделилась, что она тоже была очень зажатой, и испытывала трудности в новом коллективе.

"Всегда было сложно влиться во что-то новое. Особенно потому, что в студии требуется активное участие и коммуникация, а не роль пассивного наблюдателя. Я постоянно сталкивалась с внутренними преградами, зажимами, но каждый раз думала: "Кто я, если не смогу сделать это?" или "Я должна попытаться". Так и происходили все внутренние изменения. Через постоянную внутреннюю борьбу. Так и поняла, что ошибаться − не критично, что задать интересующий вопрос − не равно летящей на меня фуре, и не стоит так сильно волноваться и додумывать, как я делала это раньше". Адия Толендинова

Еще одна выпускница "Четвертой стены" Елена Забродкина отметила, что впервые переступила порог Дворца детей и молодежи, как "закрытая" девочка с дефектами речи, ничего не знавшая о театре и просто мечтавшая стать хоть немного общительнее. И с первых занятий начала впитывать все, как губка.

"Стоит мне лишь подумать об этом месте, и внутри сразу поднимается сильное чувство: здесь меня ждут, здесь я нужна, здесь меня всегда услышат. Наш театр − это не про "вот тебе реплики, роль, сцена, иди там поиграй что-то". Это про глубокий анализ психологического и физического состояния персонажа. Через этот разбор ты постепенно начинаешь копаться уже в себе и лучше понимать и себя, и свои поступки, и чувства, и страхи. Здесь мне не нужно изображать того, кем я не являюсь − здесь меня принимали с моими сильными сторонами и слабостями. Театр стал для меня не просто местом, где учат скороговоркам или этюдам, а пространством, где можно ошибаться, искать, плакать, смеяться, молчать и расти. Благодаря "Четвертой стене" я больше не считаю себя "девочкой с дефектами". Во мне воспитали человека, который слышит, чувствует и умеет говорить". Елена Забродкина

Главные лейтмотивы

Спектакли "Четвертой стены" известны смелыми высказываниями по таким вопросам, о которых многие предпочитают молчать.

На фото Инна Семененко, фото: Instagram/4stena_theatre

Мы поговорили с руководителем кружка и узнали какие темы чаще всего поднимается внутри постановок? Что подростки хотят сказать, примеряя на себя ту или иную роль?

Инна Семененко, руководитель театральной мастерской "Четвертая стена": Каждый спектакль – это десятки разных тем. Но самые главные и чаще всего звучащие лейтмотивы, это, пожалуй, гуманизм, справедливость, свобода. Что хотят сказать подростки? О тех смыслах, которые мы находим, копаясь вместе в материале, и о чем договариваемся ставить спектакль.

А есть ли для вас какие-то запретные темы, за которые вы бы не стали браться?

– Для меня лично очень мало тем, на которые я бы не могла высказаться или хотя бы поразмышлять. Но в студии – дети, это раз, сама студия – часть государственного учреждения, это два. Поэтому, несомненно, приходится применять цензуру.

Есть ли у самих подростков темы, которые они боятся проговаривать даже в театре? Как вы помогаете им переступить эту границу молчания?

Думаю, есть. Как помогаю? Мы много разговариваем, смотрим вместе фильмы и спектакли с обсуждениями после просмотров, у нас есть читательский клуб внутри студии, где мы читаем и говорим о прочитанном. Это все помогает узнать друг друга, открыться, выговориться. У меня был такой проект − "Изобретательский театр". Там учащиеся сами должны были придумать и написать историю, в которой они трансформировали в пьесу свое важное переживание, то, что их в тот момент тревожило. Очень интересный арт-терапевтичный опыт получился.

Бывает ли, что подростки сами инициируют тему, о которой взрослым даже страшно подумать?

– Нет, такого, чтобы меня ребята напугали темой, кажется, не было. У меня другие категории того, чем меня можно напугать: это глупость и грубость. На занятиях, особенно в самостоятельных этюдных работах, практически нет ограничений "о чем", но есть ограничения в том, "как": не должно быть мата, пошлости и того, что оскорбит чувства окружающих.

Инна Борисовна, как вы различаете: подросток просто играет или действительно проживает какую-то свою боль через сцену?

