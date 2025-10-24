"Закон и порядок" в действии: как адвокаты становятся ключевым звеном правовой системы

Сегодня укрепление независимости адвокатуры, ее авторитета и правовых гарантий приобретают особую значимость для Казахстана. Как государство реализует право граждан на защиту во время досудебного расследования, и как идет взаимодействие во время судов, узнал корреспондент Zakon.kz.

Перспектива развития

В одном из своих выступлении глава государства Касым–Жомарт Токаев подчеркнул, что верховенство закона должно стать прочным фундаментом поступательного развития страны. Важно, чтобы каждый гражданин был уверен в защите своих прав, не сомневался в справедливости судов. Нужно, чтобы у всех граждан был равный доступ к качественным юридическим услугам для защиты своих прав в суде. Он особо подчеркнул важность повышения роли адвокатуры, которая является неотъемлемой частью справедливого государства, где закон и порядок во главе, а защита прав адвокатов – это защита права каждого гражданина.

Рассуждая о развитии адвокатуры в стране, доктор юридических наук, ветеран органов юстиции Сергей Жалыбин отмечает, что сегодня в Казахстане делается очень много для поддержки и развития этой структуры, и правозащитной деятельности в целом.

"Я думаю, что проведение правовых реформ послужит хорошим толчком для дальнейшего развития адвокатуры, и вообще правозащитной деятельности. Нам есть куда расти: к примеру, в России примерно на 100 тыс. человек населения работает 55 адвокатов. За рубежом эта цифра в три раза больше. У нас в Казахстане пока этот показатель составляет в пределах 40 человек. Этого недостаточно, поэтому нужно развиваться дальше ", – подчеркнул Жалыбин.

Автоматическое назначение защитника

Уже на стадии досудебного расследования, которая является одной из наиболее ответственных стадий уголовного процесса, где формируются доказательства, определяются обстоятельства совершенного преступления и принимаются ключевые процессуальные решения, особую роль играет адвокат, который обеспечивает соблюдение конституционных прав обвиняемого. И для того, чтобы каждый казахстанец cмог воспользоваться правом на защиту, реализован проект по назначению защитника.

С 12 апреля 2021 года Министерством внутренних дел, Министерством юстиции, Генеральной прокуратурой подписан совместный приказ о реализации пилотного проекта по автоматизации процесса назначения адвоката в качестве защитника, расчета и оплаты гарантированной государством юридической помощи в электронном формате, и запущен функционал ZanKomiqi.

"В органах следствия, дознания территориальных подразделений на сайте досудебного расследования по электронным уголовным делам в соответствии со 167 УПК через систему ЕРДР формируются заявки и назначаются адвокаты. Система автоматического назначения адвоката работает по принципу очередности из списка адвокатов, подключенных к региональной адвокатской палате. Назначение фиксируется в системе, адвокат получает уведомление на телефон и в личный кабинет", – поясняет заместитель начальника полиции Костанайской области Ерлан Сералин.

Но, несмотря на возможности, которые дает система, имеется низкая эффективность назначения адвокатов через функционал в некоторых отделениях полиции Костанайской области, и это происходит из–за допущения ошибок. Как добавил Сералин, в территориальных подразделениях, таких, как отделы полиции Амангельдинского и Жангельдинского районов Костанайской области, и вовсе отсутствуют адвокаты, которые могли бы за счет государства оказывать бесплатные услуги гражданам. Поэтому сотрудникам полиции для проведения следственных действий по уголовным делам с участием адвокатов приходится вывозить подозреваемых в управление полиции города Аркалыка. Расстояние от Жангельдинского района составляет 300 километров, а от Амангельдинского – 150 километров.

У судьи и адвоката общая цель

В правовом государстве адвокат является неотъемлемым элементом эффективной судебной защиты, и от его знаний, квалификации и умения правильно выстраивать отношения, как с подзащитным, так и с судьей, зависит многое.

"Как судья, который ежедневно рассматривает гражданские дела, могу сказать, что адвокат играет ключевую роль в обеспечении правовой защиты интересов гражданина. Можно сказать, что в силу своей деятельности он принимает непосредственное участие в реализации концепции "Закон и порядок", поскольку его основная задача – защищать и разъяснять права клиента в рамках действующего законодательства. Адвокат обеспечивает квалифицированную юридическую помощь, анализирует ситуацию, оценивает правовые риски, разъясняет нормы закона, предлагает оптимальные пути решения. Это особенно важно, когда клиент не обладает специальными знаниями в праве", – отмечает судья Костанайского областного суда Бахыткуль Алтынсарина.

По ее мнению, особую роль в формировании правопорядка, согласно концепции, отводится правоохранительным органам и судам, но нельзя умалять роль адвокатов, поскольку в правовой системе каждое звено имеет свое уникальное значение. Судья и адвокат, несмотря на различие функций, работают на достижение общей цели – это обеспечение справедливости, законности и защиты прав человека.

Судья – это независимый арбитр, который руководствуется законом, просматривает доказательства и выносит решение. Адвокат же – это представитель стороны, чья задача – защищать интересы своего доверителя и убедительно излагать правовую позицию.

"Иногда судья и адвокат воспринимаются как противники, но на самом деле это участники единого правового механизма, служащего обществу и закону. И судья, и адвокат должны стремиться к тому, чтобы судебный процесс был справедливым, открытым и прозрачным. Их совместная задача – не формальное разрешение спора, а достижение правосудия, укрепление доверия общества к правовой системе в целом", – подчеркивает судья.

Поэтому не только представители правоохранительной службы и судебной системы, но и адвокаты должны отвечать высоким требованиям безупречного поведения, профессионализма, и быть носителями идеологии закона и порядка.

По мнению Алтынсариной, есть и проблемы, на которые нужно обратить внимание. Одна из них – это формальный подход к защите интересов своего клиента. Такое иногда наблюдают судьи в ходе своей деятельности. Это может выражаться в неисполнении поручений судей, предшествующих по делу, отсутствие инициативы, пассивной позиции в суде, а также отсутствие подготовки к судебным разбирательствам, подача необоснованных исков. Нередко бывают необоснованное завышение суммы гонорара по гражданским делам, неадекватное к судебной искам и имущественным требованиям, воспрепятствование примирению сторон, необоснованные жалобы на действия судей, заявления об отводах судей. Все это влечет волокиту и затягивание судебного процесса.

"За каждым адвокатом стоит живой человек, ищущий справедливости, поэтому недостаточная ответственность и компетенция адвоката могут подорвать как доверие к адвокатуре в целом, так и к судебной системе. Индикатором здесь служит подача исков от граждан к адвокатам о взыскании суммы гонорара по цене оказанной услуги, либо недостаточно качественно оказанная услуга", – добавляет судья.

В тоже время Бахыткуль Алтынсарина отмечает, что в регионе в большинстве случаев адвокаты действительно являются помощником судьи в достижении главной цели – это вынесение законных, обоснованных, справедливых решений. Они имеют четкую правовую позицию, приводят юридически грамотные доводы, не затягивают процесс, представляют своевременно качественные доказательства, относящиеся к делу, обладают правовой культурой, в целом ведут себя на процессе, соблюдая нормы профессиональной этики, контролируют позицию клиента и не позволяют процессу перейти в конфликтную плоскость, могут разъяснять клиенту судебную перспективу дела, нормы закона, риски проигрыша спора, предупреждать о возможных последствиях и о возможностях урегулирования спора альтернативным путем.