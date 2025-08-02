Сенатор Геннадий Шиповских: Казахстан становится ключевым звеном в глобальной логистической системе

Депутат Сената Парламента Казахстана Геннадий Шиповских в интервью Zakon.kz выразил мнении о наиболее важных проектах в транспортной системе страны, пользу от которых получит не только каждый казахстанец, но и партнеры нашей республики.

Касым-Жомарт Токаев, поздравляя работников транспорта с профессиональным праздником, заявил: "Казахстан выступает одним из ключевых транзитных узлов Евразии".

"Транспортная система – движущая сила экономики, гарант прогресса и процветания. Наша страна обладает огромным, можно сказать, уникальным потенциалом в этой сфере", – отметил глава государства.

В стране идет масштабная модернизация транспортной инфраструктуры. Депутат Сената Парламента РК Геннадий Шиповских рассказал, какие проекты делают нашу страну более привлекательной для инвесторов и партнеров, и какие планы и достижения существуют в этой сфере.

– Геннадий Геннадьевич, президент Токаев заявил, что Казахстан обладает огромным потенциалом в сфере транспорта. Разделяете ли Вы эту позицию? На чем она основывается?

– Конечно, разделяю. Президент абсолютно прав, ведь транспортно-логистический сектор страны является важнейшей артерией экономики Казахстана. У отрасли действительно уникальный потенциал. Транспортная система республики играет ключевую роль в обеспечении связей между Азией и Европой. Казахстан является сухопутным мостом между крупнейшими экономиками мира, соединяя Восток и Запад, Север и Юг. Через территорию республики проходят важнейшие международные маршруты, включая Транскаспийский международный транспортный коридор, что делает нашу страну более привлекательной для инвесторов и партнеров. Глава государства Касым-Жомарт Токаев справедливо резюмировал, что Казахстан выступает одним из ключевых транзитных узлов Евразии. Развитие отрасли напрямую влияет на стратегическую устойчивость страны. И в этом направлении республика проводит колоссальную работу.

– Получил ли транспортно-логистический сектор Казахстана наибольшее развитие в последние годы?

– В политику я пришел с железной дороги, поэтому могу с уверенностью сказать, что за последние годы транспортно-логистический сектор Казахстана заметно укрепился благодаря инновационным проектам. Отрасль демонстрирует устойчивое развитие. Особый импульс сфера получила с приходом к власти Касым-Жомарта Токаева.

Президент четко обозначил приоритетность развития транзитного потенциала и транспортной инфраструктуры. Сегодня в стране реализуются десятки масштабных проектов, связанных с модернизацией автомобильных дорог, железнодорожных магистралей, развитием авиации. Казахстан усиливает свое влияние в международных проектах, наращивая геоэкономическую роль. Благодаря проводимой политике республика становится ключевым звеном в глобальной логистической системе, что значительно повышает роль и статус Казахстана на мировой арене.

– Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан приступил к последовательной модернизации инфраструктуры транспортных коридоров, проходящих по его территории. Какие наиболее значимые проекты реализуются в этом направлении?

– Думаю, чтобы оценить развитие транспортно-логистического сектора Казахстана, необязательно быть профильным специалистом. Очевидно, что одномоментно решить все проблемы отрасли невозможно, на это требуются годы и серьезные инвестиции. В стране проводится масштабная работа по модернизации транспортной инфраструктуры, и это заметно. Активно реализуются проекты, которые, как сегодня подчеркнул глава государства, будут способствовать дальнейшему росту экономики. Казахстан вносит весомый вклад в развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, важного направления, обеспечивающего доставку грузов между Китаем, Центральной Азией и Европой. Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал необходимость в полной мере использовать потенциал данного коридора.

В прошлом году в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь" Казахстан совместно с Китаем открыл транспортно-логистический центр в городе Сиане. Это очень значимый проект, который окажет влияние не только на устойчивое развитие транспортно-логистической отрасли двух стран и позволит нарастить объемы грузоперевозок, но и укрепит торгово-экономические связи между государствами.

