Президент Токаев устремлен вперед и хочет процветания своей стране – политолог Эдуард Полетаев

О наиболее значимых реформах, проводимых в стране, и событиях, которые повлияли на развитие экономики и укрепление международных позиций республики, – в беседе журналиста Zakon.kz с политологом Эдуардом Полетаевым.

– Эдуард Эдуардович, что вы думаете о значении нового этапа модернизации, о котором говорил Касым-Жомарт Токаев в интервью, для долгосрочного развития политической и экономической системы Казахстана?

– Для политической и экономической системы государства очень важно постоянное движение вперед, эволюционное развитие государства и общества. Система не может почивать на лаврах и постоянно либо демонстрировать несуществующие успехи, либо удовлетворяться тем, что уже есть. Потому что существуют запросы общества на развитие, есть конкурентная среда, которая не терпит успокоения и заставляет все государства так или иначе двигаться вперед, развивать экономику. Обычно самый главный результат оценивается по уровню роста ВВП. Это не идеальный показатель, но общепринятая оценка. У нас очень хорошие показатели, ожидается рост примерно на уровне 6,4%. Пока имеются данные только за 11 месяцев 2025 года. В новом году хотелось бы, чтобы рост ВВП также был не меньше 6%.

Но экономика – это лишь одна сторона медали. Понятное дело, желательно, чтобы все это влияло на благосостояние простого населения, чтобы росли зарплаты и социальные пособия. Однако важно проводить и политические реформы. Они нужны для того, чтобы максимально упростить контакты и взаимодействие между властью и обществом, чтобы были представители в виде депутатов, эксперты, чтобы развивалась журналистика. В частности, интервью главы государства – тоже новая политическая традиция. То, каким видит развитие страны глава государства, крайне важно, поскольку мы – президентская республика, сам глава государства говорил об этом. Как мы будем дальше развиваться, как будем модернизироваться – все это особенно значимо, потому что это год серьезных изменений в политике и экономике.

Движение вперед, которое демонстрирует Токаев, заразительно в хорошем смысле этого слова. Оно подтягивает не только исполнительные структуры власти, которые подчиняются главе государства. Это дает определенный заряд бодрости даже для простого населения, которое не интересуется ни политикой, ни какими-то макроэкономическими показателями. Это свидетельствует о том, что президент неравнодушен, устремлен вперед и хочет процветания своей стране. Недаром он подчеркнул в интервью: коротко – "я государственник".

– Как вы оцениваете баланс между экономическим ростом и социальной стабильностью, о котором говорит президент?

– Если оценивать Казахстан исключительно как социальное государство, то действительно можно отметить, что у нас достаточно большие бюджетные вливания направляются на поддержку малообеспеченных слоев населения, инвалидов и пенсионеров. По данным нашего правительства, более 50% бюджета в прошлом году выделялось на соцподдержку. По некоторым другим данным, если рассматривать трехлетний бюджет на ближайшие годы, около 40% будет выделяться на социальные расходы. Однако в среднем все равно примерно половина бюджета направляется на социальные нужды. Это достаточно большая цифра, и об этом нужно откровенно говорить.

С другой стороны, если спросить у населения, в том числе у инвалидов, то видно, что у нас многие выплаты привязаны, скажем так, к МРП: пособия, пенсии. Не всегда их рост даже покрывает инфляцию. Это проблема, о которой также говорил президент. С одной стороны, да, мы достаточно хорошо поддерживаем малообеспеченных. С другой стороны, этих сумм все равно не хватает для достойного уровня жизни. И здесь, конечно, нужно не "бить в литавры" и говорить о том, какие мы молодцы, а все-таки делать упор на то, чтобы эта помощь распределялась более справедливо. Глава государства тоже говорил об этом. По его мнению, у нас достаточно большое количество инвалидов – более 700 тысяч на 20 миллионов населения. Он также отмечал, что в некоторых случаях с помощью определенных махинаций к категории инвалидов относят относительно здоровых людей. С этим необходимо в определенной степени разобраться, так же как и с большим количеством льготников, которые не всегда, по мнению Касым-Жомарта Токаева, заслуженно получают определенные социальные бонусы от государства.

Во всем мире сейчас идет своего рода перераспределение государственной поддержки в пользу адресной, скажем так, работы. В Иране миллиарды долларов выделяются в виде льготных цен и субсидирования. Государство решило помогать не адресно, а всему населению в целом, считая, что люди сами разберутся, куда потратить эти деньги. В итоге это привело к протестам. Потому что экономическая система начала работать таким образом, что подобные государственные "раздачи" порождают инфляцию. Она выросла примерно в четыре раза за три года. В Казахстане инфляция тоже достаточно высокая, и президент об этом говорит, но это совсем не те масштабы, порядка 10-15%, в зависимости от статистики. Это вполне терпимо, и именно поэтому здесь необходим баланс. И помощь, и бонусы должны соответствовать вкладу. Если человек работает, если он действительно человек труда, он должен заслуживать соответствующего материального вознаграждения и социальной поддержки со стороны государства, когда выходит на пенсию, становится инвалидом и так далее. Но патерналистские тенденции и ожидание от государства исключительно благ, без приложения собственных усилий для того, чтобы Казахстан процветал и развивался, – это проблема. С иждивенчеством нужно заканчивать, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Наверное, именно об этом балансе и говорил глава государства.

– Налоговая реформа представлена как элемент обновленного общественного договора. Какие позитивные эффекты для бизнеса и инвестиций вы видите в этом подходе?