– Я уже 25 лет занимаюсь театром с подростками. Это долго. И за это время пришлось многому научиться. Например, тому, что без эмпатии работать с подростками нельзя, это профнепригодность, а, значит, ты должен быть не только педагогом и режиссером, ты должен стать "индикатором эмоционального состояния". Ведь театральная группа – это ансамбль, где все должны быть сонастроены. И ты учишься мгновенно считывать настрой ребенка, пришедшего на репетицию не в "рабочем" состоянии, и ты стараешься, если возникает ситуация, помочь ему проработать это событие, насколько это в твоих силах. Иногда не получается, попадаются запущенные травмы. Тогда беседую с родителями, рекомендую обратиться к профессиональному психологу.

Своя роль в жизни

А вот как юные артисты ответили на вопросы корреспондента Zakon.kz о том, что они хотят сказать через свои роли, какие тяжелые, или странные мысли могут посещать некоторых подростков, что происходит с ними в театре?

"Через роли я говорю о том, что сама не всегда могу сказать в жизни. Иногда в роли я вижу себя, иногда совсем другого человека, и это учит меня чувствовать и понимать тех, кто на меня не похож. Через игру я выражаю боль, радость, страх − все, что копится внутри". актриса Ангелина Терновая

Актер Алихан Арпабаев: − Хотя как таковых особо страдающих персонажей я и не играл, но после каждой новой роли я выходил немного другой версией себя. Потому что каждая новая роль − это новая жизнь, которую нужно полностью прочувствовать и погрузиться в нее с головой. В этот момент ты можешь полностью отдаться процессу и даже забыть о своих проблемах в жизни. Каждое такое погружение помогает излечивать свои внутренние раны с помощью познания чужой истории. Это как играть в какую-нибудь сюжетную игру либо смотреть трогательную историю. Но на этот раз ты сам можешь стать ее частью и возглавить ход событий.

"На своем третьем году обучения я сыграла главную роль в пьесе. На первой читке я просто была потрясена. Настолько сильное впечатление произвел на меня этот материал, что весь вечер, вернувшись домой, я не могла перестать думать: "Неужели некоторые мои сверстники-подростки серьезно растут, казалось бы, в развитом обществе, где не добывают огонь камнями, в такой тотальной нелюбви?". Моя героиня Машка − это клевая девчонка, которая остро нуждается в принятии, в одобрении, в элементарной человеческой теплоте. Но от окружающих она этого не слышит и не ощущает. И тогда Машка решает получить любовь любыми способами. Она получает инвалидность. Но вместо любви получает только жалость или даже отвращение... Подросток, сыгравший страдающего героя, действительно выходит из роли более живым и светлым. Потому что ты не просто "играешь боль, охая и ахая" − ты ее проживаешь, проходишь через нее, но не разрушаешься, а очищаешься. После этой роли я вдруг начала ценить собственную жизнь и то, что раньше казалось обыденным, что ли. Поняла, как важно не молчать. Выпускница Елена Забродкина

Выпускница "Четвертой стены" Аружан Каирбекова размышляя о том, что же такое театральные репетиции − это больше про искусство или про терапию, ответила так.

− Мне кажется, репетиции в студии давно уже стали не только про искусство. Да, мы учим тексты, занимаемся тренингами, речью, разбираем сцены. Но между всем этим есть тишина, в которой рождается что-то большее − доверие. А из него и начинается та самая терапия. У меня было заболевание − атопический дерматит. В период обострения мне было сложно, я не могла войти в образ, чувствовала себя плохо физически и морально, думала, что я − обуза для всех, что я выгляжу жалко и некрасиво. И в эти моменты Инна Борисовна поддержала меня, я могла говорить с ней о чем угодно, о проблемах, о том, как тяжело мне и моей маме (я не могла каждый день плакать перед мамой). Я могу сказать, что Инна Борисовна педагог не только театра, но и жизни...

На фото Инна Семененко с детьми, фото: Instagram/4stena_theatre

− Какие причины, на ваш взгляд, чаще всего навевают подросткам мысли о нежелании жить? Можно ли это как-то заранее заметить и предупредить?

Выпускница театральной мастерской "Четвертая стена" Камила Шевнина, вспомнив один из студийных спектаклей, ответила, что поняла из постановки – главная причина – это нелюбовь.

