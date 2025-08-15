Молодежные центры здоровья: чем они могут помочь подросткам

В столичных поликлиниках работает 11 молодежных центров здоровья, а по всей стране – около сотни. Здесь подростки и молодые люди могут получить бесплатную медицинскую, психологическую и даже юридическую помощь.

Корреспондент Zakon.kz побывал в одном из таких центров – молодежном центре здоровья "Рауан" при поликлинике № 4 города Астаны – и узнал, как специалисты помогают справляться со стрессом, предотвращать кризисные ситуации и формировать ответственное отношение к своему здоровью.

Четыре Д

Молодежный центр здоровья работает в столичной поликлинике №4 с 2021 года. Предназначение таких молодежных центров здоровья – формирование у молодежи навыков ответственного отношения к своему здоровью, в том числе и репродуктивному, профилактика инфекций, передающихся половым путем, профилактика нежелательной беременности.

"Также у нас проводятся консультации и поддержка по вопросам психоэмоционального здоровья. Мы помогаем, если подросток испытывает насилие, стресс, развиваем культуру безопасного сексуального поведения. Мы работаем по принципу 4 Д. Это Доступность: у нас отдельный вход с отдельной регистратурой. Второе Д – это Добровольность. Подростки и молодежь могут к нам приходить по своему желанию. Доброжелательность и Доверие – это третья и четвертая буквы Д", – рассказала руководитель отделения профилактики поликлиники Акмарал Бегаева.

По ее мнению, работа таких центров здоровья – большое подспорье для того, чтобы подростки и молодые люди могли выдерживать негативные моменты жизни, учились и могли решать жизненные проблемы, при этом не подвергаясь суицидальным настроениям.

"То, с какими вопросами они приходят, остается здесь и сейчас, внутри молодежного центра. У нас есть такие специалисты, как терапевт, педиатр, уролог, гинеколог, дерматолог, психолог, социальный работник. Если есть необходимость, то подростки и молодежь могут получить даже консультацию юриста внутри нашего центра", – отметила она.

По ее мнению, такие жизненные ситуации, как буллинг, излишняя тревожность, и даже незначительные конфликты, иной раз могут привести подростков к мыслям о суициде.

"В составе нашего и других подобных центров работают психологи, к которым может обратиться любой подросток. В молодежные центры могут прийти дети от 10 до 18 лет, плюс молодежь до 29 лет. Приходят они в основном, конечно же, с проблемами, на фоне которых могут возникать суицидальные мысли. А может быть просто фоновая тревожность. Мы с ними сначала разговариваем: первая консультация у нас диагностическая. Она может произойти в разговорном жанре. А бывает, что мы сразу, при желании человека, используем тесты. То есть, если я вижу, что у пришедшего очень высокий уровень стресса, то я предлагаю ему пройти тест Бека и определить уровень депрессии", – отметила Сауле Кабдулаева, психолог.

Баллы пройденного теста суммируются, и чем выше итог, тем выраженнее депрессивная симптоматика. Но его результаты – лишь ориентир, а не диагноз.

"Поговорив, проведя тест, мы предлагаем посещать молодежный центр, например, еженедельно. У нас есть как групповые, так и индивидуальные занятия. Например, у нас много случаев, когда школьники перед экзаменами находились в стрессовой ситуации. Мы всем помогли. То, что взрослым кажется незначительной проблемой, для подростка может быть большим стрессом. Школьники очень переживают, что не сдадут ЕНТ. К тому же на них часто "давят" родители, так как они возлагают на своего подростка большие надежды. Кроме того, нужно учитывать, что подростки вошли или входят в пубертат. В это время организм испытывает гормональную перестройку, в этот момент могут происходить резкие гормональные качели. Подростки этот период проживают по-разному. Добавляют проблем и разные другие внешние обстоятельства", – добавила психолог.

Возраст перемен

Примерно в 10 лет человек вступает в долгий переходный период. Изменения в теле и организме могут продлиться до 18-19 лет. В возрасте перемен тело меняется с огромной скоростью. Общаться с ровесниками и родителями становится сложнее, а в голове появляются незнакомые мысли и желания, порой странные.

"В этот период ребенок испытывает физиологические и психологические изменения. Меняется он и в социальном плане – в отношениях с окружающими. Сильно меняется поведение. Подросток может демонстрировать свою "взрослость", – отметила психолог.

В это время молодой человек может испытывать стресс. Это и экзамены, и требования родителей, и взаимоотношения с родственниками и одноклассниками. В школах среди подростков могут происходить конфликты.

"И как раз психологи молодежных центров здоровья очень могут помочь. А учитывая, насколько дороги сейчас частные психологи, работа наших специалистов – большое подспорье для родителей и детей", – дополнила руководитель отделения профилактики поликлиники Акмарал Бегаева.

С разрешения родителей или без

Индивидуальные консультации в центре могут происходить по определенному и обоюдно согласованному графику.

"Важный момент, что до 16 лет специалисты центра консультируют подростков в присутствии родителей, с 16 лет до 18 лет консультируют с письменного разрешения родителей, а после 18 лет молодежь может обращаться самостоятельно. Например, девушка в 18 лет уже самостоятельно решает вопрос о прерывании беременности, если таковой вопрос наступает в ее жизни", – пояснила Бегаева.

Если же в МЦЗ приходит несовершеннолетняя беременная, то специалисты центра в течение 3-х часов обязаны сообщить об этом факте родителям и в правоохранительные органы. При этом семью сопровождают специалисты МЦЗ, чтобы ситуация разрешилась как можно безболезненнее для девушки и ее родителей.

Специалисты Центра отметили, что за 6 месяцев 2025 года здесь проконсультировали более 1600 подростков и молодых людей.

Отметим, что в Молодежный центр здоровья при поликлинике можно прийти любому подростку, независимо от прикрепления. Что касается медицинской страховки, то школьникам и студентам колледжей и вузов можно не переживать, они относятся к льготной категории по ОСМС, и им доступны все услуги. Если студент по окончании своего учебного заведения не нашел работу и не делает самостоятельные взносы в систему медстрахования, то он рискует попасть в списки незастрахованных. Поэтому специалисты поликлиники рекомендуют таким молодым людям встать на учет по безработице, и тогда они хотя бы временно будут находиться в льготной категории.