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Происшествия

Избиение подростка с шизофренией в Астане: Центр психического здоровья ответил на обвинение

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, анализы, сдача анализов, кровь, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 11:36 Фото: Zakon.kz
Центр психического здоровья Астаны прокомментировал информацию о том, что санитар столичного психоневрологического диспансера якобы избил 14-летнего подростка, который ранее напал с ножом на пятилетнего ребенка в лифте жилого комплекса, сообщает Zakon.kz.

Как заявила заместитель директора Центра психического здоровья Астаны Алмагуль Айтжанова, в отделение больницы прибыл сотрудник полиции, который в присутствии дежурного врача и дежурной медицинской сестры отделения провел телесный осмотр пациента.

"Была проведена фотофиксация тела пациента в присутствии матери и с ее согласия. Телесный осмотр показал, что кожные покровы чистые, целостность кожных покровов не нарушена, гематом и отечности в указанных пациентом местах не выявлено. На беседу была приглашена мама пациента. Сотрудники полиции и медицинские работники разъяснили ситуацию и сообщили, что телесные повреждения не обнаружены. Также сообщаем, что завтра будет проведена судебная медицинская экспертиза по данному инциденту, результаты которой будут сообщены дополнительно", – подчеркнула Айтжанова.

В центре добавили, что вопрос находится на контроле управления общественного здравоохранения города.

Санитара столичного психоневрологическом диспансера обвинили в избиении 14-летнего подростка, который ранее напал с ножом на пятилетнего ребенка в лифте жилого комплекса. О случившемся сообщила глава Союза родителей особенных детей Астаны Гульсан Мауина. По ее словам, подросток рассказал матери, что его дважды избивали в медучреждении.

11 февраля сообщалось, что несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, изрезал ножом лицо 5-летнему ребенку в лифте. Пострадавший мальчик потерял много крови, но был спасен врачами. Выяснилось, что подросток не подлежал изоляции от общества и при должном приеме лекарств не представлял бы опасности.

После инцидента в Министерстве здравоохранения отметили, что активное лечение и наблюдение за пациентами с такими диагнозами происходит в стенах стационара. После выписки ответственность за прием лекарств частично ложится на родителей и опекунов. Чтобы психиатрическая помощь была доступна не только в стационарах, решено открывать в поликлиниках Центры психического здоровья.

Позже стало известно, что подростка воспитывает мать-одиночка.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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