"Не ненависть, не какие-то отвратительные чувства, а отсутствие чего-то важного, за что можно зацепиться. Именно отсутствие и не вовлеченность в жизнь подростка делают его уязвимым, а его существование − чрезвычайно хрупким. Как только человек перестает осознавать свою нужность и любимость, он теряет всякий смысл. Подростки попадают в плохие компании, потому что думают, что их там полюбят, что они, наконец, почувствуют свою значимость. В общем, старайтесь обращать внимание на чувства своих детей, даже если они не так легко вам открываются и доверяют!". Выпускница театральной мастерской "Четвертая стена" Камила Шевнина

Фото: Instagram/4stena_theatre

Случалось ли, что после спектакля подростки открывались так, как не открывались ни родителям, ни психологам?

Алихан Арпабаев: − Такое было, и не раз. Когда я впервые пришел в театральную мастерскую, мне показалось, что здесь что-то не так − в этом месте все было слишком хорошо и не похоже на обычную жизнь. Со временем я начал понимать, почему мне так казалось: здесь педагог и ученики имеют "общую платформу", они могут между собой говорить не только как учитель и ученик, но и как друзья, коллеги. И именно из-за таких моментов нашим студийцам становится легче доверять педагогу.

Адия Толендинова: − Мне кажется, в студии есть что-то такое, что влияет на желание выговориться. Атмосфера безопасности, уверенность в том, что не осудят. Я была тем подростком, у которого были моменты, когда было необходимо выплеснуть и обсудить что-то. То, что я бы не рассказала родителям или другим взрослым. Я пошла к Инне Борисовне, потому что ощущала, что могу. Даже так: это было сложно, я несколько раз думала, что расскажу, но уходила с занятия, так и не рассказав. Но, в конце концов, решилась, и все было хорошо.

− Можно ли сказать, что подросткам сегодня не хватает своей "роли" − в жизни, в семье, в обществе? И театр буквально помогает находить им эту роль.

Мария Лошкарва: − Как по мне, эта формулировка довольно точная, поскольку именно в рамках театральной студии нам предоставляется возможность попробовать себя в разных амплуа, прожить чужую судьбу и перенять некоторые черты своего героя. Это значительно облегчает жизнь вне студии, и этот самый поиск своей "роли" в социуме уже становится не каким-то тягостным процессом, а увлекательным обстоятельством, которое воспринимается не как данность, а как то, с чем хочется работать и самостоятельно наполнять смыслом.

Фото: Instagram/4stena_theatre

− Если бы вы могли описать театр как лекарство, − какое это было бы средство? Обезболивающее, витамины и что-то другое?

Алена Олихнович: − Витамин. Так как это радость, друзья, поддержка, помощь. Заряжаемся здоровьем, играя разные спектакли, погружаясь в роли и получая от этого удовольствие.

Адия Толендинова: − Я бы сказала, что это волшебная таблетка, которая каждый раз действует по-разному. Иногда обезболивает, иногда лечит, иногда сладкая, иногда горькая.

Заканчивая встречу, мы затронули еще одну тему: какую роль играют юмор, а также абсурд и гротеск в постановках? Можно ли бороться с мраком не драмой, а смехом?

Руководитель молодежной театральной мастерской Инна Семененко ответила, что смех играет огромную роль. Смеяться нужно, смех продлевает жизнь. Важно только − над чем смеяться.

"Круто, если это не просто и не плоско, а чтобы победить какую-то пакость. Как побеждали боггартов в "Гарри Поттере", помните? Боггарты – это волшебные существа, принимающие форму того, чего человек боится больше всего на свете, и которых можно победить только смехом. Мы очень любим смеяться. Очень много смеемся на репетициях, для нас это хороший знак, значит, спектакль выйдет живой, яркий. И в спектаклях, даже самых драматичных, стараемся найти место смеху". Инна Семененко

В одной из младших групп в 2025 году в театральной мастерской ставили спектакль о Пеппи Длинномчулке. И вот что узнали дети: когда семилетняя дочь автора этой книги Астрид Линдгрен –Карин – заболела воспалением легких, и было мало надежды на ее выздоровление, мама начала придумывать для дочери веселые истории про отчаянно смелую, невероятно сильную и никогда не унывающую девочку. День за днем она рассказывала Карин про приключения Пеппи (имя героини придумала сама девочка), и они победили. Радость и жизнь победили.