– Меня радует то, что президент дал определенное время для обсуждения, выдвижения различных предложений и инициатив. Потому что, если вы помните, реформа планировалась еще в 2024 году: о ней говорили, ее планировали запустить в 2025 году, затем глава государства перенес эти сроки. Второе положительное явление – Налоговый кодекс упростили: сократили количество налоговых режимов, а объем документооборота был уменьшен на 20-30 %. В целом, если вникнуть в ситуацию, она становится более понятной. Но весь сыр-бор, конечно же, разгорается вокруг цифры 16% НДС, и сейчас уже некоторые структуры начинают повышать на несколько процентов цены на свои услуги и товары. У нас также действует мораторий на повышение коммунальных услуг – это своего рода подушка, смягчающая удар. Это компромиссная цифра – 16%, ведь предлагали и 20%. При этом у нас сохранился эффективный режим для самозанятых, выраженный в сумме не более 300 МРП, которым не нужно теперь регистрировать ИП. Это очень удобно для основной массы людей, которые сами себя обеспечивают.

Хорошо, что государство начало эффективно разъяснять положения Налогового кодекса и работу над ним, а также установило переходные периоды, чтобы не создавать стресс для бизнеса и не проводить внезапные налоговые проверки. Нужно дать людям время, чтобы они привыкли к новым условиям. В целом это вполне нормальная практика. Государство повышает налоги не для того, чтобы увеличить зарплаты госслужащим, а для того, чтобы в итоге поддерживать нормальный экономический баланс. В Казахстане нефтяные ресурсы не позволяют прокормить 20 миллионов населения, нужно откровенно признать. Поэтому государство должно диверсифицировать источники поступлений в бюджет. Налоги – это не просто десятина или изъятие части доходов у активного населения. Это также участие самих налогоплательщиков в жизни государства.

– Как усиливает роль Казахстана в региональных и международных экономических процессах развитие инфраструктуры и логистики?

– Развитие инфраструктуры и логистики стало одним из приоритетов внешнеполитической деятельности Казахстана. Глава государства на многосторонних саммитах, а также во время двусторонних встреч и визитов поднимает этот вопрос. Он продвигает идею "Срединного коридора" и поддерживает другие альтернативные маршруты, например Север – Юг. По словам президента, у нас 12 транзитных коридоров: 5 железнодорожных и 7 автомобильных – это все они требуют дальнейшего развития и реконструкции. Часть уже выполнена, часть предстоит. Например, магистраль Достык – Мойынты, о которой упоминал глава государства, позволит ускорить железнодорожный транзит грузов в несколько раз. В чем здесь я вижу проблему? Казахстан не единственная страна, развивающая свои транзитные сухопутные возможности.

С одной стороны, уже есть чем гордиться: глава государства отметил, что до 85% сухопутных грузов идет через Казахстан. Но если рассчитать этот объем в тоннаже или в деньгах, которые получает республика за транзит, работы еще очень много. Большая часть грузоперевозок по-прежнему осуществляется морским транспортом. Даже скоропортящиеся товары почти не идут сухопутным путем, а поступают через порты, например, Санкт-Петербурга, и только потом доставляются автомобилями в Казахстан. Поэтому скорость, надежность и качество казахстанского транзита должны доминировать в этой конкурентной среде. РК активно работает над этим: реконструирует автодороги и железные пути, модернизирует вокзалы. Общий объем реконструкции измеряется тысячами километров дорог и железных линий. Однако даже после завершения этих проектов рано почивать на лаврах: инфраструктуру нужно поддерживать на должном уровне, внедрять цифровизацию и упрощать таможенные процедуры.

– Касым-Жомарт Токаев в интервью затронул тему Кантара и вопрос возвращения незаконных активов. Хотелось бы услышать ваше мнение.

– Начнем с незаконных активов. Журналист правильно отметил, что после переформатирования соответствующего комитета в обществе появились слухи, будто все возможные средства уже возвращены и дальше этим не будут заниматься. На самом деле это не так. Просто название комитета было выбрано неудачно, и многие инвесторы, откровенно говоря, немного его побаивались: "вложим деньги, а потом комитет найдет, что было сделано неправильно". Фактически на сегодня уже получено 1,3 миллиарда тенге. Эти средства направлены на социальные объекты: медпункты, школы, три аэропорта реконструируются за счет этих средств. Также подписано соглашение на 5 триллионов тенге о том, что эти средства будут вложены в экономику Казахстана. И это не конечный результат. Всегда могут обнаружиться дополнительные средства, часто спрятанные через вторых и третьих лиц, офшоры или юридические схемы. Эта работа продолжится еще несколько лет, и Казахстан сможет вернуть незаконно выведенные деньги.

Что касается событий Кантара: прошло уже четыре года, но глава государства продолжает поднимать этот вопрос. Это, можно сказать, незаживающая рана, но постепенно расставляются точки, и в том числе президент расставляет их лично. Он отметил в интервью, что нужно меньше эмоций. Понятно, что погибли люди, были разграблены магазины, последствия были серьезные, и мы их до сих пор ощущаем. Тем не менее сейчас по городу уже не видны следы погромов, пожаров и мародерства. Многие схроны и оружие, скрытые после разграбления арсеналов, найдены.

Конечно, никто не забудет жертв Кантара и последствия трагедии. Но важно понимать, что в Казахстане пытались организовать переворот одновременно в 12 городах, это должно сплотить общество и государство, чтобы не повторялись подобные явления.