Большое внимание в последние годы в стране уделяется и строительству железнодорожных магистралей. Хорошие перспективы открывает проект строительства вторых путей на участке Достык – Мойынты. Ожидается, что после завершения работ объемы грузоперевозок увеличатся сразу в пять раз. Это весьма высокий показатель, который еще больше усилит транспортно-логистический потенциал Казахстана. Президент Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что проект реализуется отечественными организациями. Это крайне важный момент: средства не уходят за рубеж, они остаются в национальной экономике, создаются рабочие места для казахстанских специалистов. Как представитель железнодорожной отрасли, могу с уверенностью сказать, что данный шаг также свидетельствует о зрелости национального инженерно-технического и производственного потенциала.

В ближайшее время в стране намерены значительно увеличить протяженность сети железных дорог. Продолжится ремонт 11 тысяч километров линий, будут построены и модернизированы 5 тысяч километров путей. Планы масштабные, и важно, чтобы они были реализованы в срок. Кроме того, необходимо усилить контроль. Глава государства четко заявил, что транспортная отрасль Казахстана должна быть передовой, современной и конкурентоспособной. Для достижения поставленной цели в нашей стране есть все необходимое, в частности, высококвалифицированные кадры.

– Большая работа в стране проводится по развитию авиасообщения. Какие результаты Вы видите?

– Президент Касым-Жомарт Токаев назвал развитие авиасообщения важнейшей задачей отечественной транспортной политики. Это действительно крайне важный сектор, который имеет приоритетное значение для экономики Казахстана. Наша страна имеет большую территорию, поэтому необходимо, чтобы в республике были развиты воздушные сети для обеспечения быстрой связи между регионами и другими государствами. На сегодняшний день в РК проводится масштабная модернизация авиационной инфраструктуры. Глава государства озвучил цифры, которые свидетельствуют об эффективности проводимой работы. В прошлом году были запущены новые терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде. Это существенно увеличило пропускную способность аэропортов. Если раньше воздушная гавань Алматы могла обслуживать 2,5 миллиона пассажиров в год, то сегодня эта цифра выросла до 14 миллионов. Развитие маршрутной сети способствует не только росту мобильности пассажиров, но и развитию туризма, а также повышению инвестиционной привлекательности страны.

– А как Вы оцениваете проекты, реализуемые по поручению главы государства в сфере малой авиации? Какой эффект получат республика и казахстанцы?

– Это очень важные инициативы президента, которые в первую очередь направлены на то, чтобы сделать нашу с вами жизнь комфортнее. Сейчас по поручению Касым-Жомарта Токаева строятся сразу три новых аэропорта: в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли. Кроме того, начат процесс восстановления воздушной гавани в Аркалыке. Реализация всех этих проектов заметно упростит логистику, сократит время в пути и одновременно обеспечит импульс для развития ряда сопутствующих отраслей.

– По Вашему мнению, повысился ли за последнее время статус работников транспортной отрасли?

– Как человек, начавший трудовой путь слесарем по ремонту подвижного состава, могу с уверенностью сказать: работа транспортников – сложная и ответственная. От нее зависит комфорт граждан, жизнедеятельность страны. Это труд, который требует высокого профессионализма, дисциплины и выдержки, особенно учитывая, что порой работать приходится в непростых погодных условиях. Я всегда это помню. Сегодня, будучи депутатом, стараюсь вникать в проблемы работников отрасли и озвучивать их на парламентском уровне. От желания и мотивации транспортников зависит качество передвижения не только казахстанцев, но и гостей нашей страны.

Глава государства неоднократно подчеркивал важность работы представителей рабочих профессий. "Трудолюбие и профессионализм – это естественные качества, присущие каждому цивилизованному обществу. Человек труда достоин самых высоких почестей", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев. И я считаю, что это правильно. В республике проводится большая работа для повышения статуса специалистов транспортно-транзитного сектора, чтобы больше молодых ребят шли в профессию. И, на мой взгляд, мы уже видим позитивные результаты. Благодаря профессионалам в этой сфере у Казахстана есть все предпосылки, чтобы реализовать задачу, поставленную президентом, и со временем стать полноценной транспортно-логистической державой.